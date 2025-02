Fahrerliste 2025 Neue Gesichter und alte Bekannte der Formel 1 Stand: 17.02.2025 19:25 Uhr

Lewis Hamilton, Max Verstappen und Fernando Alonso waren blutjung, als sie in die Formel 1 kamen. Jetzt sind sie Routiniers - und bekommen ihrerseits viel Konkurrenz von nachdrängenden Talenten.

McLaren: Norris und Piastri in Lauerstellung

Lando Norris und Oscar Piastri haben 2024 McLaren bereits die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft beschert - ein Riesenerfolg für das frühere Erfolgsteam, das zuletzt zu alter Stärke zurückgefunden hat. Der Vorsprung vor Ferrari war mit 14 Punkten hauchdünn. Aber klar ist, dass vor allem Norris 2025 nach dem Titel greifen will. Interessant wird es sein, zu beobachten, ob und wie schnell sich die Nummer eins im Team herauskristallisieren wird und ob die Teamleitung dann klare Rollen verteilt.

Karrierebilanz: Name Starts Siege Podium Pkt./Rennen #4 Norris (GBR, 25 J.) 135 4 22 7,46 #81 Piastri (AUS, 23) 46 2 10 8,46

Ferrari: Hamilton will's wissen, Leclerc aber auch

Das war schon ein Hammer, als Ferrari 2024 verkündete, Lewis Hamilton, "Rekord-Lewis", zu verpflichten. Stammpilot Charles Leclerc hat nun den vielleicht stärksten Teamkonkurrenten seiner Karriere neben oder - wenn es schlecht für ihn läuft - vor sich. Der Vorteil des Franzosen: Er kennt Auto und Team seit nun mehr sechs Jahren; essenzielle Dinge, die sich Hamilton erst in kleinen Schritten erarbeiten muss. Aber Lewis Hamilton wäre nicht Lewis Hamilton, ließe er sich davon irritieren. Er ist nicht umsonst der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten.

Karrierebilanz: Name Starts Siege Podium Pkt./Rennen #16 Leclerc (FRA, 27) 151 8 43 9,47 #44 Hamilton (GBR, 40) 355 105 202 13,7

Red Bull: Verstappen wird niemals Ruhe geben, Lawson muss sich beweisen

2024 war ein verdammt schweres Jahr für Max Verstappen bei Red Bull. Und es war eine echte Demonstration seiner Stärke, dass und wie der Niederländer sich aus der zeitweiligen Talsohle arbeitete und am Ende schließlich doch souverän Weltmeister wurde! Nichtsdestotrotz ist die Konkurrenz stärker und mehr geworden.

Der Neuseeländer Liam Lawson durchlief mehr oder weniger die heutzutage "normale" Ausbildung als Rennfahrer: Über den Kartsport kam er in verschiedenen Formel-Serie zum Einsatz, wo sich eines immer wieder wiederholte: seine Erfolge. Red Bull schnappte sich den Fahrer und entwickelte ihn zum Formel-1-Piloten, der zuerst beim "Schwester"-Team Alphatauri/Racing Bulls gute Erfahrungen sammeln konnte und nun Sergio Perez beerbte. Lawson wird genau schauen, was er von Verstappen lernen kann. Klar ist: Auch er wird sich beweisen müssen, denn der Konkurrenzdruck bei Red Bull ist immer gewaltig.

Karrierebilanz: Name Starts Siege Podium Pkt./Rennen #1 Verstappen (NED, 27) 209 63 112 14,47 #30 Lawson (NZL, 22) 14 - - 0,43

Mercedes: Talent Antonelli als Helfer für Russell?

Der neue Nr.-1-Fahrer bei Mercedes, George Russell, gilt als hochtalentiert und schloss die Saison 2024 vor dem großen Lewis Hamilton ab. Allerdings ist Rang sechs nicht das, was man beim Seriensieger in der Konstrukteurs-WM von 2014 bis 2021 lange gewohnt war. Mercedes ist derzeit nur die Nr. 4 unter den Konstrukteuren: Ein guter Fahrer benötigt immer auch zumindest ein sehr gutes Auto, um ernsthaft um den Fahrertitel mitfahren zu können.

