Champions League FC Bayern Frauen behalten weiße Weste Stand: 12.11.2024 23:12 Uhr

Die FC Bayern Frauen haben sich auch gegen Valerenga IF keine Blöße gegeben. Die Münchnerinnen besiegten die Mannschaft aus Oslo und sind in dieser Champions-League-Saison weiter ohne Punktverlust.

Von Victor List

Die FC Bayern Frauen bleiben in der Champions League ohne Punktverlust. Auch gegen den norwegischen Vertreter Valerenga IF aus Oslo ließen die Münchnerinnen nichts anbrennen und gewannen durch Treffer von Pernille Harder, Giulia Gwinn und Sarah Zadrazil mit 3:0 (2:0). In Halbzeit eins deutete sich gar ein Kantersieg an, doch in den zweiten 45 Minuten ließ es das Team von Trainer Alexander Straus deutlich ruhiger angehen, feierte am Ende aber einen ungefährdeten Sieg.

Harder und Gwinn stellen Weichen früh auf Sieg

Die Fußballerinnen des FC Bayern waren von Beginn an gewillt, die Durststrecke aus zuletzt zwei Unentschieden in der Bundesliga schnellstens zu beenden. Schon nach zehn Minuten köpfte Pernille Harder ein nach schöner Chip-Flanke von Klara Bühl. Für die Dänin war es bereits der fünfte Saisontreffer im dritten Königsklassenspiel. Wenig später erhöhte Kapitänin Giulia Gwinn vom Punkt auf 2:0 (17.). Zuvor war Weronika Zawistowska nach einem Check im Strafraum zu Boden gegangen. Kurz darauf hätte Tuva Hansen auf 3:0 stellen können. Ihr Schuss wurde aber von Schlussfrau Tove Enblom gehalten (21.).

FC Bayern Frauen können Kräfte schonen

Auch in Halbzeit zwei waren die Münchnerinnen das spielbestimmende Team, drückten allerdings nicht mehr ganz so aufs Gaspedal wie in den ersten 45 Minuten und konnten so Kräfte schonen. Nach einer Stunde ging Harders abgefälschter Schuss über die Latte. Nach der anschließenden Ecke zielte Gwinn zu ungenau (61.). Knapper war es zwei Minuten später, als Harder den Ball nicht über die Linie schieben konnte (63.). In der Folge nahm auch der Gast aus Oslo mehr am Spiel teil, ohne das bayerische Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen.

Zadrazil setzt sehenswerten Schlusspunkt

Und so war es Sarah Zadrazil vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen. Die österreichische Nationalspielerin lupfte den Ball von der Strafraumkante sehenswert über die Torhüterin der Norwegerinnen ins Netz zum 3:0. (90.+2). Durch den Sieg führen die Münchnerinnen die Gruppe C mit drei Siegen aus drei Spielen an. In der Gruppenphase letztes Jahre reichte es am Ende nur zu sieben Punkten und dem Aus, diesmal haben die FC Bayern Frauen schon neun Zähler auf dem Konto und das Viertelfinale schon fast sicher.

Quelle: BR24Sport 12.11.2024 - 22:54 Uhr