Hammerwurf (F) Die EM-Vierte Hanna Skydan aus Aserbaidschan wirft einen neuen Landesrekord und löst mit 77,10 m ihr Ticket fürs Finale. Beim Blick auf die Videowand kann sie es nicht fassen.

5000 m (F) Zur Hälfte des Rennens scheint es dem Rest des Feldes relativ egal zu sein, was die junge Lettin da vorne macht. Nach 2800 Metern beträgt der Vorsprung von Agate Caune auf den Rest der Konkurrenz mehr als 20 Sekunden.

5000 m (F) Die 19 Jahre alte Lettin Agate Caune ergreift die Flucht nach vorne und hat nach 1600 Metern bereits 80 Meter zwischen sich und den Rest des Feldes gebracht. Kommt sie mit diesem Ausreißversuch durch?

Dreisprung (F) "Willst du gelten, mach dich selten" könnte das Motto von der dreimaligen Weltmeisterin und Tokio-Olympiasiegerin Yulimar Rojas aus Venezuela sein. Doch trotz nur vier Wettkämpfen in der Freiluftsaison führt die Südamerikanerin die Jahresweltbestenliste an - und geht als große Favoritin in den Wettkampf. Selbst ihr schlechtestes Ergebnis diesen Jahres hat bislang nur die Kubanerin Leyanis Perez Hernandez geschlagen, ein deutlicher Fingerzeig für Budapest. Nach ihrer Enttäuschung im Weitsprung mit Platz 11 erhält die junge Jamaikanerin Ackelia Smith nun im Dreisprung eine weitere Medaillenchance. Aus dem DLV-Kader darf Kira Wittmann bei ihrer ersten Freiluft-WM Erfahrungen sammeln.

Hammerwurf (F) Die ersten zwei Athletinnen können ihre Hämmer bereits wieder einpacken. Die EM-Dritte Sara Fantini aus Italien steht mit der Saisonbestleistung von 73,28 m ebenso im Finale wie Doha-Weltmeisterin DeAnna Price mit sogar 76,25 m. Die Kanadierin Camryn Rogers muss mit 70,97 m noch einmal nachbessern.

5000 m (F) Im ersten von zwei Vorläufen bewerben sich 20 Athletinnen um acht Finalplätze, darunter Gudaf Tsegay, Beatrice Chebet und ihre kenianische Landsfrau Margaret Chelimo Kipkemboi.

Hammerwurf (F) 73,00 m werden für die sichere Finalqualifikation aufgerufen. In der ersten Gruppe werden wir schon Camryn Rogers, DeAnna Price, die Tokio-Zweite Wang Zheng aus China, die Tokio-Dritte Malwina Kopron aus Polen und Jillian Shippee sehen, die anderen Topathletinnen dann in der zweiten Gruppe ab 20.35 Uhr.

5000 m (F) Die 5000 m führen in Budapest die erfolgreichen Athletinnen aus 1500 und 10.000 m zusammen. Die Jahresbeste Faith Kipyegon aus Kenia kommt mit Rückenwind vom erneuten Triumph über die 1500 m, die dort drittplatzierte Sifan Hassan aus den Niederlanden hat schon einige Rennen in Budapest in den Knochen. Die Äthiopierin Gudaf Tsegay hat über die längste Bahnlaufstrecke schon Gold mitgenommen. Wer hat sich die Kräfte am besten eingeteilt. Noch "frisch" ist die Eugene-Vizeweltmeisterin Beatrice Chebet aus Kenia. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Europameisterin Konstanze Klosterhalfen und Lea Mayer sind keine deutschen Läuferinnen am Start.

Hammerwurf (F) Die USA hat längst die Vormachtstellung im Hammerwurf der Frauen übernommen. Nicht nur die beiden letzten Weltmeisterinnen, sondern auch vier der ersten fünf auf der Meldeliste für Budapest tragen die "Stars and Stripes": Titelverteidigerin und Jahresbeste Brooke Anderson, Doha-Weltmeisterin DeAnna Price, Maggie Ewen und Jillian Shippee. Einzig die Kanadierin Camryn Rogers, Vizeweltmeisterin von Doha, konnte in die Phalanx einbrechen. Als beste Europäerin geht auch noch mit 38 Jahren die polnische Weltrekordhalterin Anita Wlodarczyk an den Start. Kann sie es den jüngeren Athletinnen noch einmal zeigen? DLV-Athletinnen fehlen in der Qualifikation.

