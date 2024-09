BR24 Sport 9:2 – Bayern überrollt Zagreb zum Auftakt der Champions League Stand: 18.09.2024 08:34 Uhr

Bayern München begann in der Champions League dominant. Doch nach dem Wiederanpfiff traf Dinamo Zagreb gleich zweimal. Was dann folgte, war ein Torfestival. Mit 9:2 gewinnen die Münchener deutlich.

Von Karoline Kipper

Kurz hätte es spannend werden können: Doch nach dem 3:2 Anschlusstreffer der Gäste spielten die Münchener wie berauscht. Beim 9:2 (3:0) traf Harry Kane viermal, davon dreimal per Elfmeter.

Im Vergleich zum 6:1-Erfolg bei Holstein Kiel am Samstag änderte Vincent Kompany die Münchener Startelf auf drei Positionen. Der Trainer musste auf Rechtsverteidiger Boey verzichten, der sich im Training einen Meniskusriss zuzog. Gegen Zagreb nahm Raphael Guerreiro diese Position ein und Alphonso Davies rückte in die Startelf und verteidigte links hinten.

Schrecksekunde zu Beginn

Die Münchener nahmen direkt die Spielkontrolle an sich, drückten Dinamo Zagreb in die eigene Hälfte und verteidigten hoch. So auch Manuel Neuer, der nach keinen fünf gespielten Minuten im Luftzweikampf mit Bruno Petković aneinanderstieß. Beide wurden kurz behandelt und konnten weiterspielen.

In den ersten 16 Minuten trafen sowohl Jamal Musiala als auch Serge Gnabry, allerdings beide aus einer Abseitsposition. Doch nach dem irregulären Treffer von Gnabry lief Schiedsrichter Munuera in die Review-Area und sah dort in der Wiederholung ein Foul von Ronael Pierre-Gabriel an Aleksandar Pavlovic. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Harry Kane zum 1:0.

Bayern dominiert die erste Halbzeit

Im Anschluss zeigten die Gäste einmal kurz, dass Bayern München nach Ballverlusten im eigenen Aufbau angreifbar ist. Hätte Upamecano nicht ein Laufduell gegen Petkovic gewonnen, wäre der Angreifer der Gäste allein auf Neuer zugelaufen.

Das Spiel fand weiterhin fast nur in der Hälfte der Kroaten statt. Raphael Guerreiro verfehlte in der 24. Minute das Tor um Zentimeter, nahm aber gute zehn Minuten später eine Ablage von Musiala direkt und zimmerte den Ball aus 16 Metern ins obere linke Eck zum 2:0. In der 38. Minute köpfte Michael Olise in seinem Champions League-Debüt nach einer Ecke zum 3:0.

Dinamo macht es (kurz) spannend

Zur Pause entschied sich Kompany seine Nummer eins zur Sicherheit zu schonen und wechselte Sven Ulreich für Manuel Neuer ein. Und der zweite Torwart musste direkt zweimal hinter sich fassen.

Denn fünf Minuten nach Wiederanpfiff wurde es nach der dominanten ersten Halbzeit der Bayern überraschend spannend. Erst leitete Stürmer Bruno Petkovic sein 1:3 selbst ein, dann tauchte Takuya Ogiwara allein vor Ulreich auf und schob zum 2:3 ein.

Tor-Festival mit Kane, Olise, Sané und Goretzka

Mit langen Ballbesitzstafetten stabilisierte sich der FC Bayern München, was Harry Kane in der 57. Minute in etwas Zählbares zum 4:2 verwandelte. Zwei Minuten später wurde ein Treffer des Stürmers ungültig erklärt, welch Überraschung – ein Spieler stand im Abseits. In der 61. Minute traf dann schließlich doch Michael Olise zum 5:2. Ein Handelfmeter, verwandelt von Kane in der 73. Minute, führte zum 6:2.

In der 77. Minute stempelte Kevin Theophile-Catherine Davies im eigenen Sechzehner, den Strafstoß verwandelte selbstverständlich Harry Kane zu seinem vierten Tor. Das 8:2 war eine Co-Produktion der Eingewechselten; Müller nahm einen langen Ball an der Strafraumkante an und spitzelte zurück auf den wiedergenesenden Leroy Sané, dessen Linksschuss unhaltbar einschlug. In der Nachspielzeit traf dann sogar noch der gegen Kiel aussortierte Leon Goretzka zum 9:2.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 17.09.2024 - 21:00 Uhr