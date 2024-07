Deutsche Mannschaft Olympia in Paris - das ist das deutsche Olympiateam Stand: 05.07.2024 14:17 Uhr

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat 463 Athletinnen und Athleten für die Sommerspiele in Paris nominiert, darunter 47 als Ersatz. Alle Namen in der Übersicht.

Badminton (4)

Frauen: Yvonne Li (Einzel/Dortelweil)

Männer: Mark Lamsfuß (Doppel/Wipperfeld), Fabian Roth (Einzel/Refrath), Marvin Seidel (Doppel/Saarbrücken-Bischmisheim)

3x3-Basketball (4):

Frauen: Der DOSB hat einen Pool nominiert. Die namentliche Bekanntgabe der vier Spielerinnen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Basketball (24)

Frauen und Männer (24): Der DOSB hat einen Pool nominiert. Die namentliche Bekanntgabe der zwölf Spielerinnen und zwölf Spieler erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Beach-Volleyball (6)

Frauen: Louisa Lippmann (Berlin), Laura Ludwig (Hamburg), Svenja Müller (Hamburg), Cinja Tillmann (Düsseldorf)

Männer: Nils Ehlers (Hamburg), Clemens Wickler (Hamburg)

Bogenschießen (4)

Frauen: Katharina Bauer (Recurve/Raubling, Tacherting), Michelle Kroppen (Recurve/Jena, Ebersberg), Charline Schwarz (Recurve/Feucht, Jena, Fockbek)

Männer: Florian Unruh (Recurve/Fockbek, Dauelsen)

Boxen (2)

Frauen: Maxi Klötzer (50 kg/Chemnitz)

Männer: Nelvie Tiafack (+92 kg/Köln)

Fechten (2)

Frauen: Anne Sauer* (Florett Einzel/Düsseldorf)

Männer: Matyas Szabo* (Säbel Einzel/Dormagen)

Fußball (22 - davon 4 Ersatz)

Frauen : Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Ann-Katrin Berger (NJ/NY Gotham FC), Sara Doorsun (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Sarai Linder (TSG Hoffenheim), Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao), Jule Brand (VfL Wolfsburg ), Klara Bühl (FC Bayern München), Vivien Endemann (VfL Wolfsburg), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Sydney Lohmann (FC Bayern München), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Lena Oberdorf (FC Bayern München), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lea Schüller (FC Bayern München), Elisa Senß (Eintracht Frankfurt) - Ersatz: Stina Johannes (Eintracht Frankfurt), Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch (North Carolina Courage), Janina Minge (VfL Wolfsburg)

Golf (4):

Frauen: Alexandra Försterling, Esther Henseleit*

Männer: Matthias Schmid, Stephan Jäger

Handball (34 - davon 6 Ersatz)

Frauen und Männer : Der DOSB hat einen Pool nominiert. Die namentliche Bekanntgabe der 17 Spielerinnen und 17 Spieler erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Hockey (38 - davon 6 Ersatz)

Frauen: Nathalie Kubalski (NMHC Nijmegen), Kira Horn (Der Club an der Alster), Amelie Wortmann (Uhlenhorster Hockey Club), Nike Lorenz (KTHC Stadion Rot-Weiss), Selin Oruz (Düsseldorfer HC), Benedetta Wenzel (Berliner HC), Anne Schröder (Der Club an der Alster), Lisa Nolte (Düsseldorfer HC), Lena Micheel (Uhlenhorster Hockey Club), Charlotte Stapenhorst (Zehlendorfer Wespen), Sonja Zimmermann (Amsterdamsche Hockey & Bandy Club), Viktoria Huse (Der Club an der Alster), Felicia Wiedermann (KTHC Stadion Rot-Weiss), Stine Kurz (Mannheimer Hockey Club), Jette Fleschütz (Grossflottbeker Tennis-, Hockey-, und Golf-Club), Linnea Weidemann (Berliner HC) – Ersatz: Julia Sonntag (KTHC Stadion Rot-Weiss), Cecile Pieper (HGC Wassenaar), Emma Davidsmeyer (Der Club an der Alster)

