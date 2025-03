Fernfahrt Tirreno-Adriatico Ganna der Schnellste im Zeitfahren Stand: 10.03.2025 16:58 Uhr

Filippo Ganna hat am Montag (10.03.2025) das Einzelzeitfahren zum Auftakt der Etappenfahrt Tirreno-Adriatico ein gewonnen.

Der italienische Radprofi vom Team Ineos-Grendiers benötigte für die 11,5 Kilometer durch Lido di Camaiore 12:17 Minuten. Im Schnitt fuhr er damit etwas schneller als 56 Stundenkilometer.

Der Spanier Juan Ayuso aus dem Rennstall UAE Team Emirates war als Zweiter 23 Sekunden länger unterwegs, Johan Price-Pejtersen (Dänemark, Team Alpecin-Deceuninck) belegte den dritten Platz mit 28 Sekunden Rückstand auf Ganna.

Sütterlin bester Deutscher

Bester Deutscher war Jasha Sütterlin (Freiburg/Jayco AlUla) auf Rang 14. 45 Sekunden trennten den 32-Jährigen vom Sieger aus Italien.

Am Dienstag geht für das Peloton auf der zweiten Etappe über 192 weitgehend flache Kilometer von Camaiore - nördlich von Pisa - bis nach Follonica in der Toskana. Insgesamt werden bei der Radfernfahrt bis Sonntag sieben Etappen gefahren - im letzten Jahr hatte dort der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Dänemark/Visma - Lease a bike) triumphiert. In diesem Jahr ist er nicht am Start.