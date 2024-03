Blinddarm-OP Carlos Sainz verpasst Rennen in Saudi-Arabien Stand: 08.03.2024 14:29 Uhr

Ferrari-Pilot Carlos Sainz muss sich wegen einer Blinddarmentzündung einer Operation unterziehen und verpasst den Rest des Formel-1-Wochenendes in Saudi-Arabien.

Wie die Scuderia am Freitag weiter mitteilte, ersetzt der erst 18-jährige Brite Oliver Bearman den Spanier ab dem dritten freien Training und wird damit am Samstag sein Grand-Prix-Debüt geben.

Bearman, Meister der ADAC Formel 4 im Jahr 2021, ist seit 2022 Mitglied der Nachwuchsakademie von Ferrari. Im vergangenen Jahr debütierte er in der Formel 2 und gewann als Rookie gleich vier Rennen. Bearman wird zum jüngsten Grand-Prix-Teilnehmer für Ferrari in der Formel 1 und zum ersten Engländer am Steuer des roten Rennwagens seit Nigel Mansell (1988-1990).

Nur zwei Piloten überhaupt waren bei ihrem Formel-1-Debüt bislang jünger als Bearman: Der amtierende Weltmeister Max Verstappen (17 Jahre, 166 Tage) und Lance Stroll (18 Jahre, 148 Tage).

Sainz ließ Medientag wegen Unwohlseins aus

Sainz, Dritter beim Saisonauftakt in der vergangenen Woche in Bahrain, hatte den Medientag am Mittwoch wegen nicht näher definierten Unwohlseins ausgelassen. Am Donnerstag stieg er im ersten und zweiten freien Training in Dschidda ins Auto und belegte im Tagesklassement den siebten Platz.

"Hoffentlich fühle ich mich morgen besser, auch wenn ich wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent sein werde", sagte der 29-Jährige anschließend: "Aber wenn ich mich besser fühle als heute, kann ich näher ans Limit gehen und einen ordentlichen Samstag abliefern."