Allgemein Das war's von der "Morning Session". Am Abend erwarten uns vier weitere Entscheidungen: im Stabhochsprung der Frauen (ab 19.30 Uhr), die 1500 m der Männer (ab 21.15 Uhr), die 400 m der Frauen (um 21.35 Uhr) sowie über die 400 m Hürden (ab 21.50 Uhr) mit der positiven deutschen Überraschung Joshua Abuaku. Zudem stehen Qualifikationen und Vorläufe im Hammerwurf (ab 19.00 Uhr), über die 5000 m der Frauen (ab 19.02 Uhr), im Dreispung der Frauen (ab 19.10 Uhr) und über 3000 m Hindernis der Frauen (ab 19.53 Uhr). Wir sind ab etwa 18.50 Uhr an dieser Stelle wieder für Sie da!

200 m (M) Den abschließenden Vorlauf gewinnt der US-Amerikaner Kenneth Bednarek in 20,01 Sek vor Alexander Ogando aus der Dominikanischen Republik in 20,14 Sek. Der Drittplatzierte Franzose Ryan Zeke lief nur unter Vorbehalt mit, da er wegen eines Fehlstarts disqualifiziert worden war.

Speerwurf (F) Europameisterin Elina Tzengko und Sigrid Borge scheiden sang- und klanglos in der Qualifikation aus. Titelverteidigerin Kelsey-Lee Barber aus Australien schnappt sich mit 59,66 m als Achter der A-Gruppe als Gesamtzwölfte tatsächlich doch noch einen Platz im Finale.

200 m (M) Im vorletzten Vorlauf setzen sich die großen Namen durch: Der US-Amerikaner Erriyon Knighton siegt in 20,17 Sek vor Tokio-Olympiasieger Andre de Grasse aus Kanada in 20,28 Sek. Dritter wird der Südafrikaner Sinesipho Dambile aus Südafrika (20,34).

Weitsprung (M) Titelverteidiger Wang Jianan steht wie Tentoglou ebenfalls knapp vor dem Aus und korrigiert mit dem letzten Sprung seine bis dahin schwache Qualifikation. Mit 8,34 m ist der Chinese sicher im Finale. Und auch der Inder Jeswin Aldrin schnappt sich als Zwölfter den allerletzten Finalplatz.

200 m (M) Huch! Der US-Amerikaner Courtney Lindsey nimmt im fünften Vorlauf zu früh das Tempo raus und übersieht den vorbeistürmenden Japaner Towa Uzawa. Am Ende reicht es als Zweiter in 20,39 Sek aber doch hinter Uzawa (20,34) und dem drittplatzierten Rasheed Dwyer aus Jamaika (20,40).

Weitsprung (M) Und da ist das Aus für Sreeshankar perfekt. 6,70 m im abschließenden Versuch sind für den Inder natürlich viel zu wenig.

Weitsprung (M) Die indischen Titelkandidaten müssen kräftig zittern. Der ehemalige Jahresbeste Jeswin Aldrin liegt nach seinen drei Versuchen mit 8,00 m derzeit nur auf Platz 11. Sein Landsmann Murali Sreeshankar hat noch einen Versuch offen, wäre aber mit derzeit nur 7,74 m ausgeschieden.

Stabhochsprung (M) Zwölf Finalisten sind gefunden. Bitter: Der Chinese Huang Bokal überspringt als 13. Athlet ebenfalls die 5,75 m, scheidet aber aufgrund der hohen Anzahl der Fehlversuche aus.

200 m (M) Der im vierten Vorlauf favorisierte James Dadzie aus Ghana verletzt sich in der Kurve und muss das Rennen abbrechen. Eine Runde weiter sind der Kanadier Brendon Rodney (20,14), Renan Correa aus Brasilien (20,44) und Shaun Maswanganyi aus Südafrika (20,56).

