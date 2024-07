Reportage Tom Cruise, Lady Gaga und Sex and the City Superstar Simone Biles turnt und Hollywood schaut zu Stand: 28.07.2024 16:47 Uhr

Stell' dir vor, Simone Biles turnt und ganz Hollywood schaut zu. Tom Cruise, Lady Gaga, Ariane Grande, Jennifer Hudson, Sarah Jessica Parker mit Mann Matthew Broderick und natürlich Olympia-Maskottchen Snoop Dogg: Das Comeback des Turn-Superstars auf der Olympischen Bühne hatte den bis jetzt höchsten Glamour-Faktor der Spiele von Paris.

Von Matthias Heidrich, Paris

Als auch noch Toim Cruise die Halle betrat, war die Hollywood-Turnriege nun wirklich komplett. Der Filmstar wollte sich den ersten Auftritt von Superstar Simon Biles und den US-Girls ebenso wenig entgehen lassen wie die Weltstars Ariana Grande, Jennifer Hudson, Lady Gaga oder auch Sarah Jessica Parker.

Die Sex-and-the-City-Schauspielerin hatte sich mit ihrem Mann Matthew Broderick, auch kein Unbekannter im Film-Buiseness, Plätze direkt am Stufenbarren gesichert und mutierte zum Biles-Fangirl - wie Tausende andere auch in der Arena Bercy.

Hollywood-Star Sarah Jessica Parker Sie war absolut brillant, wie alle Athleten hier.

Stars and Stripes war überall und frenetischer Jubel brandete auf, als die 27-Järhige zum ersten Mal die Halle betrat. Vor drei Jahren bei den Spielen in Tokio hatte sich Biles aufgrund mentaler Probleme tränenreich vom Wettkampf zurückgezogen.

Biles und ihre Dämonen

Danach nahm Biles, die in ihrer Karriere 30 WM-Medaillen gewonnen hat, zwei Jahre lang nicht mehr an Wettkämpfen teil. Sie brauchte die Zeit zum Genesen. Schließlich hatten die Dämonen, von denen sie gesprochen hatte, zuvor jahrelang ihr Unwesen getrieben. Biles war einst wie Hunderte ihrer Mitstreiterinnen von US-Sportarzt Larry Nassar missbraucht wurde.

Nun ist die viermalige Olympiasiegerin von Rio zurück: in Topform. Biles turnte 59,566 Punkte im Mehrkampf und gilt als größte Favoritin auf Olympia-Gold. Auch in den Einzel-Finals am Sprung, Boden und Schwebebalken wird sie um die Medaillen mitmischen. Einzig am Stufenbarren wird sie das Einzelfinale wohl verpassen. Selbst von einer beim Aufwärmen zugezogenen Verletzung am linken Fuß ließ sich die 27-Jährige nicht wesentlich beirren.

Lady Gaga: "Werde diesen Tag nie vergessen"

"Unvorstellbare Stärke und Talent. Ich werde den heutigen Tag nie vergessen. Ich bin so dankbar, dass ich so nah dran war und diese unglaubliche Frau erleben durfte" , schrieb Lady Gaga bei Instagram, nachdem sie Biles in der Halle zugejubelt hatte.

Taylor Swifts "Ready for it" hat sich der US-Star als Musik für seine Bodenübung ausgesucht und Biles scheint bereit zu sein. Ihre Dynamik und Sprunghöhe wurde durch ungläubiges Raunen begleitet, abgelöst von Jubel.

Sarah Voss ließ sich die Chance jedenfalls nicht entgehen. "Snoop Dog und Tom Cruise haben bei meinem Wettkampf zugeschaut, wer kann das schon von sich behaupten", sagte sie hinterher in den Katakomben und war begeistert von der "geilen Atmosphäre".

In einer Session mit Biles und Co. zu sein hatte Licht und Schatten für die deutschen Turnerinnen. "Teilweise war es schwer, das auszublenden" , so Voss. "Aber wir machen es ja für den Applaus, verdienen nicht viel Geld."

10.000 Kristalle für Biles und Co.

In Amerika, wo Turnerinnen wie Biles Stars sind, ist das anders. Die mit 10.000 Kristallen und Perlen von Swarovski besetzten Anzüge der US-Turnerinnen (Kostenpunkt angeblich 5.000 Dollar pro Stück) fügten sich jedenfalls perfekt in den Stars-und-Sternchen-Rahmen in der Bercy Arena.