Fußball | Testspiel 1. FC Magdeburg mit Achtungserfolg gegen VfL Bochum

Stand: 20.07.2024 18:07 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat seinen Fans zur Saisoneröffnung eine ansehnliche Leistung gegen den VfL Bochum geboten. Am Ende steht ein Remis zu Buche - auch wegen eines Treffers der neuen FCM-Sturmhoffnung.

Im Rahmen seiner Saisoneröffnung hat der 1. FC Magdeburg in einem Härtetest gegen den Bundesligisten VfL Bochum überzeugt. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz kam am Samstag vor 5.554 Zuschauern in der MDCC-Arena zu einem 1:1 (1:1). Moritz Broschinski (7.) brachte Bochum bei hochsommerlichen Temperaturen in Front, Magdeburgs Sturm-Hoffnung Martjn Kaars glich aus (30.). Für die Magdeburger war es das zweite Unentschieden in Serie.

Der FCM hat sich bei der Saisoneröffnung 1:1 vom VfL Bochum getrennt.

Atik trifft zweimal Aluminium

Magdeburg begann mit vier Neuzugängen in der Startelf - Philipp Hercher, Marcus Mathisen, Kaars und Abu Bekir El-Zein - und kam zunächst besser ins Spiel. Ein Aufbaufehler brachte dann aber den Rückstand.



Im Anschluss hatte der FCM Probleme mit dem Pressing der Gäste, kam nach einer Trinkpause aber zum Ausgleich. Bis zur Pause hätte der FCM das Spiel drehen können, aber Baris Atik traf nur Latte und Pfosten (35./43.).

Magdeburg tat sich phasenweise schwer mit dem VfL-Pressing.

Zweite Halbzeit ohne Highlights

Bochum tauschte in der Pause alle Feldspieler, der FCM blieb in seiner Startformation. Das Spiel verflachte nun, es blieb auf beiden Seiten bei gefährlichen Ansätzen, auch ein Fünffachwechsel auf Magdeburger Seite brachte keine Abhilfe.

Stimmen zum Spiel

SpiO/dpa