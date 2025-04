Formel 1 Oscar Piastri feiert Start-Ziel-Sieg in Bahrain Stand: 13.04.2025 18:53 Uhr

Oscar Piastri hat den Großen Preis von Bahrain gewonnen und seinen zweiten Sieg in der noch jungen Saison gefeiert. Titelverteidiger Max Verstappen wurde nur Sechster.

Der Australier Piastri triumphierte am Sonntag (13.04.2025) im Flutlichtrennen von Sakhir im McLaren nach einer fehlerfreien Leistung und machte im Kampf um die WM-Spitze der Formel 1 seine Ansprüche deutlich. Zweiter wurde Mercedes-Pilot George Russell, Lando Norris im zweiten McLaren belegte den dritten Platz. Für die Konstrukteursweltmeister ist es bereits der dritte Sieg im vierten Rennen in diesem Jahr.

"Ich bin sehr glücklich mit diesem Ergebnis, es war ein unglaubliches Wochenende. Es ging schon im Qualifying los, jetzt haben wir mit viel Stil den Job zu Ende gebracht" , sagte Piastri.

Schwieriges Rennen für Verstappen

Weltmeister Max Verstappen erlebte derweil ein schwieriges Rennen. Für den Niederländer reichte es nur zu Platz sechs. Nach seinem Sieg zuletzt in Japan fand er sich nun in der Realität wieder, sein Red Bull ist im Vergleich zur Konkurrenz zu langsam.

Vor allem die deutlich wärmeren Bedingungen am Persischen Golf kamen Piastri und Co. entgegen. Piastris Garagennachbar Norris überholte in der Schlussphase Charles Leclerc, der im Ferrari Vierter wurde. Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte den fünften Platz.

Nico Hülkenberg blieb wie bei seinem Debüt in der Königsklasse vor 15 Jahren ohne Punkte. Der 37-jährige Sauber-Pilot landete auf Platz 14.

Verstappen verpetzt Norris

Am Start kam Piastri gut los, Leclerc verlor seine Position umgehend an Russell. Dahinter legte Norris einen Raketenstart hin und machte umgehend Druck auf den Silberpfeil vor ihm. Doch dem 25-Jährigen war kurz vor dem Losfahren ein Anfängerfehler unterlaufen. "Lando steht nicht richtig in seiner Startbox" , verpetzte Verstappen seinen WM-Konkurrenten am Funk.

Der bekam im Anschluss eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt, saß sie beim ersten Stopp ab. Sein Teamkollege zog in der Zeit vom restlichen Feld davon, Verstappen steckte nach seinem Start von Rang sieben im Verkehr fest.

Reifenfressender Asphalt in Bahrain

Schon bald machte sich reifenfressende Asphalt bemerkbar - der Streckenbelag in Bahrain ist älter als der 18-jährige Kimi Antonelli. Norris und Verstappen machten in der elften Runde den Anfang in der Box, kurz danach folgte Piastri.

Als sich das Feld wieder sortierte, lag er weiter vor Russell. Verstappen fiel hingegen weiter zurück und meckerte über sein Auto: "Alles ist am überhitzen" . Und auch Norris hatte Schwierigkeiten, musste Rang drei an Leclerc auf frischeren Reifen abgeben.

Piastri fährt den Sieg nach Hause

Nach etwas mehr als der Hälfte des Rennens herrschte aber wieder so etwas wie Chancengleichheit. Das Safety Car kam auf die Strecke und stauchte das Feld zusammen - Sainz hatte Teile seines Unterbodens verloren. Die Top Vier kamen abgesehen von Russell an die Box.

Beim Restart geriet vor allem Norris durch Hamilton unter Druck, nach vorne ging nicht viel. Piastri baute sich wieder ein Polster auf. In der Schlussphase kam es vor allem auf das richtige Reifenmanagement an.