BR24 Sport Entwarnung: Nagelsmann kann mit Pavlovic für EM planen

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht erfüllt: Die Verletzung von FC-Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic soll laut übereinstimmenden Medienberichten eine EM-Teilnahme nicht gefährden. Auch eine genaue Diagnose soll schon feststehen.

Es war die vielleicht schlechteste Nachricht an diesem Samstag im Umfeld des FC Bayern - trotz der schmerzhaften 2:4-Niederlage gegen Hoffenheim, die Tabellenplatz drei bedeutete: Aleksandar Pavlovic war Mitte der ersten Halbzeit umgeknickt und humpelte anschließend vom Feld. Der 20-Jährige war erst kurz zuvor in Nagelsmanns vorläufigen EM-Kader berufen worden. Humpelnd verließ er das Feld, begleitet von medizinischem Personal und Sorgen, dass er die Heim-EM verletzt verpassen wird.

Thomas Tuchel wollte kurz nach der Partie noch keine Entwarnung geben. "Er wird sich in München untersuchen lassen, um festzustellen, um es sich um etwas Ernsteres handelt." Die Entwarnung erfolgte laut BILD am Sonntagvormittag: "Es ist alles gut!", habe er gegenüber einem Reporter gesagt, berichtet die Zeitung. Die Nachfrage, ob die EM nicht in Gefahr sei, beantwortete er mit: "Nene, alles gut."

Bänderzerrung: Pavlovic reist wohl pünktlich ins Trainingslager

Und auch TV-Sender Sky berichtet, dass das EM-Ticket für den FC-Bayern-Spieler nicht in Gefahr sei und nennt eine Diagnose. Demnach habe sich der Mittelfeldspieler eine Bänderdehnung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Somit steht einer EM-Teilnahme eigentlich nichts mehr im Wege. Schließlich hatte sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Kadernominierung am vergangenen Donnerstag sehr wohlwollend über den jungen Mittelfeldspieler gesprochen.

Das tragische Déjà-vu wird es also aller Voraussicht nach nicht geben. Bereits im März hätte Pavlovic sein Debüt für den DFB feiern sollen. Das FC-Bayern-Eigengewächs verletzte sich aber zuvor beim Bundesligaspiel am Auge und fing sich anschließend einen Infekt ein, der die Teilnahme an der Testspiel-Reise verhinderte. Pavlovic soll planmäßig mit dem DFB-Team am 26. Mai nach Blankenhain ins Trainingslager reisen und bei den kommenden EM-Vorbereitungsspielen gegen die Ukraine (3. Juni) und Griechenland (7. Juni) im Kader stehen und dort zum ersten Mal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auflaufen.