Speerwurf (F) Als erste Athletin aus der B-Gruppe schafft Mackenzie Little aus Australien mit 63,45 m den Sprung ins Finale. Kräftig zittern müssen nach zwei Versuchen unter anderem die Norwegerin Sigrid Borge mit 52,09 m, immerhin Zweitbeste des Jahres, und die griechische Europameisterin Elina Tzengko mit 54,27 m.

200 m (M) Vor Reais und Hartmann gewinnt Letsile Tebogo das Rennen in 20,22 Sek vor Joseph Fahnbulleh aus Liberia in 20,42 Sek.

200 m (M) Joshua Hartmann hat sich verpokert! Der Kölner geht das Rennen sehr flott an und muss auf den letzten Metern richtig kämpfen. Als Vierter bleibt Hartmann in 20,51 Sek eine Hundertstel hinter dem Drittplatzierten Schweizer Williams Reais (20,50) und ist damit jetzt schon sicher ausgeschieden.

Stabhochsprung (M) Schade, Oleg Zernikel! In seinem dritten Versuch kickt der Landauer die Latte bei 5,75 m schon mit den Füßen herunter. Damit findet das Finale der "Stabis" ohne deutsche Beteiligung statt.

Weitsprung (M) Olympiasieger Miltiadis Tentoglou steht mit 7,95 m nach zwei Versuchen vor dem Aus, zieht dann aber mit einem erfolgreichen Versuch auf 8,25 m seinen Kopf aus der Schlinge. Damit ist der Grieche im Finale dabei.

200 m (M) Topfavorit Noah Lyles läuft bei seinem Auftakt über die 200 m ein sehr kontrolliertes Rennen und zeigt bei seinem Sieg mit 20,05 Sek vor dem Jamaikaner Andrew Hudson aus Jamaika (20,25) und Ondrej Macik aus Tschechien (20,40) keinerlei Gefühlsregung. Nun ist Joshua Hartmann dran.

Stabhochsprung (M) Der Pole Robert Sobera überfliegt als zwölfter Athlet die 5,75 m, damit muss Oleg Zernikel diese Höhe im dritten Versuch zwingend schaffen, um ins Finale zu kommen.

200 m (M) Zharnel Hughes aus Großbritannien, Bronzemedaillengewinner über 100 m, darf in seinem Vorlauf die Konkurrenz eröffnen, und er bleibt als Erster in 19,99 Sek unter der magischen 20-Sekunden-Marke. Dahinter schaffen auch Aaron Brown aus Kanada (20,08) und der Südafrikaner Luxolo Adams aus Südafrika (20,15) den Sprung in die nächste Runde.

Stabhochsprung (M) Oleg Zernikel schafft es auch im zweiten Anlauf nicht über die aufgelegte Höhe. Bislang haben acht Athleten die 5,75 m übersprungen.

200 m (M) Joshua Hartmann wird im dritten von sieben Vorläufen unter anderem gegen den 100-m-Silbermedaillengewinner Letsile Tebogo aus Botswana und dem WM-Vierten von Eugene, Joseph Fahnbulleh aus Liberia, messen dürfen. Die besten Drei kommen direkt weiter, drei weitere Athleten rücken über die Zeit nach.

200 m (M) Noah Lyles spuckt gerne große Töne. Aber er lässt auch gerne Taten folgen - wie beim Sieg über die 100 m. Über die 200 m hat er den Weltrekord von Usain Bolt (19,19) als Ziel ausgegeben, schon in Eugene fehlten nur zwölf Hundertstelsekunden. Weltrekord hin oder her - zumindest die Goldmedaille dürfte nun über den US-Amerikaner gehen, der auch die beste Meldezeit mitbringt. Die Konkurrenz heißt wie über die kürzere Sprintstrecke Letsile Tebogo aus Botswana und Zharnel Hughes aus Großbritannien. Hinzu kommt Teenager Erriyon Knighton aus den USA, der schon in Eugene Dritter wurde. Joshua Hartmann kam bei den deutschen Meisterschaften der 20-Sekunden-Grenze überraschend nah, in Budapest soll die zwei vorne dann fallen - und dann sind mindestens die Zwischenläufe drin.