Männer: Jean Danneberg (RW Köln), Mathias Müller (Hamburger Polo Club), Mats Grambusch (RW Köln), Lukas Windfeder (Uhlenhorst Mülheim), Niklas Wellen (Crefelder HTC), Johannes Große (RW Köln), Thies Prinz (RW Köln), Teo Hinrichs (Mannheimer HC), Tom Grambusch** (RW Köln), Gonzalo Peillat (Mannheimer HC), Christopher Rühr (RW Köln), Justus Weigand (Mannheimer HC), Marco Miltkau (HC Klein Zwitserland), Martin Zwicker (Berliner HC), Hannes Müller** (UHC Hamburg), Moritz Ludwig (Uhlenhorst Mülheim) – Ersatz: Alexander Stadler (HC Den Bosch), Paul-Philipp Kaufmann** (HC Den Bosch), Malte Hellwig (Uhlenhorst Mülheim)

Judo (9)

Frauen: Katharina Menz (48 kg/Backnang), Mascha Ballhaus (52 kg / TH Eilbeck), Miriam Butkereit (70 kg / SV Halle), Renée Lucht (+78 kg / HT16), Pauline Starke (57 kg / Judo-Team Hannover), Anna-Maria Wagner (78 kg / KJC Ravensburg)

Männer: Timo Cavelius (81 kg / PTSV Hof), Igor Wandtke (73 kg / Judo-Team Hannover), Erik Abramov (+100 kg/Potsdam)

Kanu-Rennsport (17)

Frauen: Sarah Brüßler (K4 500 m/Karlsruhe), Jule Marie Hake (K2 + K4 500 m/Lünen), Pauline Jagsch (K2 + K4 500 m/Berlin), Lisa Jahn (C1 200 m; C2 500 m/Berlin), Maike Jakob (C1 200 m/Potsdam), Hedi Kliemke (C2 500 m/Potsdam), Paulina Paszek (K2 + K4 500 m/Hannover), Lena Röhlings (K1 + K2 500 m/Berlin)

Männer: Sebastian Brendel (C1 1000 m/Potsdam), Tim Hecker (C2 500 m/Berlin), Peter Kretschmer (C2 500 m/Leipzig), Max Lemke (K2 + K4 500 m/Potsdam), Tom Liebscher-Lucz (K2 + K4 500 m/Dresden), Max Rendschmidt (K2 + K4 500 m/Essen), Jacob Schopf (K2 + K4 500 m/Potsdam), Jakob Thordsen (K1 1000 m/Hannover), Anton Winkelmann (K1 1000 m/Potsdam)

Kanu-Slalom (5)

Frauen: Ricarda Funk (Kajak; Kajak Cross/Bad Kreuznach), Elena Lilik (Canadier; Kajak Cross/Augsburg)

Männer: Noah Hegge (Kajak; Kajak Cross/Augsburg), Stefan Hengst (Kajak Cross/Hamm), Sideris Tasiadis (Canadier/Augsburg)

Leichtathletik (87 - davon 11 Ersatz)

Frauen:

100 m: Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar), Gina Lückenkemper (SCC Berlin)

Staffel-Pool**: Luna Bulmahn (VfL Wolfsburg), Alexandra Burghardt (SV Wacker Burghausen), Eileen Demes (TV 1861 Neu-Isenburg), Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar), Sophia Junk (LG Rhein Wied), Lisa Marie Kwayie (Neuköllner Sport Freunde Berlin), Gina Lückenkemper (SCC Berlin), Lisa Mayer*** (Sprintteam Wetzlar), Mona Mayer (LG Telis Finanz Regensburg), Skadi Schier (SCC Berlin), Alica Schmidt (SCC Berlin) - Ersatzathletinnen: Annkathrin Hoven (TSV Bayer 04 Leverkusen), Karolina Pahlitzsch (LG Nord Berlin), Jessica-Bianca Wessolly (VfL Sindelfingen)

400 m Hürden: Carolina Krafzik (VfL Sindelfingen)

800 m: Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler)

3000 m Hindernis: Olivia Gürth (Silvesterlauf Trier), Gesa Krause (Silvesterlauf Trier), Lea Meyer (TSV Bayer 04 Leverkusen)

5000 m: Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen)

Marathon: Laura Hottenrott (Marathon / Kassel), Melat Yisak Kejeta (Marathon / Kassel), Domenika Mayer (Marathon / Regensburg) - Ersatzathletin: Deborah Schöneborn (Marathon / Berlin)

Gehen: Saskia Feige (20 km; Mixed Staffel / SC DHfK Leipzig) - Ersatzathletin: Lena Sonntag (Mixed Staffel / SC Potsdam)

