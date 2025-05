BR24 Sport Müller-Abschied im Ticker: "Danke, du Legende" Stand: 10.05.2025 18:39 Uhr

Kurz vor Anpfiff war es so weit: Thomas Müller wurde offiziell verabschiedet. Großes Lob für das Bayer-Urgestein gab es im Vorfeld von Präsident Herbert Hainer. Alle Infos rund um seinen Abschied im Ticker.

Von BR24Sport

Die wichtigsten News zum Müller-Abschied aus der Allianz Arena

18.30 Uhr: Müller verabschiedet

Mit den Worten "Danke, du Legende", wurde Müller verabschiedet, zudem bekam er ein Bild, welches ihn mit all seinen gewonnenen Trophäen zeigt– und das waren wahrlich nicht wenige. Für den Weltmeister von 2014 gab es großen Applaus. Müllers Reaktion: "Lass uns spielen."

18.25 Uhr: Der Müller-Abschied auch in der Live-Radioreportage

Sie wollen wissen, wie Thomas Müller in seiner letzten Heim-Partie spielt? Wie emotional die Verabschiedung ist? Dann geht es hier zu unserer Radioreportage:

18.15 Uhr: Hainer hofft, dass Müller Funktion beim FCB einnimmt

Herbert Hainer kommt aus dem Schwärmen nicht raus: "Wenn man Thomas Müller spielen sieht, ist es, wie wenn die Maßkrüge im Biergarten klingen oder die Isar rauscht", sagt der Präsident bei "Heute im Stadion" auf Bayern 1. Hainer hofft, dass Müller, der seine ganze Karriere beim Rekordmeister verbrachte, irgendwann wieder eine Funktion beim FCB einnehmen wird und stellt ihn in eine Reihe mit den Bayern-Legenden Franz Beckenbauer und Gerd Müller.

18.02 Uhr: Letztes Aufwärmen in der Münchner Arena

Thomas Müller beim Aufwärmen

17.56 Uhr: Thomas-Müller-Fans auf dem Weg ins Stadion

Thomas Müller-Fans auf dem Weg ins Stadion

17.35 Uhr: Müller startet im "Abschiedsspiel"

Thomas Müller steht bei seinem "Abschiedsspiel" in der Startelf des FC Bayern. Der 35-Jährige bestreitet gegen Borussia Mönchengladbach am Abend sein 750. Pflichtspiel für die Münchner und sein letztes Heimspiel vor seinem Abschied nach 25 Jahren im Klub im Sommer. Beim emotionalen "Servus" für Müller kehrt Bayern-Kapitän Manuel Neuer zwischen die Pfosten zurück. Der Torhüter war seit Anfang März wegen einer Wadenverletzung ausgefallen.

München: 1 Neuer - 27 Laimer, 15 Dier, 44 Stanisic, 22 Guerreiro - 6 Kimmich, 8 Goretzka - 17 Olise, 25 Müller, 11 Coman - 9 Kane. - Trainer: Kompany

Mönchengladbach: 1 Omlin - 22 Lainer, 30 Elvedi, 2 Chiarodia, 26 Ullrich - 16 Sander, 8 Weigl - 9 Honorat, 27 Reitz, 25 Hack - 11 Kleindienst. - Trainer: Seoane

17.15 Uhr: Allianz-Arena im Zeichen des Müller-Abschieds

Die Münchner Arena ist bereit für den letzten großen Auftritt von Thomas Müller. Ihm zu Ehren tragen die Eckfahnen die Nummer 25 - seine Rückennummer.

17.00 Uhr: Überlässt Manuel Neuer Müller die Schale?

Noch 90 Minuten bis zum Anpfiff: Nach der Partie findet noch die Übergabe der Meisterschale statt. Für Müller ist es die 13. Meisterschaft - er ist damit Rekordmeister. Traditionell stemmt der Kapitän als erster die Trophäe in die Luft. Ob Manuel Neuer diesmal Müller zum Abschied diese Ehre überlässt? "Wer die Schale entgegennimmt, weiß ich nicht. Hauptsache ist für mich, dass die Schale bei Bayern ist und bleibt. Ich habe nur das Spiel geplant - vielleicht ist das ein Fehler", schmunzelte Kompany.

16.20 Uhr: Müller-Party im Club

Für Thomas Müller geht es nach dem offiziellen Teil in der Allianz Arena mit der Feierei sofort weiter: Rund 200 geladene Gäste werden am Samstagabend ab 22 Uhr in einem Münchner Club erwartet, um das Bayern-Urgestein gebührend zu feiern.

13.47 Uhr. Bärenstarke Grüße für den ehemaligen Kids-Club Kapitän

13.30 Uhr: Fans planen Choreo

Laut Medienberichten ist vor der Partie eine große Choreografie in der Südkurve geplant, die Müllers außergewöhnliche Karriere würdigen soll. Nach dem Spiel will sich der 35-Jährige in der Münchner Arena dann von den Heimfans verabschieden und mit eigenen Worten "Servus" sagen. "Es wird hoch emotional für alle Beteiligten", sagte Sportvorstand Max Eberl vor Müllers 750. Pflichtspiel für "seinen" Verein.