Beim Nachfolger von Hamilton kommt Teamchef Toto Wolff ins Spiel. Denn Wolff verpflichtete in Kimi Andrea Antonelli einen Teenager, der kometenhaft in der Welt des Motorsports auftauchte. Mit 15 Jahren fuhr er in der italienischen Formel 4, übersprang die Formel 3 und sorgte 2024 in der Formel 2 für Aufsehen. Es wird ein hochspannendes Jahr für die Formel-1-Fans, die den Weg des Youngsters, mittlerweile 18 Jahre alt, sicherlich akribisch verfolgen werden.

Übrigens: Antonelli wird mit der Startnummer seines großen Idols Ayrton Senna an den Start gehen. Der charismatische Brasilianer kam 1994 beim GP von San Marino ums Leben.

Karrierebilanz: Name Starts Siege Podium Pkt./Rennen #63 Russell (GBR, 26) 129 3 15 5,53 #12 Antonelli (ITA, 18) - - - -

Aston Martin: Was können Alonso und Stroll aus dem Auto kitzeln?

Man hat sich bei Aston Martin sicherlich mehr vorgestellt, als "best of the rest" zu sein: Die Briten schafften 2024 Platz fünf von zehn Teams. Aber der Abstand zu Mercedes auf Rang vier ist nur in "Lichtjahren" zu messen. Oldie und Doppelweltmeister Fernando Alonso hatte daran wesentlichen Anteil.

Denn sein Kollege Lance bleibt hauptsächlich der Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll. Alonso schlug Stroll 2024 nach Punkten mit 70:24, so dass sich in der WM-Wertung Pierre Gasly, Nico Hülkenberg und Yuki Tsunoda in weit unterlegenen Autos vor dem Kanadier platzieren konnten.

Karrierebilanz: Name Starts Siege Podium Pkt./Rennen #14 Alonso (ESP, 43) 403 32 106 5,8 #18 Stroll (CAN, 26) 168 - 3 1,74

Alpine: Gasly und Doohan wollen sich für größere Aufgaben empfehlen

Pierre Gasly gilt inzwischen als "alter Hase" in der Formel 1, dessen Aufgabe es auch sein wird, den jungen Kollegen Jack Doohan mit auszubilden. Gasly hat immerhin einen Sieg in seiner Karriere zu Buche stehen.

Jack, Sohn der australischen Motorrad-Legende Mick, empfahl sich ebenso so wie Liam Lawson durch Erfolge im Kart- und Formelsport.

Alpine muss seit dem Quasi-Ausstieg von Mutterkonzern Renault mit begrenzten Mitteln auskommen, und zudem hat der Rennstall personell unruhige Zeiten hinter sich. In solch einer Gemengelage haben Fahrer es doppelt schwer, mit guten Resultaten auf sich aufmerksam zu machen. Und gleichzeitig sind auch die Cockpits der kleineren Teams extrem begehrt. Grund: Die Formel 1 bleibt die Formel 1 - mehr Strahlkraft hat keine andere Rennserie der Erde.

Karrierebilanz: Name Starts Siege Podium Pkt./Rennen #10 Gasly (FRA, 29) 135 4 22 7,46 #7 Doohan (AUS, 22) 7 - - 0

Haas: Bearman soll von Ocon lernen

Auch Youngster Oliver Bearman soll von einem erfahrenen Teamkollegen lernen: Esteban Ocon bringt es inzwischen auf über 150 Starts in der Formel 1, bei denen ihm immerhin ein Sieg gelang. Der ehemalige DTM-Pilot (2016) bewegte sich vor seiner Haas-Zeit hauptsächlich im Umfeld von Mercedes und Renault, für ein größeres Team hat er sich nie empfehlen können.

Ferrari-Zögling Bearman empfahl sich auch über die Formel-Serien für größere Aufgaben. 2024 trat er gleich zweimal als Ersatzfahrer an: Einmal für Ferrari als Ersatzmann für Carlos Sainz, einmal im Haas für Kevin Magnussen. Und beide Male sammelte der Brite Punkte: in Saudi-Arabien als Siebter (Ferrari) und in Aserbaidschan als Zehnter (Haas).