Weitsprung: Mikaelle Assani (SCL Heel Baden-Baden), Malaika Mihambo (LG Kurpfalz), Laura Raquel Müller (Unterländer LG)

Hochsprung: Christina Honsel (TV Wattenscheid 01), Imke Onnen (Hannover 96)

Stabhochsprung: Anjuli Knäsche (VfB Stuttgart)

Kugelstoßen: Alina Kenzel (Vfb Stuttgart), Katharina Maisch (LV90 Erzgebirge), Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim) - Ersatzathletin: Julia Ritter (TV Wattenscheid 01)

Diskus: Kristin Pudenz (SC Potsdam), Marike Steinacker (TSV Bayer 04 Leverkusen), Claudine Vita (SC Neubrandenburg) - Ersatzathletin: Shanice Craft (SV Halle)

Speerwurf: Christin Hussong (LAZ Zweibrücken)

Siebenkampf: Carolin Schäfer (Eintracht Frankfurt), Sophie Weißenberg (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Männer:

100 m: Owen Ansah (Hamburger SV), Joshua Hartmann (ASV Köln)

200m: Joshua Hartmann (ASV Köln)

400 m: Jean Paul Bredau (SC Potsdam)

Staffel-Pool**: Deniz Tim Almas (VfL Wolfsburg), Owen Ansah (Hamburger SV), Lucas Ansah-Peprah (Hamburger SV), Jean Paul Bredau (SC Potsdam), Fabian Dammermann (LG Osnabrück), Joshua Hartmann (ASV Köln), Marc Koch (LG Nord Berlin), Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar), Tyrel Prenz (SC Potsdam), Manuel Sanders (LG Olympia Dortmund), Julian Wagner (LC TopTeam Thüringen), Yannick Wolf - Ersatzathleten: Aleksandar Askovic (LG Stadtwerke München), Niklas Klei*** (LAC Veltins Hochsauerland), Lukas Krappe*** (SSC Berlin)

400 m Hürden: Joshua Abuaku*** (Eintracht Frankfurt), Emil Agyekum (SCC Berlin), Constantin Preis (VfL Sindelfingen)

1500 m: Robert Farken (SC DhfK Leipzig), Marius Probst (TV Wattenscheid 01)

3000 m Hindernis: Karl Bebendorf (Dresdner SC 1898), Frederik Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen)

Marathon: Samuel Fitwi Sibhatu (Marathon / Trier), Amanal Petros (Marathon / Berlin), Richard Ringer (Marathon / Rehlingen) - Ersatzathlet: Hendrik Pfeiffer (Marathon / Hannover)

Gehen: Christopher Linke (20 km; Mixed Staffel / SC Potsdam), Leo Köpp (20 km / LG Nord Berlin) - Ersatzathlet: Jonathan Hilbert (Mixed Staffel / LG Ohra Energie)

Weitsprung: Simon Batz (MTG Mannheim)

Dreisprung: Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz)

Hochsprung: Tobias Potye (LG Stadtwerke München)

Stabhochsprung: Torben Blech (TSV Bayer 04 Leverkusen), Bo Kanda Lita Baehre*** (ART Düsseldorf) Oleg Zernikel (ASV Landau)

Diskus: Henrik Janssen (SC Magdeburg), Clemens Prüfer (SC Potsdam), Mika Sosna (TSG Bergedorf)

Speerwurf: Max Dehning (TSV Bayer 04 Leverkusen), Julian Weber (USC Mainz)

Hammerwurf: Merlin Hummel (UAC Kulmbach), Sören Klose (Eintracht Frankfurt)

Zehnkampf: Manuel Eitel (SSV Ulm 1846), Niklas Kaul (USC Mainz), Leo Neugebauer (VfB Stuttgart) – Ersatzathlet: Till Steinforth (SV Halle

**Der DOSB hat für die Staffel-Disziplinen einen Pool nominiert. Die Zuteilung der Athlet*innen zu den Disziplinen sowie die Benennung der Starter*innen und weiterer Ersatzathlet*innen aus dem Pool erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

***Nominierung unter Vorbehalt (es fehlen noch Bestätigungen von Quotenplätzen oder es liegen noch nicht alle notwendigen Unterlagen vor)

Moderner Fünfkampf (4)

Frauen: Rebecca Langrehr (Spandau), Annika Zillekens (Spandau)

Männer: Marvin Dogue* (Potsdam), Fabian Liebig (Potsdam)

