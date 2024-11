BR24 Sport FC Bayern Frauen: In der Champions League aus der Mini-Krise? Stand: 11.11.2024 14:46 Uhr

Nach der Durststrecke mit zwei Unentschieden in der Frauen-Bundesliga wollen sich die Fußballerinnen des FC Bayern in der Champions League aus der Mini-Krise schießen. Gegen den norwegischen Vertreter Valerenga IF fällt Stürmerin Lea Schüller aus.

Von BR24Sport

Es läuft nicht wirklich rund für die Fußballerinnen des FC Bayern in dieser Saison. Nach der Niederlage im Topsspiel gegen Wolfsburg vor wenigen Wochen spielten die Münchnerinnen in den letzten beiden Partien nur unentschieden gegen Frankfurt und am Wochenende in Freiburg. Die Tabellenführung in der Bundesliga hat das Team von Trainer Alexander Straus verloren. Da kommt die Champions League nun gerade recht. Dort sind die FC Bayern Frauen noch ohne Punktverlust und wollen diese Bilanz im Heimspiel am Dienstag gegen Valerenga IF aus Oslo fortsetzen.

Drittes Spiel in acht Tagen für FC Bayern Frauen

Vor der Partie gegen die Norwegerinnen ging es auf der Pressekonferenz aber auch um die Belastung. Für die Münchnerinnen ist es das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen. Trainer Straus, der in den vergangenen Wochen nicht müde geworden war, das Pensum seiner Spielerinnen zu monieren, nimmt es diesmal locker. "Wenn man auf diesem Niveau spielen will, dann ist das eben so", so der Norweger vor dem Spiel gegen seine Landsfrauen.

"Man kann natürlich sehen, dass wir uns da erst dran gewöhnen müssen. Wir müssen es als Mannschaft, als Klub verstehen, wie man mit so vielen Spielen umgeht." Das war zugleich dann auch die Erklärung, warum in der Bundesliga noch nicht alles rund läuft. "Es wird alles enger in der Bundesliga. Wenn man viele Nationalspielerinnen hat, dann kommen Verletzungen dazu. Man hat einen Vorteil, wenn man nicht an jedem Spiel teilnimmt, nur am Wochenende spielt und nicht alle drei Tage."

Lange Verletztenliste bei FCB-Frauen: Auch Schüller fehlt

Und von Verletzungen wird der FC Bayern aktuell sehr geplagt. Am Freitag vergrößerte Lea Schüller das bayerische Lazarett, als sie mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden musste. Die Nationalspielerin wird nicht rechtzeitig fit für die Champions League. "Hoffentlich wird sie in ein paar Tagen wieder dabei sein", so der Coach, der mit dem Verletzungspech seiner Mannschaft hadert. "Wir haben ein wirklich fantastisches Team, das nicht zur Verfügung steht: Jovana (Damnjanovic), Lea (Schüller), Sydney (Lohmann). Sie kommen näher, aber es reicht noch nicht." Bei Kapitän Magdalena Eriksson steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz. Sie werde am Dienstag getestet, so Straus.

Straus vor CL-Partie gegen Valerenga IF: "Wird ein schwieriges Spiel"

Und so müssen die FC Bayern Frauen ersatzgeschwächt in der Königsklasse antreten und die weiße Weste bewahren. Dort sind die Münchnerinnen noch ohne Punktverlust. Gegen Valerenga IF wollen Straus und sein Team dort weitermachen, wo sie gegen Arsenal (5:2) und Juventus Turin (0:2) aufgehört haben, doch der Coach warnt: "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die es nicht gewohnt ist, zu verlieren. Es wird ein schwieriges Spiel. Das ist Champions League, so soll das sein."

Quelle: BR24Sport 11.11.2024 - 18:50 Uhr