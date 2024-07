Zehnkampf in Paris Weltmeister LePage sagt Olympia-Start ab Stand: 18.07.2024 13:03 Uhr

Der deutsche Zehnkampf-Rekordhalter Leo Neugebauer hat bei seiner Gold-Mission in Paris bereits einen Konkurrenten weniger. Weltmeister Pierce LePage musste seine Teilnahme an den Olympischen Spielen verletzungsbedingt absagen.

Der Kanadier hatte sich im April einen Bandscheibenvorfall zugezogen und muss sich nun am Rücken operieren lassen, um für die nächste Saison wieder fit zu werden.

"Die letzten Monate waren, gelinde gesagt, sehr anstrengend", sagte LePage, der sich im vergangenen Jahr in Budapest WM-Gold mit 8.909 Punkten gesichert hatte, am Donnerstag (18.7.2024) in einem Instagram-Video: "Es ist wirklich hart zu sehen, wie dir dein Traum irgendwie aus den Händen gleitet, obwohl du so hart wie möglich versuchst, dass das nicht passiert."

Seit seinem Triumph in Ungarn galt LePage als heißer Medaillenkandidat für Olympia in Paris. Damals hatte der Vize-Weltmeister von 2022 Neugebauer, der nach dem ersten Tag geführt hatte, am zweiten Wettkampftag noch abgefangen. In Budapest reichte es für Neugebauer am Ende "nur" zu Platz fünf, diesmal träumt er an der Seine vom ganz großen Coup.

Neugebauer als Nummer eins nach Paris

Gleich bei seinem Olympia-Debüt gilt der 24-Jährige als Goldkandidat, nachdem er Anfang Juni seinen deutschen Rekord auf 8.961 Punkte verbessert hat. Damit reist Neugebauer mit großem Vorsprung als Nummer eins der Welt nach Paris. Ex-Welt- und Europameister Kaul lauert auf Rang acht und darf sich ebenfalls Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Der Zehnkampf im Stade de France findet am 2. und 3. August statt.