Radsport/Bahn (18 - davon 4 Ersatz)

Frauen: Franziska Brauße (Ausdauer/Ceratizit WNT), Lea Sophie Friedrich (Kurzzeit/Cottbus), Pauline Grabosch (Kurzzeit/Cottbus), Emma Hinze (Kurzzeit/Cottbus), Lisa Klein (Ausdauer/Lidl-Trek), Mieke Kröger (Ausdauer/Teutoburg Brackwede), Alessa-Laura Süßemilch (Ausdauer/Hess Cycling Team)

Männer: Stefan Bötticher (Kurzzeit/Chemnitz), Tobias Buck-Gramcko (Ausdauer/Oßwald), Maximilian Dörnbach (Kurzzeit/Cottbus), Roger Kluge (Ausdauer/rad-net Oßwald), Theo Reinhardt (Ausdauer/SC Berlin), Luca Spiegel (Kurzzeit/Offenbach), Tim Torn Teutenberg (Ausdauer/Lidl-Trek) - Ersatz: Catriona Pröpster (Kurzzeit/Offenbach), Lena-Charlotte Reißner (Ausdauer/Gera) – Felix Groß (Ausdauer/rad-net Oßwald), Nik Schröter (Kurzzeit/Cottbus)

Radsport/BMX Freestyle (1):

Frauen: Kim Lea Müller (Backyard e.V.)

Radsport/Mountainbike (3)

Frauen: Nina Benz (Lexware Mountainbike Team)

Männer: Julian Schelb (Obermünstertal), Luca Schwarzbauer (Canyon CLLCTV)

Radsport/Straße (6):

Frauen: Franziska Koch (Team DSM-firmenich postNL), Mieke Kröger (Teutoburg Brackwede), Liane Lippert (Friedrichshafen), Antonia Niedermaier (Canyon/Sram Racing)

Männer: Nils Politt (UAE Team Emirates), Maximilian Schachmann (Team Bora-hansgrohe)

Radsport/BMX-Racing (4)

Frauen: Alina Beck (Kornwestheim)

Männer: Philip Schaub (Ingersheim)

Ersatz: Regula Runge (Kornwestheim) – Julian Schmidt (Ingersheim)

Reiten (12 - 3 Ersatz)

Der DOSB hat einen Pool nominiert. Die namentliche Bekanntgabe der zwölf Athletinnen und Athleten folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Ringen (5)

Frauen: Anastasia Blayvas (Freistil 50 kg/Leipzig), Luisa Niemesch (Freistil 62 kg/Weingarten), Sandra Paruszewski (Freistil 57 kg/Sulgen)

Männer: Jello Krahmer (griech-röm. 130 kg/Schorndorf), Erik Thiele (Freistil 97 kg/Mansfelder Land)

Rudern (26)

Frauen: Alexandra Föster (Einer W1x/Meschede), Pia Greiten (Doppelvierer W4x/Osnabrück), Leonie Menzel (Doppelvierer W4x/Düsseldorf), Tabea Schendekehl (Doppelvierer W4x/Dortmund), Maren Völz (Doppelvierer W4x/Potsdam)

Männer: Max Appel* (Doppelvierer M4x/Magdeburg), Frederik Breuer (Achter mit Steuermann M8+/Bonn), Julius Christ (Zweier M2-/Leverkusen), Benedict Eggeling (Achter mit Steuermann M8+/Hamburg), Anton Finger* (Doppelvierer M4x/Berlin), Laurits Follert (Achter mit Steuermann M8+/Krefeld), Jonas Gelsen (Doppelzweier M2x/Höchst), Torben Johannesen (Achter mit Steuermann M8+/Hamburg), Max John (Achter mit Steuermann M8+/Rostock), Sönke Kruse (Zweier M2-/Münster), Tim Ole Naske* (Doppelvierer M4x/Hamburg), Olaf Roggensack (Achter mit Steuermann M8+/Berlin), Julius Rommelmann* (Doppelvierer M4x/Mülheim), Mattes Schönherr (Achter mit Steuermann M8+/Potsdam), Wolf Niclas Schroeder (Achter mit Steuermann M8+/Berlin), Marc Weber (Doppelzweier M2x/Steinmühle), Jonas Wiesen (Achter mit Steuermann M8+/Treis-Karden), Moritz Wolff* (Doppelvierer M4x/Berlin), Oliver Zeidler (Einer M1x/Frankfurt)

Ersatz: Frauke Hundeling (Hannover) - Jasper Angl (Münster)

*Der DOSB hat einen 5er Pool für die Disziplin Doppelvierer M4x nominiert. Einer der fünf nominierten Athleten wird als Ersatzathlet nach Paris fahren.

