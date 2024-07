Turn-Qualifikation Bei Biles-Rückkehr: Kevric erreicht Mehrkampf-Finale Stand: 28.07.2024 20:02 Uhr

Im Schatten des ersten großen Auftritts von US-Star Simone Biles hat die deutsche Turn-Hoffnung Helen Kevric am Sonntag (28.07.2024) das Mehrkampf-Finale erreicht. Auch Sarah Voss schielt noch auf den Final-Einzug, dagegen musste Pauline Schäfer-Betz am Schwebebalken die Segel streichen.

Bis in die Abendstunden hatte sie warten müssen, nun steht fest: Helen Kevric hat es geschafft. Die 16-jährige Kunstturnerin aus Stuttgart hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris für das Mehrkampf-Finale qualifiziert.

Mit einer Gesamtwertung von 53,865 Punkten wird sie auf jeden Fall unter den besten 24 Athletinnen landen - wenngleich eine Qualifikationsrunde der Konkurrenz am Sonntagabend noch aussteht. Die Entscheidung im Mehrkampf wird am kommenden Donnerstag ausgetragen.

Kevric "definitiv überwältigt von der Atmosphäre"

Am frühen Sonntagnachmittag hatte sich Kevric nach ihrem Auftritt von der Atmosphäre in der Pariser Turn-Arena beeindruckt gezeigt: " Ich habe mein Bestes gegeben und man muss mit der ganzen Situation erst mal klar kommen ", sagte Kevric nach der Quali. " Ich war definitiv überwältigt von der Atmosphäre. "

Auf eine zweite Finalteilnahme hofft die Teenagerin noch: Nach einer starken Vorstellung am Stufenbarren, wo sie sogar vor Weltstar Simone Biles landete, liegt sie derzeit auf Platz sieben. Einen Platz dahinter rangiert Biles, die Top Acht sind im Finale am kommenden Sonntag dabei.

Voss hofft noch - Schäfer-Betz enttäuscht

Auf eine Teilnahme am Mehrkampf-Finale schielt noch Sarah Voss (Köln), sie liegt derzeit auf Rang 20. Ob es für den Endkampf reicht, entscheidet sich nach der letzten Quali-Runde des Tages, die um 21.10 Uhr beginnt.

Dass Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) im Schwebebalken-Finale nur Zuschauerin sein wird, hatte schon direkt nach ihrem fehlerhaften Auftritt am Sonntagmittag festgestanden.

" Ich bin eigentlich ganz gut reingekommen, aber konnte es hinten raus nicht mehr halten ", sagte die 27-Jährige, die ihre dritten Olympischen Spiele erlebt. " Es ist einfach schade. " Im Team hatten sich die Frauen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) nicht für Olympia qualifizieren können.

Simone Biles begeistert Turn-Fans

Die meiste Aufmerksamkeit zog am Sonntag mit Abstand Simone Biles auf sich. Vor den Augen von Promis wie Tom Cruise, Greta Gerwig oder Ariana Grande zeigte die US-Amerikanerin, die 2021 in Tokio wegen psychischer Probleme einen Großteil ihrer ursprünglich geplanten Wettkämpfe nicht hatte bestreiten können, eine beeindruckende Vorstellung und kann mit den Einzel-Finals im Mehrkampf sowie am Sprung, Boden und Schwebebalken planen. Auch im Teamwettbewerb wird Biles am kommenden Dienstag um eine Medaille turnen.