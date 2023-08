Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jena beim Klassiker gegen Lok Leipzig unter Druck Stand: 19.08.2023 17:52 Uhr

Zwei Punkte aus den ersten drei Spielen, da ist beim FC Carl Zeiss Jena schon mächtig Druck auf dem Kessel. Der 1. FC Lok Leipzig könnte mit einem Sieg am Sonntag (16:05 Uhr live im MDR FERNSEHEN und in der SpiO-App) zusätzlich für weitere Unruhe sorgen.

So schnell kann es gehen: Nach einer starken Rückrunde in der letzten Saison war der FC Carl Zeiss Jena als einer der großen Aufstiegsfavoriten in die aktuelle Spielzeit gestartet und findet sich nun nach drei Spielen bei zwei Punkten auf dem harten Boden der Tatsachen wider.

Klingbeil verspürt schon Druck

Nach dem 1:2 in Babelsberg erklärte Trainer René Klingbeil vielsagend: "Es gibt ein paar Dinge, die wir intern ansprechen müssen. Uns muss klar sein, dass jedes Team, welches gegen uns spielt, 120 Prozent geben wird." Wichtig sei, dass man nun in Ruhe weiterarbeitet und das Glück erzwingt. "Wir sind ein Traditionsverein, da wird es in so einer Situation immer ungemütlich, weht der Wind ins Gesicht." Trotzdem ist die Vorfreude auf den Klassiker auch beim Jenaer Cheftrainer groß: "Wir hatten gute Gegner, die es uns extrem schwergemacht haben. Ich hatte das noch nicht, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Sonntag kommen über 5.000 Zuschauer, die wollen was sehen."

Mit Lok Leipzig komme eine qualitativ gute Mannschaft ins Paradies. "Sie haben mit Djamal Ziane einen, der viel knipst. Sie haben gute Spieler geholt, das wird ein ordentliches Brett." Wieder rechnen kann Klingbeil auf Maximilian Krauß, der topfit ist. "Er hat sogar Extraschichten geschoben."

Lok wieder in der Spur - platzt bei Ziane der Knoten?

Der 1. FC Lok Leipzig ist dank eines verdienten, aber nach dem Wechsel etwas krampfigen 2:1-Sieges gegen den FC Eilenburg zurück in der Spur. Sechs Punkte sind auf dem Konto, doch eine große Baustelle hat Trainer Almedin Civa ausgemacht: Die Chancenverwertung. Gegen Eilenburg hätte es zur Pause gut und gern 4:0 stehen können. "Am Ende spielt da der Kopf mit. Nach dem 2:1 war Meuselwitz (Anm. Red.: 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung) wieder da." Ein Problem aktuell: Dauerknipser Djamal Ziane hat noch Ladehemmung, ließ auch gegen Eilenburg einige dicke Dinger liegen. Jena selbst sieht Civa trotz des mäßigen Starts als "saustarke Mannschaft. Die haben einen schlechten Start und werden versuchen, uns unter Druck zu setzen. Die hatten aber auch keine Laufkundschaft, die gibt es in dieser Liga gar nicht."

Müller wieder im Kasten?

Die Vorfreude auf das Derby ist da, auch bei Keeper Müller. Gut möglich, dass er nach seiner überzeugenden Leistung am Mittwoch erneut den Vorzug vor Isa Dogan erhält. "Ich will dem Trainer die Entscheidung schwermachen, wen er am Ende aufstellt", so Müller.

Letzte Saison: Jena holt beide Siege

In der vergangenen Saison konnte sich der FC Carl Zeiss Jena in beiden Duellen behaupten. In Leipzig feierte man einen 4:2-Sieg, das Heimspiel gewannen die Thüringer dank der Tore von Krauß und Jonathan Muiomo mit 2:0.

rei