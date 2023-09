Sportakrobatik Bestenermittlung in Taucha - "SpiO" ist live dabei Stand: 20.09.2023 18:30 Uhr

Am Samstag und Sonntag ist der deutsche Sportakrobatik-Nachwuchs in Taucha zu Gast und ermittelt seine besten Athleten und Athletinnen des Jahres. "Sport im Osten" überträgt die Finals im Rahmen der Aktion "Fans im Osten".

Sportakrobatik ist eine Mischung aus Turnen und Tanz. In drei Wettkampfklassen und verschiedenen Disziplinen werden am Wochenende in Taucha Deutschlands besten Sportakrobaten ermittelt. Insgesamt 350 Aktiven kämpfen dann um die begehrten Medaillen. Der gastgebende Acrobatik Club Taucha ist immerhin mit 33 Akrobaten vertreten.

Am Samstag stehen dabei zunächst die Qualifikationen an. Am Sonntag werden dann die Besten gekürt. Die Finals zeigen wir im "Fans im Osten"-Livestream ab 9 Uhr.

Disziplinen und Wettkampfklassen Bestenermittlung Taucha

Disziplinen: Paare weiblich, Paare männlich, Paare gemischt, Gruppe weiblich, Gruppe männlich 3er/4er

Wettkampfklassen: WKK 1.1 Geburtsjahrgänge 2010 - 2017 / WKK 1.2 Geburtsjahrgänge 2007 - 2017 / WKK 2 ab Geburtsjahrgang 2015

