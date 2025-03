Fernfahrt Tirreno-Adriatico Milan fährt den zweiten Heimsieg für Italiener ein Stand: 11.03.2025 17:19 Uhr

Zweiter Tag, zweiter Heimsieg: Der italienische Radprofi Jonathan Milan hat am Dienstag (11.03.2025) die zweite Etappe der Tirreno-Adriatico gewonnen.

Nach 192 Kilometern von Camaiore nach Follonica in der Toskana setzte sich der Tagesfavorit vom Team Lidl-Trek mit einem frühen Antritt im Massensprint durch. Der 24-Jährige liegt in der Gesamtwertung somit 19 Sekunden hinter Landsmann Filippo Ganna auf dem zweiten Platz.

Zum Auftakt am Montag war Ganna vom Team Ineos Grenadiers im Einzelzeitfahren über 11,5 Kilometer als Schnellster ins Ziel gekommen und hatte den ersten Heimsieg gefeiert.

Rutsch als bester Deutscher auf 21. Platz

Beim Sieg von Milan komplettierten nun Maikel Zijlaard (Niederlande/Tudor Pro Cycling Team) und Paul Penhoet (Frankreich/Groupama-FDJ) das Podium. Bester Deutscher war Jonas Rutsch (Erbach/Intermarché-Wanty), der als 21. über die Ziellinie fuhr.

Gaudu stürzt und gibt auf

Über die flache Etappe blieb das Peloton bis zum Schluss beieinander, ehe Milan uneinholbar anzog. Der Franzose David Gaudu (Groupama-FDJ) stürzte knapp 40 Kilometer vor dem Ziel und gab auf.

Hügelige dritte Etappe

Am Mittwoch warten 239 hügelige Kilometer zwischen Follonica und Colfiorito (Foligno) auf das Peloton. Wenige Kilometer vor der Zielankunft gilt es dabei, eine Bergwertung der höchsten Kategorie zu bewältigen - eine hervorragende Chance für Ausreißer.

Insgesamt werden bei der Radfernfahrt bis Sonntag sieben Etappen gefahren. Im letzten Jahr hatte dort der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark) triumphiert. In diesem Jahr ist er nicht am Start, sondern nimmt an der Fernfahrt Paris - Nizza teil. Dabei gewann er am Dienstag mit seinem Team Visma - Lease a bike das Mannschaftszeitfahren.