Turn-Mehrkampf bei Olympia Nächstes Gold für Biles, Kevric in den Top Ten Stand: 01.08.2024 20:31 Uhr

Nächste Goldmedaille für Turn-Star Simone Biles: Im Mehrkampf-Finale wurde die 27-jährige US-Amerikanerin ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann mit einer Wertung von 59.131 Punkten ihr sechstes olympisches Gold. Das Potest komplettierten Rebecca Andrade aus Brasilien (57.932) und Sunisa Lee aus den USA (56.465). Die Stuttgarterin Helen Kevric landete auf Platz acht, Sarah Voss wurde 24.

Von Nicole Schmitt

24 Turnerinnen gingen in der Bercy Arena im Mehrkampf-Finale an den Start. Nach Gold im Teamwettbewerb startete Biles direkt mit einem Wahnsinns-Sprung in den Wettbewerb. Mit 15.766 Punkten konnte sie einen ordentlichen Vorsprung zwischen sich und die Konkurrenz legen. An ihrem schwächsten Gerät, dem Stufenbarren, unterlief Biles beim Pack-Salto dann allerdings ein großer Fehler, der sie merkliche Abzüge kostete. So konnten Rebecca Andrade aus Brasilien und die Algerierin Kaylia Nemour nach zwei von vier Geräten zunächst an der US-Amerikanerin vorbeiziehen.

Biles glänzt am Schwebebalken und am Boden

In der dritten Rotation konnte Biles am Schwebebalken trotz eines kleinen Wacklers beim freien Rad aber wieder glänzen und setzte mit 14.566 Punkten ein dickes Ausrufezeichen. Aber auch Andradre zeigte eine starke Übung und lag mit 43.899 Punkten nach drei Runden nur knapp hinter Biles (44.065).

Am Boden überstrahlte Biles dann aber noch einmal alle und verwies Andrade auf Platz zwei, Dritte wurde Biles' Teamkollegin Sunisa Lee.

Kevric überzeugt mit Platz acht

Die Deutschen hatten bei der nächsten Biles-Show nichts mit der Medaillen-Entscheidung zu tun. Helen Kevric, die sich als 13. fürs Finale qualifiziert hatte, begann ihren Wettkampf am Schwebebalken. Für ihre fehlerfreie Übung bekam die erst 16-jährige Stuttgarterin 13.400 Punkte.

Einen guten Start legte auch die zweite deutsche Turnerin Sarah Voss hin: Am Boden zeigte sie eine starke Performance, die ihr 12.866 Punkte einbrachte. An ihrem zweiten Gerät, dem Sprung, konnte Voss die Landung allerdings nicht stehen und auch am Stufenbarren stürzte die 24-Jährige. Nach ihrer abschließenden Übung am Schwebebalken landete Voss auf dem letzten Platz.

Helen Kevric beendete den Mehrkampf an ihrem Paradegerät, dem Stufenbarren, an dem sie auch im Finale am Sonntag antritt. Mit einer ganz starken Leistung kämpfte sie sich noch auf Rang acht in der Gesamtwertung vor.

Biles mit nächster Gold-Chance am Samstag

Am Samstag hat die sechsmalige Goldmedaillen-Gewinnerin Simone Biles dann die nächste Chance auf Edelmetall. Im Sprungfinale (16:20 Uhr) peilt sie ebenso Gold an wie in der Schwebebalken- und Boden-Entscheidung am Sonntag.