11.40 Uhr: "Fear of missing out" bei den Fans

Der Abschied weckt nicht nur bei Thomas Müller Emotionen. Der 35-Jährige verspürt bei den Fans die berühmte "Fear of missing out", kurz: FOMO. "Allein, was ich an Trikots unterschrieben habe in letzter Zeit... Ich habe das Gefühl, dass ich mehr denn je erkannt und angesprochen werde, wenn ich vor die Tür gehe. Alle wollen nochmal einen Hauch Thomas Müller kurz mitnehmen, bevor er dann verschwindet", sagt er auf der Vereinsseite. Seinen Abschied möchte er am Samstag vom Fußballerischen trennen, "weil wir gehen ja in die Allianz Arena, um Sport zu machen und den Titel mit den Fans zu feiern. Das ist für mich die Priorität."

10.17 Uhr: Wird es am großen Thomas-Müller-Tag Tränen geben?

Für die Münchner Club-Ikone und den FC Bayern steht ein emotionaler Abschied bevor. Zum letzten Mal in seiner großen Karriere wird der Fan-Liebling in seiner Fußball-Heimat auflaufen. Der 35-Jährige, der den deutschen Rekordmeister im Sommer nach einem Vierteljahrhundert verlässt, kann nach dem letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) in der Allianz Arena im Konfettiregen zum 13. Mal als deutscher Meister jubeln.

"Ich freue mich auf jeden Fall auf Samstag", sagte Müller. "Natürlich will ich dann den Zeitpunkt auch nutzen und mich noch mal von den Fans im Wohnzimmer verabschieden. Auch wenn dieser Abschied für mich gefühlt nicht für immer ist, weil ich ja noch auf der Welt bin."

Freitag, 09. Mai 2025

17.45 Uhr: Ex-Bundestrainer Löw adelt Müller

Thomas Müller wird dem ehemaligen Fußball-Bundestrainer Joachim Löw nicht nur als "großer Spieler" in Erinnerung bleiben. "Auch als Typ war und ist er einzigartig", würdigte der 65-Jährige in einem Gastbeitrag der "Süddeutschen Zeitung" den Torjäger.

Löw habe Müller als "Stimmungsspieler" kennengelernt. "Wenn Thomas in der Kabine war, dann änderte sich die Temperatur", beschrieb der Weltmeister-Trainer von 2014. Keiner habe die Mitspieler so gut "aufrütteln, heiß machen oder auch mal beruhigen" können. Sein früherer Schützling sei "einer dieser unersetzlichen Spieler, die so wichtig für eine Kabine sind". Nach der WM 2018 hatte Löw den damals 29-Jährigen vorübergehend aussortiert, holte ihn aber 2021 zurück.

15.25 Uhr: Müllers Abschiedsvideo: "Schee war's, mehr als schee!"

Thomas Müller hat seinen Fans in einem emotionalen Abschiedsvideo noch einmal ein großes "Danke für alles" zugerufen. "Schee war's, mehr als schee!", sagt Müller in dem dreiminütigen Film, den er auf seiner YouTube-Seite veröffentlichte.

In dem kurzen Streifen kommentiert Müller zu sanfter Musik seinen unglaublichen Weg vom kleinen Fan des FC Bayern über die zweite Mannschaft bis hin zum Rekordspieler des Klubs anhand von Szenen seiner so erfolgreichen Karriere. "Es war eine unglaubliche Zeit", sagt er: "Begonnen hat's in Pähl, jeder weiß es mittlerweile, der kleine Bub in der Bayern-Bettwäsche hatte einen Traum, den so viele haben."

Vor allem aber denke er an die vielen Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. "Die Mitspieler, die Gegner, auch die Schiedsrichter und vor allem natürlich die Fans. Wenn du in die strahlenden Gesichter schaust, das macht was mit dir! Das werde ich vermissen."

13.15 Uhr: Müller in der Startelf? Kompany: "Ich bin doch nicht doof"

Wird Müller im Spiel gegen Gladbach in der Startelf stehen? Wohl schon: "Ich bin ja nicht doof", quittierte Trainer Vincent Kompany die Frage nach einem Müller-Einsatz von Beginn an und lächelte dabei, ohne eine klare Antwort zu geben. "Lass uns morgen abwarten, aber ich möchte die Party auch nicht selbst zerstören."

10.15 Uhr: Ansturm auf Sonderflock "Thomas Müller"

Zu Ehren ihrer spielenden Legende haben die Münchner einen Sonderflock mit Müller-Szenen auf dem Rücken herausgebracht. Sie zeigen den u.a. 35-Jährigen nach dem letzten Gewinn der Champions League gegen Paris 2020 und beim Triumph von Wembley 2013. Laut Angaben des Vereins kommt es zu Verzögerungen bei der Auslieferung.

9.26 Uhr: Bayern-Boss Dreesen verspricht: "Emotionaler Abschied"

Der kommende Samstag wird für Thomas Müller sehr besonders. Die Vereinslegende wird dann nach einem Vierteljahrhundert letztmals in einem Heimspiel für den FC Bayern auflaufen. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen versprach, man würde die Meisterschale und Müller, "ein bayerisches Urgestein", gebührend zu feiern, sagte Dreesen. "Ein emotionaler Abschied."

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Heute im Stadion 10.05.2025 - 15:05 Uhr