Weitsprung (M) Zielspringen knapp unter der geforderten Norm: Der Kubaner Alejandro A. Parada aus Kuba und William Williams aus den USA springen mit 8,13 m dieselbe Weite wie Simon Ehammer. Derzeit belegt das Trio die Plätze 3 bis 5.

Stabhochsprung (M) Oleg Zernikel hat bei 5,75 m einen ersten Fehlversuch zu beklagen. Ernest Obiena von den Philippinen, der die 5,70 m ausgelassen hatte, überspringt die 5,75 m derweil im ersten Anlauf.

Speerwurf (F) Die B-Gruppe hat mit ihrer Qualifikation begonnen, jedoch bleiben große Weiten bislang aus. Die Neuseeländerin Tori Peeters liegt hier mit 57,95 m bislang vorne, Rio-Olympiasiegerin Sara Kolak aus Kroatien kommt bislang nur auf 50,80 m, die Australierin Mackenzie Little auf 50,94 m.

Stabhochsprung (M) Armand Duplantis darf die 5,75 m als erster Athlet angehen und überwindet sie ebenso wie der US-Amerikaner Christopher Nilsen problemlos.

200 m (F) Der letzte Vorlauf ist enger. Die WM-Dritte Dina Asher-Smith aus Großbritannien gewinnt in 22,46 Sek vor Maboundou Koné von der Elfenbeinküste (22,55) und der US-Amerikanerin Kayla White (22,62). Damit sind die 24 Halbfinalistinnen gefunden.

Weitsprung (M) Simon Ehammer steigert sich im zweiten Versuch auf 8,13 m und dürfte für das Finale ebenso gute Karten haben wie Tokio-Olympiasieger Tentoglou, der bei seinem ersten gültigen Versuch immerhin auf 7,95 m kommt.

200 m (F) Die Jahresbeste Gabrielle Thomas aus den USA wird von der Jamaikanerin Kavona Davis schon im Vorlauf gefordert. Bei Gegenwind gewinnt Thomas dennoch in 22,26 Sek vor Davis (22,49) und die Niederländerin Tasa Jiya (22,97).

Stabhochsprung (M) Jawoll! Oleg Zernikel präsentiert sich in der Hitze in von Budapest in starker Form. Die Latte wackelt zwar, aber der Landauer springt im ersten Versuch bei 5,70 m eine neue Saisonbestleistung und ist einer von bislang 14 erfolgreichen Athleten. Also es wird wahrscheinlich noch mit 5,75 m weitergehen.

200 m (F) Auch im vierten Vorlauf geben sich die Favoritinnen keine Blöße: Julien Alfred aus St. Lucia gewinnt ihr Rennen in 22,31 Sek vor der Jamaikanerin Natalliah Whyte (22,44) und der Britin Bianca Williams (22,67),

Stabhochsprung (M) Während auf der Anlage der B-Gruppe um Oleg Zernikel die 5,70 m erst aufgelegt werden, haben auf Anlage A schon acht Athleten die geforderte Höhe geknackt. Neben Duplantis und Nilsen sind darunter der Belgier Ben Broeders, der Australier Kurtis Marschall und der Türke Ersu Sasma.

200 m (F) Tokio-Olympiasiegerin Shericka Jackson hat schon nach der ersten Kurve knapp zehn Meter Vorsprung und nimmt so früh das Tempo heraus, dass sie sich die letzten 20 Meter noch etwas mehr anstrengen muss. Die Jamaikanerin siegt in 22,51 Sek vor Veronica Shanti Pereira aus Singapur (22,57) und Jessika Gbai von der Elfenbeinküste (22,78).

Weitsprung (M) Mit einem Sprung auf 8,19 m sichert sich der Jamaikaner Carey McLeod als zweiter Athlet seinen Platz im Finale am Donnerstagabend.

Stabhochsprung (M) Bislang haben 21 Athleten die 5,55 m bezwungen, damit werden voraussichtlich auch die 5,70 m für den Finaleinzug übersprungen werden müssen. Armand Duplantis und Christopher Nilsen erledigen dies auf Anhieb und dürften auf der sicheren Seite sein.