Schießsport (13)

Frauen: Jolyn Beer (KK 3-Stellung/Lochtum), Anna Janßen (KK 3-Stellung; Luftgewehr/Kevelaer), Lisa Müller (Luftgewehr/Berg), Josefin Eder (Sportpistole / SGi Frankfurt/Oder), Nadine Messerschmidt (Flinte Skeet / FV SSZ Suhl), Kathrin Murche (Flinte Trap / SGi Frankfurt/Oder, SSC Neiden), Doreen Vennekamp (Sportpistole / SV Hubertus Hüttengesäß), Nele Wißmer (Flinte Skeet / SSC Schale)

Männer: Maximilian Ulbrich (Luftgewehr; KK 3-Stellung/Dießen), Sven Korte (Flinte Skeet/Schale), Robin Walter (Luftpistole/Ebersbach, Hambrücken), Florian Peter (Schnellfeuerpistole / SV Kleinwelzheim, SV Kriftel, SV "Gut Ziel" Gensungen), Christian Reitz (Schnellfeuerpistole / SV Kriftel, HSG Regensburg)

Schwimmen (25)

Frauen: Anna Elendt (100 m Brust; 4x100 m Lagen / SG Frankfurt), Isabel Gose (Freistil: 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m; 4x200 m / SC Magdeburg), Nina Holt (4x100 m Lagen; 4x100 m Lagen Mixed / SG Mönchengladbach), Angelina Köhler (100 m Schmetterling; 4x100 m Lagen; 4x100 m Lagen Mixed / SG Neukölln Berlin), Nicole Maier (4x200 m Freistil / Schwimmverein Gladbeck 1913), Leonie Märtens (400 m, 1500 m Freistil / SC Magdeburg), Julia Mrozinski (200 m Freistil / SCW Eschborn), Laura Riedemann (4x100 m Lagen / SV Halle), Nele Schulze (4x200 m Freistil / SG Neukölln Berlin), Nicole Maier (4x200 m Freistil/Gladbeck)

Männer: Luca Armbruster (4x100 m Lagen; 4x100 m Freistil; 100 m Schmetterling / SG Neukölln Berlin), Ole Braunschweig (100 m Rücken; 4x100 m Lagen; 4x100 m Lagen Mixed / SG Neukölln Berlin), Cedric Büssing (400 m Lagen / SG Essen), Melvin Imoudu (100 m Brust; 4x100 m Lagen; 4x100 m Lagen Mixed / Potsdamer SV), Oliver Klemet (400 m Freistil / SG Frankfurt), Lukas Märtens (200 m, 400 m Freistil; 200 m Rücken; 4x100, 4x200 m Freistil / SC Magdeburg), Lucas Matzerath (100 m Brust / SG Frankfurt), Rafael Miroslaw (200 m, 4x100, 4x200 m Freistil / HT16 Hamburg), Josha Salchow (100 m, 4x100 m, 4x200 m Freistil / SV Nikar Heidelberg), Sven Schwarz (800 m, 1500 m Freistil / Waspo 98 Hannover), Artem Selin (50 m Freistil / SC Wiesbaden), Timo Sorgius (4x200 m Freistil / SSG Leipzig), Marek Ulrich (100 m Rücken / SSG Leipzig), Peter Varjasi (4x100 m Freistil / Turnerbund Erlangen), Florian Wellbrock (800m, 1.500 m Freistil / SC Magdeburg)

Schwimmen, Freiwasser (3)

Frauen: Leonie Beck (10 km / SV Würzburg 05)

Männer: Oliver Klemet (10 km / SG Frankfurt), Florian Wellbrock (10 km / SC Magdeburg).

