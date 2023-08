WM-Zehnkampf Neugebauer überragt im Weitsprung - Kaul angeschlagen Stand: 25.08.2023 12:06 Uhr

Zehnkampf-Shootingstar Leo Neugebauer hat beim Weitsprung überragt und liegt bei der WM in Budapest nach zwei Disziplinen auf dem zweiten Rang. Europameister Niklas Kaul ist offenbar etwas angeschlagen.

Wie eine Flipperkugel sprang Neugebauer an der Grube entlang. 8,00 m - persönliche Bestleistung! Schon im ersten Versuch hatte er sich auf 7,60 m gesteigert. Keiner kam weiter bei der zweiten Disziplin des ersten Tages. Damit belegt der 23-Jährige, der sich in exzellenter Verfassung präsentiert, aktuell in der Gesamtwertung mit 1.992 Punkten den zweiten Platz hinter dem kanadische Olympiasieger Damian Warner (2020).

Kaul sprang auf akzeptable 7,16 m, hatte sich aber mehr vorgenommen. Der Mainzer, mit 1.663 Zählern 23., humpelte nach seinem dritten Versuch und klagte über Hüftprobleme. WM-Debütant Manuel Eitel verbuchte 7,14 m und ist mit 1.836 Punkten 13.

Neugebauer war zum Start über 100 m 10,69 Sekunden und damit im Bereich seiner persönlichen Bestzeit (10,61) gelaufen, Kaul schaffte mit 11,20 Sekunden eine Saisonbestleistung. Beide zählen in Budapest zu den deutschen Medaillenkandidaten. Eitel war mit 10,44 Sekunden zunächst Dritter.

Während Neugebauer, der in den USA studiert und trainiert, besonders am ersten Tag sehr stark ist, startet Kaul stets am zweiten Tag eine Aufholjagd. Für Titelsammler Kaul spricht seine Erfahrung, für den deutschen Rekordhalter Neugebauer seine Unbekümmertheit. Weiter geht es mit dem Kugelstoßen (im Live-Ticker bei sportschau.de).

Neugebauer liegt mit seiner nationalen Bestmarke von 8.836 Punkten an der Spitze der Weltjahresbestenliste, Kaul ist mit seinen 8.484 Zählern von Ratingen die Nummer neun. Das deutsche Trio wird komplettiert durch den Hallen-EM-Vierten Eitel, der im Mai in Götzis 8.351 Punkte verbuchte.

Neugebauer sieht noch Luft nach oben

Bei seinem Coup im eigenen Stadion in Austin/Texas Anfang Juni, mit dem er sich auf den achten Platz der ewigen Weltbestenliste in der Königsdisziplin katapultierte, stellte Neugebauer persönliche Bestleistungen über 100 m und 400 m sowie im Stabhochsprung, Weitsprung, Diskus- und Speerwurf auf und knackte den 39 Jahre alten deutschen Zehnkampfrekord von Jürgen Hingsen. Der Wettkampf habe ihm gezeigt, wie viel er noch drauf habe, sagte der 23-Jährige, der einen eigenen Youtube-Kanal hat: "Einfach, weil es noch kein perfekter Zehnkampf war."

Nach acht Disziplinen war Neugebauer bei seinem bisher besten Wettkampf sogar der beste Mehrkämpfer aller Zeiten. Beim Speerwurf und über 1.500 m könnte ihm zum Abschluss Kaul, der Weltmeister von 2019 in Doha, über 600 Punkte abluchsen.

Die Konkurrenz ist stark

Der 25 Jahre alte Titelsammler ist immer ein Kandidat auf eine Top-Platzierung. Leicht wird die Herausforderung indes für beide nicht. Acht Zehnkämpfer haben in dieser Saison schon die Marke von 8.500 Punkten übertroffen.

Mayer hat Achillessehnenprobleme und wie so oft noch keinen Wettkampf bestritten. Die Wahrscheinlichkeit, den Zehnkampf zu beenden, sieht der Franzose selbst bei unter 50 Prozent. Den zweiten Tag am Samstag gibt es ab 10.05 Uhr live im Ersten und bei sportschau.de.