200 m (F) 100-m-Weltmeisterin Sha'Carri Richardson unterstreicht auch im Vorlauf über 200 m ihre starke Form. Die US-Amerikanerin siegt in 22,16 Sek vor der Ivorerin Marie-José Ta Lou, Vierte über 100 m, in 22,26 Sek. Beide bremsen jedoch vor der Ziellinie schon ab. Als Dritte ist auch Olivia Fotopoulou (22,65) weiter mit von der Partie.

Weitsprung (M) Der ehemalige Jahresbeste Jeswig Aldrin aus Indien mit 8,00 m und der Schweizer Simon Ehammer mit 7,90 m kommen der Finalqualifikation im ersten Versuch zumindest schon sehr nah. Der Grieche Miltiadis Tentoglou startet mit einem ungültigen Sprung.

200 m (F) Im ersten von sechs Vorläufen haben die Favoritinnen die Nase vorn. Anthonique Strachan von den Bahamas siegt in 22,31 Sek vor der Britin Darryl Neita in 22,39 Sek. Dritte wird die Spanierin Jael Bestué in 22,58 Sek.

Weitsprung (M) Als sichere Qualifikationsweite sind 8,15 m festgelegt worden. Dies ist kein Problem für den Jamaikaner Wayne Pinnock, dem ein Riesensatz gelingt. 8,54 m sind eine neue Weltjahresbestleistung - und nur 41 Zentimeter kürzer als der Weltrekord von Mike Powell aus dem Jahr 1991.

200 m (F) Eine Goldmedaille über 100 m hat sie schon, über 200 m könnte für die pfeilschnelle US-Amarikanerin Sha-Carri Richardson der nächste Streich gelingen. Bei den US Trials wurde sie allerdings von ihrer Landsfrau Gabrielle Thomas, die mit 21,60 Sek auch die Weltbestenliste anführt, geschlagen. In die Phalanx der US-Sprinterinnen einbrechen möchte die Jamaikanerin Shericka Jackson, die Silbermedaillengewinnerin über 100 m. Auch Julien Alfred aus St. Lucia sollte nicht unterschätzt werden. Nach der Verletzung von Alexandra Burghardt sind keine deutschen Athletinnen am Start.

Speerwurf (F) Der Lettin Lina Muze-Sirma gelingt in ihrem dritten Versuch die Bestweite von 63,50 m und ist natürlich im Finale dabei. Zittern müssen allerdings Olympiasiegerin Liu Shiying als Sechste mit 60,72 m und Titelverteidigerin Kelsey-Lee Barber mit 59,66 m gar als Achte.

Stabhochsprung (M) Normalerweise sind aller guten Ding drei, für Gillian Ladwig allerdings nicht heute. Auch der dritte Versuch ist ungültig, damit scheidet der Schweriner aus. Oleg Zernikel macht es weitaus besser, der WM-Fünfte knackt die 5,55 m im ersten Anlauf.

Weitsprung (M) Was klingt wie ein fiktionaler Streifen aus der Bollywood-Filmproduktion könnte in Budapest Realität werden. In der 40-jährigen WM-Geschichte gab es keinen indischen Medaillengewinner im Weitsprung, in diesem Jahr stehen gleich zwei Inder mit den besten Weiten auf der Liste der Siegkandidaten ganz oben: der erst 21-jährige Jeswin Aldrin und Murali Sreeshankar. Einen konstanteren Eindruck machte auch in diesem Jahr allerdings wieder der griechische Olympiasieger Miltiadas Tentoglou, der in sämtlichen Wettkämpfen die Acht-Meter-Marke übertroffen hat. Gute Karten haben auch der Jamaikaner Wayne Pinnock und der Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer, der sich wegen seiner Schulterverletzung auf seine Spezialdisziplin konzentriert. Deutsche Weitspringer haben sich nicht qualifiziert.

Stabhochsprung (M) Gillian Ladwig handelt sich über die 5,55 m auch ihr zweites "x" ein. Das wird schon hier knapp! Neben Armand Duplantis schaffen auch Christopher Nilsen aus den USA, Ernest John Obiena und Kurtis Marschall die 5,55 m im ersten Anlauf.