Karrierebilanz: Name Starts Siege Podium Pkt./Rennen #31 Ocon (FRA, 28) 157 1 4 2,83 #87 Bearman (GBR, 19) 8 - - 0,88

Racing Bulls: Tsunoda und Hadjar sollen die Topfahrer unter Druck setzen

Yuki Tsunoda und Isack Hadjar bilden das Duo, das die Stammfahrer in den "großen" Red-Bull-Rennwagen unter Druck setzen soll. Tsunoda ist Japans Gesicht in der Formel 1 und Fahrervertreter von Motorenhersteller Honda. Tsunodas Erfolgsbilanz in der Formel 1: eine schnellste Rennrunde. Insider sagen, dass sich der nur 1,60 Meter große Pilot teilweise selbst im Weg steht: Er sei hochveranlagt, aber auch impulsiv und unterschätze teilweise die Anforderungen.

Mit Isack Hadjar hat das Förderprogramm von Red Bull den nächsten möglichen Star von morgen in die Formel 1 gehoben. Hadjar, Sohn algerischer Einwanderer nach Frankreich, verdiente sich das Cockpit durch seinen zweiten Platz in der Formel 2 hinter Sauber-Neuling Gabriel Bortoleto.

Karrierebilanz: Name Starts Siege Podium Pkt./Rennen #22 Tsunoda (JPN, 24) 84 - - 1,05 #6 Hadjar (FRA/ALG, 20) - - - -

Williams: Albon und Sainz wollen für Überraschungen sorgen

Wie Alpine und McLaren hat auch Williams turbulente Jahre hinter sich. Das einstmals so erfolgreiche Team des legendären Frank Williams wurde 2021 umgekrempelt und arbeitet sich seither weg vom letzten Platz der Konstrukteurs-WM.

Der solide fahrende Alexander Albon hat nun mit Carlos Sainz einen Topfahrer der vergangenen Jahre an die Seite bekommen. Im Verbund soll es weiter bergauf gehen mit Williams, das inzwischen ein Kundenteam von Mercedes ist: Man hofft auf Überraschungen.

Allerdings dürfte der als Demütigung anmutende Wechsel von Ferrari zu Williams für Sainz keine einfach Angelegenheit gewesen sein. Seine Resultate werden zeigen, wie gut er die Degradierung verkraftet hat.

Karrierebilanz: Name Starts Siege Podium Pkt./Rennen #23 Albon (THA, 28) 105 - 2 2,29 #55 Sainz (ESP, 30) 208 4 27 6,12

Sauber: "Leader" Hülkenberg soll Bortoleto führen und den Übergang zu Audi einleiten

Dass der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1, Nico Hülkenberg, höchstes Ansehen genießt, ist an seinen mittlerweile 225 Renneinsätzen für verschiedene Formel-1-Teams abzulesen. Zur Saison 2025 wechselte der gebürtige Emmericher zu Sauber, das ab 2026 zu "Team Audi" wird. Hülkenberg soll den Start der VW-Tochter in die Königsklasse des Motorsports erfolgreich begleiten.

Darüber hinaus hat er einen Schüler an seiner Seite: Der Brasilianer Gabriel Bortoleto ist der amtierende Formel-2-Champion, der zudem 2023 die Formel 3 für sich entschieden konnte.

Gut zu wissen: Nico Hülkenberg wartet in seiner langen Formel-1-Karriere weiter auf den ersten Podestplatz. Dass er schnell ist, zeigen die schnellste Rennrunden, die der 37-Jährige zu verbuchen hat: 2012 in Singapur und 2016 in China - beide Male im damaligen Force India.

Und: Bortoleto ist der vierte Fahrer, dem es gelang, in seinem Premierenjahr sowohl die Formel 2 als auch die Formel 3 zu gewinnen. Das schafften vor ihm bislang nur Charles Leclerc, George Russell und Oscar Piastri.

Karrierebilanz: Name Starts Siege Podium Pkt./Rennen #27 Hülkenberg (DEU, 37) 231 - - 2,47 #5 Bortoleto (BRA, 20) - - - -