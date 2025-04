Einstieg in die Formel 1 GM darf Cadillac beliefern - aber erst ab 2029 Stand: 23.04.2025 19:38 Uhr

Der US-Automobilkonzern General Motors ist als Motorenlieferant für die Formel 1 zugelassen worden. Das gab der Automobil-Weltverband FIA am Mittwoch (23.04.2025) bekannt.

GM wird ab 2029 das neue Team der Eigenmarke Cadillac ausstatten, den Einstieg des elften Rennstalls zur Saison 2026 hatten die Formel 1 und die FIA Anfang März offiziell gemacht. In den ersten drei Jahren wird das Team auf Ferrari-Aggregate setzen.

Entwicklung und Erprobung laufen schon

"Mit dieser Genehmigung der FIA werden wir unsere Bemühungen, eine in den USA gebaute F1-Antriebseinheit an den Start zu bringen, weiter beschleunigen", sagte Russ O'Blenes, Geschäftsführer von GM Performance Power Units LLC. Nach Angaben des Weltverbandes ist die Entwicklung und Erprobung des Motoren-Prototypen schon im Gange. Ein eigenes Werk soll 2026 in der Nähe des GM Technical Center in Charlotte/North Carolina entstehen.

Die Aufnahme von General Motors sei "ein weiterer Schritt in der globalen Expansion der Formel 1" und unterstreiche "das wachsende Interesse von Weltklasse-Automobilherstellern" , sagte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem.