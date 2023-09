Fußball | Regionalliga Aufsteigerduell an der Küste: Eilenburg peilt Zählbares bei Hansa-Bubis an Stand: 29.09.2023 11:39 Uhr

Weite Reise für den FC Eilenburg, es geht wieder einmal an die Küste. Am Sonntag ist die Mannschaft von Sascha Prüfer bei Hansa Rostock II gefordert. Im Duell der Aufsteiger möchte der FCE gern etwas im Gepäck mitnehmen.

FCE-Trainer Sascha Prüfer hat sich mit dem Team in Rostock einiges vorgenommen.

Der FC Eilenburg ist auf einem guten Weg. Seit vier Punktspielen ist die Mannschaft von Sascha Prüfer ungeschlagen, fuhr gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC den ersten Sieg ein (3:2) und brachte zuletzt Liga-Mitfavorit Rot-Weiß Erfurt mit einem bärenstarken Keeper Andreas Naumann zur Verzweiflung (0:0).

Der erste Auswärtsdreier lässt bis jetzt auf sich warten, am Sonntag (1. Oktober) ergibt sich für die "Macht an der Mulde" die Möglichkeit dazu. Es geht zum Mitaufsteiger FC Hansa Rostock II. Sport im Osten informiert ab 13 Uhr per Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der SpiO-App.

FCE-Trainer Prüfer: "Wir sind generell so gepolt, dass wir auf Sieg spielen"

Ein Duell um Punkte zwischen den Hanseaten und Eilenburg gab es noch nie. Die Premiere steigt nun im Ostseestadion. In der Tabelle haben die Eilenburger mit sechs Punkten auf Platz 16 die Nase vorn, die Nordlichter rangieren einen Rang dahinter mit vier Zählern. Dass sich an der Rangfolge nichts ändert, dafür wollen die Eilenburger sorgen. Also, verlieren verboten.

Am Sonntag dürfen die Eilenburger im großen Ostseestadion ran und wollen dort etwas mitnehmen.

Zwar gehen die Sachsen als Außenseiter ins Rennen, was sie aber nicht daran hindern sollte, einen Punkt zu holen. Das verriet FCE-Cheftrainer Sascha Prüfer Sport im Osten. Und sollten es gar drei Zähler werden, wäre es noch besser. "Wir sind generell so gepolt, dass wir auf Sieg spielen. Wir laufen den Gegner an, wir sind mutig, wir wollen den Ball. Das haben wir zuletzt eindrucksvoll gegen Erfurt bewiesen, als wir 50 Prozent Ballbesitz hatten", sagte der 36-Jährige.

Hansa-Youngster "machen sich nicht so einen Kopf"

Prüfer weiß dennoch, was auf seine Mannschaft zukommt, denn die Rostocker trainieren unter Profibedingungen und sind unberechenbar. Die berühmte Wundertüte eben. "Das ist eine Mannschaft mit sehr jungen Spielern, die in der Regionalliga Erfahrung sammeln sollen. Das macht sie natürlich gefährlich. Sie machen sich nicht so einen Kopf und wollen zuhause den Bock umstoßen. Das wird für uns bestimmt schwerer als die letzten Partien bei Viktoria Berlin oder gegen Erfurt", bekräftigte der A-Lizenzinhaber.

"Es kann natürlich auch alles anders kommen"

Die Videoanalyse zu den Hanseaten, die von Kevin Rodewald trainiert werden, haben die Eilenburger Spieler hinter sich. Normalerweise lässt Rodewald 5-2-3 spielen. Darauf haben sich die FCE-Kicker eingestimmt. Aber man weiß nie. "Es kann natürlich auch alles anders kommen und der Trainer nimmt einen Systemwechsel vor", bemerkte Prüfer.

Sorgen beim "Prunkstück"

Beim Personal hat Sascha Prüfer etwas Kummer: "Das Mittelfeld, ansonsten unser Prunkstück, bereitet uns zurzeit Sorgen." Michael Schlicht hat muskuläre Probleme, Anton Rücker ist angeschlagen, Noah Baumann wird nicht fit. "Baumann wird wohl ausfallen, bei den anderen muss ich sehen, wie lange die Spielzeit reicht. Schlicht und Rücker - 90 Minuten schaffen sie nicht", so der FCE-Coach.

Michael Schlicht hat muskuläre Probleme, er wird wohl in Rostock nicht über die volle Distanz gehen können.

Sonnabend: Übernachtung kurz vor Rostock

Am Samstag (30. September) ist in Eilenburg Abschlusstraining. Danach macht sich die Mannschaft mit dem Bus Richtung Küste auf den Weg und übernachtet kurz vor Rostock.

