Boxen Box-WM Iglesias vs. Reis: Feuer, Schnee und Ärger um einen Trainer Stand: 04.10.2023 13:48 Uhr

Box-WM in Magdeburg. Im Supermittelgewichts-Duell zwischen Artur Reis und Osleys Iglesias treffen am Samstag zwei Boxer aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Im Vorfeld gab es zudem Ärger um den Ex-Trainer von Herausforderer Reis. Der MDR überträgt dem Kampfabend live im TV.

Nein, diesen Ausflug mochte der Box-Weltmeister nicht. Für einen TV-Dreh ging es für den Kubaner Osleys Iglesias im Sommer in eine Skihalle. Eingepackt in einen dicken Mantel mit Fellkapuze rodelte der 25-Jährige im Sommer einen Schneehang hinunter. "Schnee- das ist nicht gut", so das eindeutige Urteil von Iglesias nach dem Kurzausflug ins kalte Weiß. "Er hasst Schnee, das ist nicht so seine Disziplin", berichtet Box-Teamkollege Max Suske.

Coach Bramowski über Iglesias: "Hat keine Schwächen"

Viel wohler fühlt sich der Supermittelgewichts-Weltmeister dagegen im Ring. In nur acht Profikämpfen boxte sich der Rechtsausleger zum WM-Gürtel des Verbandes IBO und auf einen starken 14. Platz der unabhängigen Boxrec-Box-Weltrangliste. "Er ist ein Ausnahmeboxer. Er ist technisch sehr gut ausgebildet", sagt Trainer Georg Bramowski am Mittwoch (04.10.2023) bei der Pressekonferenz vor dem nächsten Kampf seines Schützlings und kontert die Frage nach den Stärken seines Boxers lachend: "Ich fasse mich einmal kurz: Er hat keine Schwächen." Am Samstag, 7. Oktober, verteidigt der in Chemnitz lebende Edel-Techniker seinen WM-Gürtel gegen Artur Reis.

Osleys Iglesias (li.) und Artur Reis (re.).

Reis schimpft: "Grenze, die überschritten wurde"

Der Deutsche geht als Außenseiter in den WM-Kampf. Und auch Reis hat im Vorfeld des Kampfes Dinge erlebt, die er gar nicht mag. Dabei ging es nicht um Schnee, sondern um Reis‘ Ex-Trainer Antonio Spatola. "Ihr setzt auf meinen alten Trainer, mit dem ich fast 17 Jahre zusammengearbeitet habe. Das ist eine Grenze, die überschritten wurde. Das macht man nicht. Ich finde es schade, dass sie meinen alten Trainer in ihre Ecke holen", schimpft Reis.

Dzemski: "Feuer auf Feuer. Das kann nur brennen"

Neuer Trainer von Reis ist Dirk Dzemski. Und der freut sich auf das Duell seines Boxers, der mit elf Siegen in elf Profikämpfen in den Ring steigt, und Iglesias: "Osleys hat eine Top-Amateur-Ausbildung, dazu die Disziplin von Bramowski", hat Dzemski analysiert. Es wird das Duell von Techniker Iglesisas gegen Kämpfer Reis. Oder, wie Weltmeister-Trainer Dzemski sagt: "Da kommt Feuer auf Feuer. Das kann nur brennen."

Reis: "Ich bin kein Fallobst"

Reis war dreimal Kickbox-Weltmeister und als Amateur deutscher Vize-Meister. Als Profi erlebt er gegen Iglesias seine erste richtige Herausforderung. "Du bist Weltmeister, Du bist der Favorit. Aber ich bin kein Fallobst", so Reis‘ Ansprache an den Titelverteidiger. "Im Kopf bin ich bereit, ich will das Ding gewinnen."

Bramowski über Iglesias: "Große Laufbahn"

Ein Sieg des Wolfsburgers wäre in jedem Fall eine große Überraschung. "Osleys hat viele gute Eigenschaften. Es gibt viele Gründe, zu sagen, oh nein, den boxen wir nicht. Aber Artur hat gesagt, den kämpfen wir", berichtet Trainer Dzemski. Neben Bramowski und Reis‘ Ex-Trainer Spatola kann Iglesias zudem auf die Hilfe eines Ex-Weltmeisters setzen: Dominic Bösel gehörte in der Vorbereitung zum Team des Kubaners. "Osleys ist einer der Wenigen, denen eine ganz große Laufbahn vorhergesagt wird", blickt Iglesias-Trainer Bramowski bereits in die Zukunft.

Roman Fress gegen besser platzierten Gegner

Ob auch Cruisergewichtler Roman Fress eine große Zukunft bevorsteht? Der Magdeburger war bis Mai 2022 ebenfalls auf einem steilen Weg nach oben. Bis zur Niederlage gegen den Kosovo-Albaner Armend Xhoxhaj. Seither kämpfte sich der Magdeburger mit drei Siegen gegen Aufbaugegner ins Rampenlicht zurück, verbesserte seine Kampfbilanz auf 18 Siege in 19 Kämpfen. Am Samstag bekommt es der 29-Jährige mit einer echten Bewährungsprobe zu tun.

Gegner Miloslav Savic ist in der Computer-Weltrangliste als 36. elf Ränge besser platziert. "Dass der vor mir steht, ist eine weitere Motivation für mich", so Fress. Sein Trainer Robert Stieglitz gibt auch schon einen Einblick in den Matchplan: "Er ist besser platziert. Aber er ist kleiner als Roman. Wir versuchen, ihn lang zu halten", so Stieglitz über den 28-jährigen Serben Savic, der in 15 Kämpfen zu neun Siegen und einem Remis kam.

Kampfabend live im MDR

Beim Boxabend im Magdeburger "Maritim Hotel" stehen am Samstag acht Kämpfe auf dem Programm. Die Hauptkämpfe Iglesias vs. Reis und Fress vs. Savic sowie die Highlights der Vorkämpfe gibt es im MDR FERNSEHEN und im Livestream ab 22.30 Uhr zu sehen.

Dirk Hofmeister