Stabhochsprung (M) Bereits bei der Auftakthöhe von 5,35 m erwischt es fünf Athleten, darunter den norwegischen EM-Dritten Pal Haugen Lillefosse sowie den Griechen Emmnouil Karalis, mit einem Salto Nullo.

800 m (F) Die Form bei Athing Mu scheint zu stimmen. Die US-Amerikanerin setzt auf die Flucht nach vorn und läuft die schnellste Anfangsrunde von allen Athletinnen. Am Ende nimmt die Tokio-Olympiasiegerin das Tempo heraus und siegt dennoch in 1:59,59 Min vor der Jamaikanerin Natoya Goule-Toppin (1:59,64) und der Schweizerin Lore Hoffmann (2:00,14).

Stabhochsprung (M) Während sich eine Gruppe noch bei 5,35 m abmüht, sind auf der anderen Anlage schon 5,55 m aufgelegt. Gillian Ladwig schafft die Höhe im ersten Versuch nicht, Armand Duplantis hat bei seinem ersten Versuch über 30 Zentimeter Luft zwischen der Latte und sich.

800 m (F) Majtie Kolberg biegt nur als Sechste auf die Schlussgerade, und dann ist der Weg nach vorne zu weit. Die 23-Jährige wird nur Siebte in 2:01,41 Min. Im Halbfinale stehen Habitam Alemu aus Äthiopien (1:59,36), Catriona Bisset aus Australien (1:59,46) und die Brasilianerin Flavia Maria de Lima (2:00,92).

800 m (F) Majtie Kolberg liegt nach der ersten Runde etwas eingekeilt in der Mitte des Feldes und muss aufpassen, nicht nach hinten durchgereicht zu werden.

Speerwurf (F) Die Weltjahresbeste Haruka Kitaguchi erzielt in ihrem zweiten Versuch die beste Weite und zieht mit 63,27 m direkt ins Finale ein. Dort wird sie auch auf Maria Lucelly Murillo aus Kolumbien treffen, die 62,72 m wirft.

800 m (F) Im fünften Vorlauf schnappen sich die US-Amerikanerin Nia Akins (1:59,19), Jemma Reekie aus Großbritannien (1:59,71) und die Slowenin Anita Horvat (2:00,06) die drei sicheren Halbfinalplätze.

Speerwurf (F) Olympiasiegerin und Weltmeisterin müssen nach dem ersten Durchgang noch nachbessern: Die Chinesin Liu Shiying steigt mit 60,41 m ein, die Australierin Kelsey-Lee Barber nur mit 58,10 m.

800 m (F) Die Doha-Weltmeisterin Halimah Nakaayi aus Uganda präsentiert sich in Budapest in starker Form, sie gewinnt ihren Vorlauf in 1:59,68 Min souverän vor der Jamaikarin Adelie Tracey (1:59,82) und Vizeeuropameisterin Rénelle Lamote aus Frankreich (2:00,22).

Speerwurf (F) Fürs Finale werden 61,50 m aufgerufen. Dies erledigen in der A-Gruppe die Österreicherin Victoria Hudson mit 62,96 m und die Australierin Kathryn Mitchell mit 62,10 m bereits im ersten Versuch.

Speerwurf (F) Der Vorkampf im Speerwurf der Frauen findet tatsächlich ohne deutsche Beteiligung statt. Von den Vorleistungen her geht eine Japanerin als Topfavoritin in die Welttitelkämpfe: Haruka Kitaguchi gelang als einzige Athletin ein Wurf über 67 Meter. Ebenfalls auf der Rechnung haben sollte man die Norwegerin Sigrid Borge und die Australierin Mackenzie Little. Titelverteidigerin Kelsey-Lee Barber aus Australien hatte in diesem Jahr bislang nicht die ganz großen Weiten in petto, vielleicht hat sie sich diese für Budapest aufgehoben.

Stabhochsprung (M) Auch Oleg Zernikel überspringt im ersten Versuch die 5,35 m, während sich eine Reihe anderer Athleten schon hier schwertut.

800 m (F) Ebenfalls im Halbfinale stehen die Vorlaufgewinnerin Noelie Yarigo aus dem Benin in 1:59,96 Min und die Australierin Abbey Caldwell in 2:00,29 Min.

