Fußball | 2. Bundesliga Aufregendes Remis zwischen FCM und Schalke 04 Stand: 25.08.2024 15:52 Uhr

Kein Spiel für schwache Nerven: Der 1. FC Magdeburg hat beim 2:2 gegen den FC Schalke 04 einen möglichen Sieg nicht eingetütet. Am Ende lag aber auch eine Heimniederlage im Bereich des Möglichen. Gleich zweimal musste der Videobeweis in den letzten Minuten hinzugezogen werden.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich am Sonntag vom FC Schalke 04 2:2 (2:1) getrennt. Vor über 27..000 Zuschauern in der ausverkauften Avnet-Arena brachte ein Doppelschlag kurz vor der Pause die Magdeburger Führung. Am Ende sorgte der Videobeweis nach Zweikämpfen in beiden Strafräumen für erhöhten Pulsschlag.

Früher Rückstand für die Gastgeber

Schalke kam besser in die Partie. Und ging schnell in Führung: Der gebürtige Magdeburger Paul Seguin eroberte den Ball, dann ging es schnell nach vorne, am Ende schlenzte Moussa Sylla die Kugel vorbei an Jean Hugonet ins Netz (8.). Die Gäste ließen den Ball nun rotieren, Magdeburg musste sich sortieren. Es dauerte bis zur 29. Minute, da spielte das Titz-Team Conor Krempicki links schön frei, aber der Pass in die Mitte ließ die verheißungsvolle Gelegenheit versanden, ein Abschluss wäre da besser gewesen.

Moussa Sylla (li.) brachte Schalke früh in Führung.

FCM-Doppelschlag dreht Partie

So waren es vor allem Ecken, die für einen Hauch von Gefahr sorgten, auch weil S04-Schlussmann Justin Heekeren nicht immer sicher wirkte. In der 40. Minute patzte aber Linksverteidiger Derry Murkin. Er rutschte bei einem Abwehrversuch aus, und Mathisen glich aus der Drehung aus (40.). Nun hatte der FCM das Momentum auf seiner Seite. Und nutzte seine dritte Chance: Über rechts ging es schnell, Lubambo Musonda bediente in der Mitte Mittelstürmer Martijn Kaars, dessen Abschluss weder Keeper Heekeren noch Mehmet Aydin klären konnten (45+2).

Jubel beim FCM nach dem 2:1 durch Martijn Kaars (Mi.)

Magdeburg lässt 3:1 liegen

Der zweite Durchgang begann zwar mit einer Chance der Gäste durch Kapitän Kenan Karaman (53.), dann aber spielte Magdeburg groß auf. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf S04, die keinen Zugriff bekamen, zu. Das 3:1 blieb in dieser Phase aber aus. Murkin prüfte auf der anderen Seite Reimann (62.).

Joker bringt Karaman in Position

Mit prominenten Wechseln, wie Ex-Nationalspieler Amin Younes, konnte Schalke das Geschehen wieder etwas beruhigen. Ein Wechsel führte zum Ausgleich: Der Ex-Bochumer Antwi-Adjej flankte gegen Ito an den Fünfer, wo Karaman vor Reimann das 2:2 köpfte (76.).

Zweimal Videobeweis ohne Elfmeter

Die rund 27.000 Fans erlebten dann noch eine dramatische Schlussphase. Gleich zweimal wurde der Videobeweis herangezogen. Bei einem Zweikampf von Schalkes Felipe Sanchez gegen FCM-Verteidiger Andi Hoti nahm Referee Timo Gerach einem Elfmeter wieder zurück (90.). Drei Minuten später ließ er bei einer möglichen Berührung von Hoti gegen Anton Donkor auf der anderen Seite am Ende weiterlaufen. Danach rettete Reimann seinem Team bei einem Karaman-Freistoß (90.+5) das Remis.

Der 1. FCM ist nun seit sieben Heimspielen in der 2. Liga ohne Sieg. Den letzten Erfolg gab es im Februar beim 3:0 gegen Schalke.

cke