Formel 1 in Saudi-Arabien Piastri triumphiert in Saudi-Arabien Stand: 20.04.2025 21:04 Uhr

Oscar Piastri hat sich mit dem Sieg beim Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien die WM-Führung gesichert. Er ist der erste Australier ganz vorne seit 2010. Damals war Mark Webber der Mann ganz vorne -

Zweiter wurde am Ostersonntag Weltmeister Max Verstappen, auf Rang drei kam Charles Leclerc ins Ziel. Nico Hülkenberg blieb in seinem unterlegenen Sauber mit Platz 15. punktelos. Für Piastri war es im fünften Saisonrennen bereits der dritte Sieg, in seiner jungen Karriere steht er bei fünf Erfolgen.

"Ich würde mich jetzt über eine Couch freuen" , sagte Piastri im Siegerinterview mit dem ehemaligen Top-Rennfahrer David Coulthard, "es war ein hartes Rennen. Am Ende kam Max immer näher, da müssen wir noch etwas arbeiten." Und zur bis zu 40 Grad großen Hitze sagte der Australier: "Das war sicherlich eines der härtesten Rennen meiner Karriere." Enttäuscht sagte Max Verstappen: "Ich mache es kurz: Ich freue mich auf das Rennen in Miami (am 4. Mai, d. Red.)."

Runde 1: Strafe gegen Verstappen und Crash

Der Start von Verstappens Rennen hatte es in sich: Der Niederländer verließ mit allen vier Reifen seines Rennwagens die Streckenbegrenzung und bekam eine 5-Sekunden-Straf aufgebrummt. Zusätzlich konnte die erste Runde nicht unter Rennbedingungen absolviert werden, weil Pierre Gasly und Yuki Tsunoda kollidierten und der Alpine von Gasly sich in die Leitplanken drehte. Der Crash sorgte für einen Safety-Car-Einsatz.

Doch auch nach dem Restart war der amtierende Weltmeister vorne und baute seinen Vorsprung sogar noch aus. Doch bei seinem ersten Boxenbesuch saß Verstappen seine Strafe ab und verlor die Führung.

Mercedes und Ferrari nicht schnell genug

Sowohl Lewis Hamilton im Ferrari als auch beide Mercedes' von George Russell und Kimi Antonelli konnte mit der Spitze nicht mithalten. Russsell war als Dritter ins Rennen gegangen.

Nur Charles Leclerc, zwischenzeitlich auch an der Spitze des Rennens, war als Dritter nah dran am Führungsduo. Doch Piastris Teamkollege Lando Norris setzte Leclerc in der Schlussphase kräftig unter Druck, schloss mit viel Speed zum Monegassen auf und schnappte sich den Punkt für die schnellste Rennrunde, kam aber nicht mehr vorbei.