Fußball | Testspiele Aue und CFC halten sich schadlos – Pleiten für Chemie und Eilenburg Stand: 11.08.2023 21:44 Uhr

Mitteldeutsches Testspiel-Quartett am Freitagabend: Erzgebirge Aue ließ in einem XXL-Test dem VfB Auerbach keine Chance, der Chemnitzer FC drehte in Limbach-Oberfrohna spät auf. Keine Erfolgserlebnisse erlebten derweil die BSG Chemie und der FC Eilenburg.

Drittligist FC Erzgebirhe Aue hat am Freitagabend (11. August) das auf 105 Minuten in drei Drittel gestreckte XXL-Testspiel gegen den zwei Klassen tiefer angesiedelten VfB Auerbach deutlich mit 4:0 (2:0/1:0/1:0) für sich entschieden. Auf einem Trainingsplatz am heimischen Erzgebirgsstadion bestätigte nicht zuletzt Offensivmann Maximilian Thiel wie schon am vergangenen Wochenende gegen Ingolstadt seinen Torriecher.

Der 30-Jährige schnürte binnen vier Minuten einen Doppelpack (28./32.). Zuvor hatte Omar Sijaric (17.) die Veilchen in Führung gebracht. Während sich die Vogtländer von Trainer Sven Köhler auch in der Folge vergeblich um ein Erfolgserlebnis bemühten, besorgte FCE-Sommerneuzugang Joshua Schwirten etwas mehr als 20 Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt (83.).

Chemie: Wajer-Anschluss kommt zu spät

Regionalligist BSG Chemie Leipzig wiederum wurde vor 130 Zuschauern im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark von Oberligist Union Sandersdorf kalt erwischt. Ein Doppelschlag der beiden einstigen Lok-Akteure Kai Wonneberger (14./FE) und Pascal Pannier (15.) ebnete den Gästen aus Sachsen-Anhalt letztendlich den Weg zur einer 2:1-Überraschung in Leutzsch.



Die von BSG-Trainer Miroslav Jagatic nach dem Punktspielheimerfolg über Viktoria Berlin kräftig umgestellte Mannschaft – unter anderen wurde Stammkeeper Benjamin Bellot geschont – schaffte erst unmittelbar vor dem Abpfiff das Anschlusstor von Verteidiger Manuel Wajer (90.). Mehr sollte für die Grün-Weißen jedoch nicht herausspringen. Chemie reist nächsten Mittwoch (16. August) zum schweren Regionalliga-Auswärtsspiel nach Erfurt.

CFC: Mensah-Dreierpack im zweiten Durchgang

Erst durch eine Steigerung in der zweiten Halbzeit hat sich Chemies Ligakonkurrent Chemnitzer FC einen letztendlich standesgemäßen 5:0-Erfolg beim Landesklasse-Team des FSV Limbach-Oberfrohna herausgespielt. Lediglich Stanley Keller konnte den Abwehrriegel der Gastgeber vor der Pause überwinden (29.).



Nach Wiederanpfiff schwanden der FSV-Elf zusehends die Kräfte. Das nutzten die Himmelblauen vor den 507 Fans nicht zuletzt in Person von Doppelpacker Kingsley Akindele (55./89.) und Joker Stephan Mensah, dem sogar noch drei Treffer gelangen (69./75./90.). Die nächste Pflichtaufgabe wartet auch für den jüngst in Rostock untergegangenen CFC am Mittwoch, wenn Greifswald an die Gellertstraße reist.

Halberstadt watscht Eilenburg ab

Kein Selbstvertrauen für die große Herausforderung in der anstehenden Englischen Woche beim 1. FC Lok Leipzig (ebenfalls Mittwoch, 16. August) konnte der noch punktlose Regionalliga-Aufsteiger FC Eilenburg sammeln. Die Mannschaft von Trainer Sascha Prüfer wurde auswärts von Viertliga-Absteiger Germania Halberstadt mit 3:5 (0:3) abgewatscht.



Vor dem Seitenwechsel überwanden Pascal Hackethal (28.), Nick Poser (38.) und Denis Vukancic (43.) FCE-Schlussmann Janne Kamenz. Im zweiten Durchgang legten erneut Vukancic (68.) sowie Jona Renner (70.) für Manuel Rosts Halberstädter nach. Den Muldestädtern blieb zunächst die Kosmetik von Anton Rücker (64.), ehe Benjamin Luis und Ibrahim Aldawoud (91.) das Ergebnis auf den letzten Metern immerhin noch etwas erträglicher machten.

mhe