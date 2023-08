WM-Zehnkampf Neugebauer verpatzt den Hürden-Start und ist nur noch Dritter Stand: 26.08.2023 10:57 Uhr

Leo Neugebauer hat einen ganz schlechten Start in den zweiten Zehnkampf-Tag bei der Leichtathletik-WM in Budapest erwischt und verlor die Führung an den Kanadier Pierce Lepage. Europameister Niklas Kaul hatte am ersten Tag wegen einer Fußverletzung aufgegeben.

Das ging am frühen Morgen in Budapest nach hinten los für Leo Neugebauer. Erst ein Fehlstart, dann ein völlig verpatzter Lauf über 110 m Hürden: "Leo the German" lief am Samstag (26.08.2023) nur 14,75 Sekunden und verlor wertvolle Punkte im Kampf um Gold. Neugebauer, der die ersten drei Hürden riss, blieb damit deutlich hinter seiner persönlichen Bestzeit zurück.

Fehlstart zum Auftakt

Im ersten Versuch hatte der 23-Jährige einen Fehlstart produziert. Anders als bei den Spezialisten bedeutet dies bei den Mehrkämpfern nicht das Aus. Neugebauer bekam die Gelbe Karte, also eine Verwarnung für das "Stören des Startprozesses", kam offenbar ins Grübeln und verpatzte den Hürdenlauf.

Lepage geht in Führung, Warner Zweiter

Pierce Lepage, in Eugene Vize-Weltmeister, lieferte starke 13,77 Sekunden (persönliche Bestleistung) ab und ging mit 5.614 Punkten nach sechs Disziplinen in Führung. Auch Olympiasieger Damian Warner (13,67, 5.596) zog an Neugebauer vorbei, der nun mit 5.520 Punkten nur noch Dritter ist.

Der Ulmer WM-Debütant Manuel Eitel legte in 14,39 Sekunden einen guten Hürdenlauf hin und liegt mit 5.221 Punkten auf Platz elf. Am Vormittag stehen für die Zehnkämpfer noch das Diskuswerfen (ab 11.00 Uhr) und der Stabhochsprung (ab 12.40 Uhr) an. In der Abendsession entscheidet sich im Speerwerfen (ab 19.05 Uhr) und abschließenden 1.500-m-Lauf (21.25 Uhr) der Kampf um die Medaillen.

Vor Europameister Niklas Kaul war auch Titelverteidiger und Weltrekordler Kevin Mayer ausgestiegen. Der Franzose beendete wegen Achillessehnen-Problemen nach dem Weitsprung den Wettkampf.