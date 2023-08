Die Jahresbeste Nia Ali läuft im zweiten Vorlauf ein sehr unaufgeregtes Rennen, in 12,55 Sek rückt die Doha-Weltmeisterin aus den USA souverän in die nächste Runde vor. Weiter sind neben der Südafrikanerin Marione Fourie (12,71) auch zwei Europäerinnen: Pia Skrzyszowska aus Polen (12,65) als Zweite und Lokalmatadorin Luca Kozak aus Ungarn (12,71).

Die ersten Vier eines jeden Vorlaufs lösen das direkte Ticket für die Zwischenläufe, vier weitere Athletinnen schaffen es über die Zeit. Im ersten Rennen werden die 100 m mit den 84 Zentimeter hohen Hinternissen am schnellsten von Ackera Nugent aus Jamaika in 12,60 Sek bezwungen. Ebenfalls direkt weiter sind Masai Russell aus den USA (12,60), Sarah Lavin aus Irland (12,69) und Cyréna Samba-Mayela aus Frankreich (12,71).

100 m Hürden (F)

Der erste Krimi über die 100 m Hürden spielte sich schon im Vorfeld ab. Titelverteidigerin Tobi Amusan aus Nigeria, die in Eugene mit einem Weltrekord im Halbfinale für Aufsehen gesorgt hatte, wurde nach drei verpassten Dopingkontrollen vorläufig gesperrt. Wenige Tage vor Budapest wurde der Bann jedoch aufgehoben. So wird aus einem Dreikampf und Gold ein Vierkampf, denn in der Weltjahresbestenliste sind die Top 3 des Jahres nur von einer Hundertstelsekunde getrennt: die Rio-Zweite Nia Ali aus den USA, Tokio-Olympiasiegerin Jasmine Camacho-Quinn aus Puerto Rico und Tokio-Zweite Kendra Harrison aus den USA. Deutsche Athletinnen sind nicht am Start.