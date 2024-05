Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig holt Edel-Fan Tim Bunge vom FC Eilenburg zurück Stand: 12.05.2024 18:48 Uhr

Fußball-Regionalligist Chemie Leipzig holt Tim Bunge zurück. Der Stürmer kommt vom FC Eilenburg. Er schwärmt auch privat von der BSG Chemie und gilt als großer Anhänger der Leutzscher.

Kurz nach dem Ende des vorletzten Spieltags in der Fußball-Regionalliga hat die BSG Chemie Leipzig einen Neuzugang mit besonderem Profil verkündet. Tim Bunge wechselt von Liga-Konkurrent FC Eilenburg ins Leutzscher Holz. Er unterzeichnete einen Vertrag bis Juni 2026.

Erst Klassenerhalt dann Wechsel

Nach dem Klassenerhalt von Aufsteiger Eilenburg gab der 28-Jährige sein Go für die Bekanntgabe. Der Stürmer, der in der Jugend bereits beim FC Sachsen Leipzig spielte und zwischen 2016 und 2018 für die BSG Chemie, kehrt damit nach sechs Jahren zurück in den Alfred-Kunze-Sportpark.

Tim Bunge im Trikot des FC Eilenburg. Er stieg mit dem FC auf und feierte den Klassenerhalt.

"Wir verpflichten Tim aufgrund seiner sportlichen Entwicklung in den letzten Jahren. Er ist inzwischen weiter zu einem Leistungsträger der Regionalliga gereift. Dass mit ihm unser Team um einen weiteren Vollblutchemiker bereichert wird, ist das i-Tüpfelchen dieses Transfers", erläutert Hans Jerke aus der Sportlichen Leitung.

Sieben Tore in 27 Partien

Bunge freut sich auf seine Rückkehr: "Ich bin stolz, ab nächster Saison wieder das Trikot mit dem Fünfeck auf der Brust tragen zu dürfen und die Spiele unserer BSG wieder aus einer anderen Perspektive zu erleben. Ich kann es kaum erwarten, wieder im AKS aufzulaufen und freue mich auf alles, was kommt!" Er wird wie in Eilenburg mit der Nr. 8 auflaufen. In dieser Saison kommt er auf sieben Tore in 27 Partien.

Edel-Fan Bunge künftig auf dem Rasen

Bunge gilt auch als großer Fan der BSG Chemie, besucht regelmäßig die Partien und drückte beim jüngsten Derby bei Lok im Gästeblock die Daumen. Künftig kann er seinen Lieblingsverein auf ganz besondere Weise unterstützen.

cke