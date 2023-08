200 m bei Leichtathletik-WM Joshua Hartmann - gelingt "Traumlauf" unter 20 Sekunden? Stand: 22.08.2023 12:11 Uhr

Der Kölner Joshua Hartmann startet am Mittwoch (23.08.2023) in Budapest erstmals bei einer Leichathletik-WM über die 200 m. Für dieses Jahr hat sich der deutsche Rekordhalter eine Zeit unter 20 Sekunden zum Ziel genommen. Gelingt ihm das auf der ganz großen Bühne?

Den 9. Juli 2023 wird der schnelle Sprinter nicht so schnell vergessen: Bei den deutschen Meisterschaften in Kassel setzte Joshua Hartmann genau einen Monat nach seinem 24. Geburtstag auf Bahn sechs mehr als ein Ausrufezeichen. Die Konkurrenz im 200-m-Finale ließ er im ASV-Köln-Trikot mehr als deutlich hinter sich, lief die letzten 100 m im Alleingang, riss bereits fünf Meter vor dem Ziel den linken Arm jubelnd in die Höhe und blickte danach ungläubig auf die Anzeigetafel im Stadion: 20,02 Sekunden leuchteten dort für ihn als Siegerzeit auf - deutscher Rekord!

Hartmann verbesserte die von Tobias Unger 18 Jahre zuvor aufgestellte Bestmarke (20,20 Sek.) gleich um 18 Hundertstelsekunden. Seine persönliche Bestleistung hatte zuvor bei 20,33 Sek. gelegen. Dem Kölner war auf der Laufbahn also ein echter Quantensprung gelungen. "Ich habe viel auf diesen Moment hingearbeitet, eine Zeit unter 20,16 Sek. in diesem Jahr zu laufen. Ich freue mich sehr, aber schockieren tut es mich nicht", sagte er im Sieger-Interview.

"Ich habe Lust auf die Challenge"

Eineinhalb Monate später wird der deutsche Meister nun mit seinem ersten Solo-Auftritt bei einer Weltmeisterschaft für seinen starken Auftritt in Kassel belohnt, mit dem er die WM-Norm deutlich unterboten hatte. Die Vorfreude auf den Vorlauf am Mittwoch (12.50 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) in Budapest ist entsprechend groß, sagte Hartmann im Gespräch mit der Sportschau: "Ich habe Lust auf die Challenge." Für ihn sei bei der WM der eigene Anspruch, seine Rekordzeit "in einem Lauf mit internationaler starker Konkurrenz" zu bestätigen und noch einmal abzuliefern. Angesprochen auf ein konkretes Ziel stapelt er aber tief: "Ich möchte die erste Runde überstehen, dann schaue ich weiter."

Platz 22 in der Weltjahresbestenliste

Wenn der Student aus Köln im Vorlauf in Topform in den Startblock geht, ist der Einzug ins WM-Halbfinale am Donnerstag (24.08.2023, 20.20 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de) auf jeden Fall drin. Hartmann steht mit seinen 20,02 Sek. in der Weltjahresbestenliste auf Rang 22 - und in Kassel hat er gezeigt, dass eine Zeit unter 20 Sekunden keinesfalls utopisch ist. Grundlage für sein starkes läuferisches Niveau in diesem Jahr sei die "sehr gute und konstante" Trainingsarbeit in den vergangenen Monaten. "Ich hatte keine Probleme, war permanent fit, konnte jede Einheit machen. Das ist sehr viel wert und dafür bin ich sehr dankbar."

"Druck mache ich mir nur selbst"

Druck von außen verspüre er nicht, sagte Hartmann angesprochen auf die wenigen Hoffnungs- und Leistungsträger im 70-köpfigen deutschen WM-Aufgebot. "Wenn ich Druck verspüre, dann kommt der von mir selber." Dass es nun vielleicht mit internationalen Größen wie 100-m-Weltmeister Noah Lyles oder Fred Kerley aus den USA in einem Lauf auf der Bahn stehen wird, spornt den 24-jährigen DLV-Sprinter mehr an als dass es ihn belastet: "Zu denen schaut man auf, an denen orientiert man sich oder schaut sich das ein oder andere ab." Lachend fügte er dann noch hinzu: "Ich hoffe, ich sehe nicht zu schlecht daneben aus."

Mit der 4x100-m-Staffel ins WM-Finale

Hartmann, der im vergangenen Jahr mit Platz fünf über 200 m bei der EM in München sein bisher bestes Ergebnis auf internationaler Bühne erzielte, geht in Budapest auch mit der deutschen 4x100-m-Staffel an den Start. Nach Platz fünf bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio lief es beim DLV-Quartett zuletzt nicht so gut: Bei der WM 2022 in Eugene in den USA kam das Aus im Vorlauf, bei den Europameisterschaften in München wurde die Staffel wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert.

In diesem Sommer klappte es bereits wieder besser: Bei der Team-EM in Polen sprintete der deutsche Vierer Ende Juni zu Gold. Bei der WM in Budapest wollen Hartmann und Co. nun in der Erfolgsspur bleiben. Der Kölner Sprinter, der im Alter von zwölf Jahren zur Leichtathletik kam, geht jedenfalls optimistisch in den Vorlauf am kommenden Freitag (25.08.2023): "Wir haben sechs Jungs dabei, die topfit sind und die echt Bock haben. Man kann also zuversichtlich auf unseren Start schauen." Klar definiertes Ziel ist der Einzug in den Endlauf um die Medaillen am Samstagabend (26.08.2023, 21.40 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de). Für den 24-jährigen Kölner wäre übrigens auch das eine Premiere in seiner sportlich bereits jetzt so erfolgreichen Karriere.