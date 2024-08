Highlights Das waren die Olympia-Höhepunkte am Samstag, 3. August Stand: 04.08.2024 00:00 Uhr

Was war am Samstag, 3. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

Ab 9.35 Uhr - Judo, Mixed

Mit dem Mixed finden die Judo-Wettbewerbe von Paris ihren Abschluss. Bei Männern und Frauen wird in sechs Gewichtsklassen um Medaillen gekämpft. Sieger ist, wer zuerst vier Punkte auf dem Konto hat, beim Stand von 3:3 gibt es einen Entscheidungskampf. Bei der Olympia-Premiere des Team-Wettbewerbs in Tokio hatten die deutschen Judoka Bronze erkämpft. Die Kämpfe um die Medaillen sind ab 16 Uhr angesetzt.

10 Uhr - Reiten, Dressur, Mannschaft

Am Schloss Versailles messen sich die besten Teams im Dressurreiten. Seit 1984 gingen alle Olympiasiege im Mannschaftswettbewerb an deutsche Reiter, mit einer Ausnahme: 2012 in London schnappte die britische Equipe den Deutschen Gold weg.

Nach einer glänzenden Leistung in der Qualifikation dürfte es in Paris für die anderen Nationen erneut schwer werden, an der Doppel-Olympiasiegerin von Tokio, Jessica von Bredow-Werndl, Isabel Werth und Frederic Wandres vorbeizukommen. Es könnte historisch werden: Sollte Werth mit dem deutschen Team Gold gewinnen, wäre sie die erfolgreichste deutsche Olympionikin der Geschichte.

Ab 10.18 Uhr - Rudern, 4 Finals (F+M)

Die deutschen Ruderer sind in Paris in nur sieben von 14 Bootsklassen vertreten. Aber im Einer der Männer (10.30 Uhr) geht Weltmeister Oliver Zeidler als klarer Medaillenkandidat ins Rennen. Der Achter der Männer (11.10 Uhr) könnte bei optimalem Rennverlauf ebenfalls aufs Podest rudern. Alexandra Föster schaffte es im Einer der Frauen nicht ins Finale (10.18 Uhr). Im Achter-Rennen der Frauen (10.50 Uhr) ist kein deutsches Team am Start.

Ab 10.22 Uhr - Bogenschießen, Einzel (F)

Im Prachtgarten Esplanade des Invalides starten die Frauen im Einzel ihren Kampf um die Medaillen. Michelle Kroppen, die im Mixed mit Florian Unruh Silber gewonnen hat, schießt im Einzel-Achtelfinale gegen die Inderin Deepika Kumari. Europameisterin Katharina Bauer ist überraschend ausgeschieden. Die Duelle um Bronze (14.33) und Gold (14.46) stehen am Nachmittag an.

11 Uhr - Radsport, Straßenrennen (M)

Das mit 273 Kilometern lange Straßenrennen mit Start und Ziel am Trocadéro hat es in sich: Für das deutsche Team sind Nils Politt und Maximilian Schachmann am Start.

Ab 12 Uhr - Tennis (M+F)

Im Stade Roland Garros geht es zwischen Austin Krajicek/Rajeev Ram (USA und Matthew Ebden/John Peers (Australien) um Gold im Herren-Doppel. Danach spielen Taylor Fritz/Tommy Paul (USA) gegen Tomas Machac/Adam Pavlasek (Tschechien) um Bronze. Im Frauen-Finale stehen sich anschließend Kerber-Bezwingerin Qinwen Zheng (China) und Donna Vekic (Kroatien) gegenüber. Bronze im Herren-Einzel spielen Zverev-Bezwinger Lorenzo Musetti (Italien) und Felix Auger-Aliassime (Kanada) aus.

Ab 12.13 Uhr - Segeln, Windsurfen (F+M)

Die Windsurfer vor Marseille hoffen auf bessere Bedingungen als am Freitag, um die ersten Olympiasieger in dieser neuen Segel-Disziplin zu küren. Theresa Steinlein aus Starnberg ist im Viertelfinale am Start. Sebastian Kördel hat den Sprung in die entscheidenden Rennen nicht geschafft.

Ab 15.30 Uhr - Turnen, 3 Finals (F+M)

In Paris-Bercy werden im Sprung-Wettbewerb der Frauen (16.20 Uhr) und bei den Männern am Boden (15.30 Uhr) und am Pauschenpferd (17.16 Uhr) die Medaillen vergeben. Alle Augen werden erneut auf die amerikanische Turnkönigin Simone Biles gerichtet sein, die in Paris bereits ihr drittes Gold anpeilt.

18 Uhr - 3x3-Basketball: Deutschland - Spanien (F)

Das letzte Vorrundenspiel für die deutschen Frauen gegen Spanien steht an. Die Chancen auf das Weiterkommen sind gut, nur der Letzte der beiden Gruppen scheidet aus.

19 Uhr - Fußball: Deutschland - Kanada (F)

Die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch trifft im Viertelfinale auf den Olympiasieger von Tokio 2021. Zuvor spielen bereits USA - Japan (15 Uhr) und Spanien - Kolumbien (17 Uhr) um einen Platz im Halbfinale. Frankreich - Brasilien (21 Uhr) rundet den Spieltag ab.

19 Uhr - Handball: Deutschland - Norwegen (F)

Die deutschen Frauen bestreiten ihr letztes Vorrundenspiel - gegen Vizeweltmeister Norwegen dürfte es zugleich das schwerste werden. Die Skandinavierinnen holten in Tokio die Bronzemedaille.

Ab 19.35 Uhr - Leichtathletik, 5 Finals (F+M)

Im Stade de France wird der "König der Athleten" gekürt - und ein Deutscher gilt als Topfavorit auf Gold: Olympia-Debütant Leo Neugebauer verbesserte kurz vor den Spielen noch seinen deutschen Rekord und verpasste dabei in Eugene nur knapp die 9.000-Punkte-Marke. Vor den letzten zwei Disziplinen liegt er in Führung.

Kurz vor dem abschließenden 1.500-m-Lauf der Zehnkämpfer (21.45 Uhr) gibt es den Showdown der weltbesten Sprinterinnen über 100 m (21.20 Uhr). Außerdem auf dem Programm: das Kugelstoßen der Männer (19.35 Uhr), der Dreisprung der Frauen (20.20 Uhr) und die Mixed-Staffel über 4 x 400 m (20.55 Uhr).

19.45 Uhr - Hockey: Deutschland - Belgien (F)

In Colombes steht das letzte Vorrundenspiel der "Danas" an - gegen Nachbar Belgien. Bei der EM im vergangenen Jahr in Deutschland hatten sich die Belgierinnen nur Titelträger Niederlande geschlagen geben müssen.

Ab 20.30 Uhr - Schwimmen, 4 Finals (F+M)

Isabel Gose, Bronze-Gewinnerin über 1.500 m, will auch über 800 m Freistil (21.28) ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden. Topfavoritin Katie Ledecky greift nach ihrem insgesamt neunten Olympia-Gold. Die 100 m Schmetterling der Männer, die 200 m Lagen der Frauen und die Mixed-Staffel über 4 x 100 m Lagen werden ohne deutsche Beteiligung entschieden.