800 m (F) Christina Hering biegt als Dritte auf die Zielgerade - und dort sprintet sie sogar um den Sieg mit. Als Zweite erreicht die 28-Jähre in 2:00,06 Min sogar souverän das Halbfinale. Mit ihrer Zeit unterbietet sie ihre bisherigen Saisonbestleistung um mehr als eine Sekunde. Ganz stark!

800 m (F) Christina Hering hält sich nach der ersten von zwei Stadionrunde in der Mitte des Feldes. Das Tempo ist vergleichsweise langsam.

Stabhochsprung (M) Als Einstiegshöhe sind 5,35 m aufgelegt - und im allerersten Versuch überspringt Gillian Ladwig die erste Hürde. Fürs sichere Weiterkommen sind 5,80 m gefordert. Sportlich, sportlich! Was macht Oleg Zernikel?

800 m (F) Die WM-Dritte Mary Moraa aus Kenia läuft das Rennen von der Spitze weg und gibt diesen Platz bis ins Ziel nicht her. Sie gewinnt in 1:59,89 Min vor der US-Amerikanerin Raevyn Rogers (2:00,06) und der Äthiopierin Worknesh Mesele (2:00,13). Das sind Zeiten, die Christina Hering in diesem Jahr noch nicht gelaufen ist. Das wird die Münchnerin wohl aber tun müssen, um im folgenden Vorlauf eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.

Stabhochsprung (M) Im Stabhochsprung scheint kaum eine Höhe vor Armand Duplantis sicher zu sein, in fünf von acht Starts der Sommersaison überflog der Schwede die Sechs-Meter-Marke. Dass "Mondo" allerdings auch von der einen oder anderen Bruchlandung nicht gefeit ist, zeigte sich beim Diamond-League-Meeting in Monaco, als er mit "nur" 5,72 m den vierten Platz belegte. Auch der US-Amerikaner KC Lightfoot hat die sechs Meter in diesem Jahr zweimal übersprungen, er konnte sich bei den US-Trials aber nicht qualifizieren. Hoffnungen machen sich stattdessen Ernest Obiena von den Philippinen, Kurtis Maschall aus Australien sowie der zweimalige Weltmeister Sam Kendricks aus den USA. In Abwesenheit des verletzten Bo Kanda Lita Baehre ruhen die deutsche Hoffnungen in der Qualifikation auf Oleg Zernikel und Gillian Ladwig.

800 m (F) Keely Hodgkinson lässt sich vom zügigen Angangstempo der Polin Angelika Sarna nicht aus der Reserve locken und wartet zunächst ab. Nach 600 Metern legt die Britin einfach einen Zahn zu und gewinnt locker in 1:59,53 Min vor der Südafrikanerin Prudence Sekgodiso (1:59,72) und der Finnin Evelina Määttänen (2:00,41). Die Polin dürfte als Sechste ausscheiden.

800 m (F) Wie auch schon bei den Männern ist das Teilnehmerinnenfeld pickepackevoll. In sieben Vorläufen werden die 24 Teilnehmerinnen für die Zwischenläufe gesucht. Christina Hering ist für das dritte Rennen eingeteilt worden, Majtie Kolberg wird sich im sechsten Lauf auf die Bahn begeben. Keely Hodgkinson macht gleich den Anfang, Athing Mu spielt dann im siebten Rennen den Schlussakkord.

800 m (F) Läuft sie oder läuft sie nicht? Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Athing Mu ließ lange offen, ob sie in Budapest über die 800 m antreten würde. Die US-Amerikanerin taucht aber in den Startlisten auf - und so kommt es wie in Tokio und Eugene schon zum spannenden Duell mit der 21-jährigen britischen Senkrechtstarterin Keely Hodgkinson, die nach zweimal Silber nun Gold anpeilt und dafür die stärkste Zeit des Jahres mitbringt. Bei der WM vergangenes Jahr hatten die deutschen Starterinnen Christina Hering und Majtie Kolberg den Einzug ins Halbfinale geschafft, dies ist auch in Budapest wieder das große Ziel, wenn auch ein ambitioniertes.