Segeln (14)

Frauen: Marla Bergmann (49erFX), Julia Büsselberg (ILCA6), Anna Frederica Markfort (470er Mixed), Leonie Meyer (Formula Kite), Theresa Steinlein (iQ Foil), Alica Stuhlemmer (Nacra 17), Hanna Wille (49erFX)

Männer: Philipp Buhl (ILCA7), Simon Diesch (470er Mixed), Paul Kohlhoff (Nacra 17), Sebastian Kördel (iQ Foil), Jannis Maus (Formula Kite), Jakob Meggendorfer (49er), Andreas Spranger (49er)

Skateboard/Park (2)

Frauen: Lilly Stoephasius (Berlin)

Männer: Tyler Edtmayer (Inningen)

Sportklettern/Bouldern/Lead (3)

Frauen: Lucia Dörffel

Männer: Yannick Flohe, Alexander Megos

Surfen (1)

Frauen: Camilla Kemp

Männer: Tim Elter

Taekwondo (1)

Frauen: Lorena Brandl (+65 kg / Mindelstetten)

Tennis (9)

Frauen: Angelique Kerber (Kiel), Tamara Korpatsch (Hamburg), Tatjana Maria (Bad Saulgau), Laura Siegemund (Metzingen)

Männer: Dominik Koepfer (Furtwangen), Kevin Krawietz (Coburg), Tim Pütz (Frankfurt), Jan-Lennard Struff (Warstein), Alexander Zverev (Hamburg)

Tischtennis (8)

Frauen: Ying Han (Einzel; Mannschaft/Düsseldorf, Tarnobrzeg), Nina Mittelham (Einzel; Mannschaft; Mixed/Berlin), Xiaona Shan (Mannschaft/Berlin)

Männer: Timo Boll (Mannschaft/Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (Einzel; Mannschaft/Neu-Ulm), Dang Qiu (Einzel; Mannschaft; Mixed/Düsseldorf)

Ersatz: Annett Kaufmann** (Mannschaft/Böblingen) – Patrick Franziska (Mannschaft/Saarbrücken)

Triathlon (6)

Frauen: Nina Eim (Triathlon Potsdam), Laura Lindemann (Triathlon Potsdam), Lisa Tertsch (DSW Darmstadt)

Männer: Tim Hellwig (DJK St. Ingbert), Lasse Lührs (SSF Bonn 1905), Jonas Schomburg (Waspo 98 Hannover)

Turnen/Trampolin (1)

Männer: Fabian Vogel (Bad Kreuznach)

Turnen/Gerätturnen (8)

Frauen: Helen Kevric (Stuttgart), Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz), Sarah Voss (Köln)

Männer: Pascal Brendel (Wetzlar), Lukas Dauser (Unterhaching), Nils Dunkel (Halle), Timo Eder (Ludwigsburg), Andreas Toba (Hannover)

Turnen/Rhythmische Sportgymnastik (7)

Frauen: Margarita Kolosov (Einzel/Potsdam), Anja Kosan (Gruppe/Schmiden), Daniella Kromm (Gruppe/Schmiden), Alina Oganesyan (Gruppe/Schmiden), Darja Varfolomeev (Einzel/Schmiden), Hannah Vester (Gruppe/Oppau), Emilia Wickert (Gruppe/Söflingen)

Volleyball (13 - davon 1 Ersatz)

Männer: Tobias Brand (Projekt Warschau), Anton Brehme (Jastrzebski Wegiel), Christian Fromm (Rapid Bukarest), Georg Grozer (Arkas Spor), Lukas Kampa (Trefl Danzig), Moritz Karlitzek (Indykpol AZS Olsztyn), Tobias Krick (BR Volleys), Lukas Maase (Chaumont Volley-Ball 52), Moritz Reichert (BR Volleys), Ruben Schott (BR Volleys), Johannes Tille (BR Volleys), Julian Zenger (Pallavolo Padova) – Ersatz: Jan Zimmermann (Gioiella Prisma Taranto)

Wasserspringen (9)

Frauen: Lena Hentschel (3 m Synchron / Berliner TSC), Jette Müller (3 m; 3 m Synchron / Wasserspringerclub Rostock), Saskia Oettinghaus* (3 m / Dresdner SC), Pauline Pfeif (10 m / Berliner TSC), Christina Wassen (10 m / Berliner TSC)

Männer: Timo Barthel (10 m; 10 m Synchron / SV Halle), Jaden Eikermann Gregorchuk (10 m Synchron / SV Neptun Aachen), Lars Rüdiger (3 m / Berliner TSC), Moritz Wesemann (3 m / SV Halle/Saale)

*Nominierung unter Vorbehalt (es fehlen noch formelle Bestätigungen von Quotenplätzen oder es liegen noch nicht alle notwendigen Unterlagen vor)