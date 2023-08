Allgemein Am Stadion geht es erst am Abend weiter. Dann geht es ohne deutsche Beteiligung um Edelmetall im Weitsprung der Männer (ab 19.30 Uhr), im Hammerwurf der Frauen (ab 20.26 Uhr), über die 100 m Hürden (21.22 Uhr), die 400 m der Männer (21.35 Uhr) und die 400 m Hürden der Frauen (21.50 Uhr). Los geht's um 19.00 Uhr mit den Vorläufen über die 5000 m der Männer mit Sam Parsons. Wir melden uns an dieser Stelle um etwa 18.50 Uhr wieder zurück.

35 km Gehen (F) Gold: Maria Perez (Spanien) 2:38:40, Silber: Kimberly Leon Perez (Peru) 2:40:52, Bronze: Antigoni Ntrismpioti (Griechenland) 2:43:22, ... 29. Bianca Maria Dittrich 3:03:05

35 km Gehen (F) 35 Kilometer Leiden haben auch für Bianca Maria Dittrich ein Ende. Die Freiburgerin erreicht in einer Zeit von 3:03:05 Stunden, mit 24:25 Minuten Rückstand, das Ziel und belegt Rang 29.

35 km Gehen (F) Drei Kilometer muss die einzige deutsche Starterin Bianca Maria Dittrich noch überstehen. Bei Kilometer 32 muss die Freiburgerin ihrem Traum von einer Zeit unter drei Stunden wohl begraben. Dittrich liegt mit 22:14 Minuten Rückstand auf Platz 29.

35 km Gehen (F) Auch die anderen beiden Medaillen sind vergeben. Nach Gold in Eugene holt die Peruanerin Kimberly Garcia Leon mit 2:12 Minuten Rückstand diesmal Silber. Bronze geht an Antogoni Ntrismpioti aus Griechenland mit 4:42 Minuten Rückstand.

35 km Gehen (F) Wieder nimmt Maria Perez eine Fahne, diesmal mit etwas ernsterem Gesichtsausdruck. Dennoch ist ihr zweites Gold in Budapest in 2:38:40 Stunden über die 35 km nun perfekt.

35 km Gehen (F) Maria Perez kann den peinlichen Fauxpas verschmerzen. Ihr Vorsprung auf Verfolgerin Kimberly Garcia Leon beträgt zwei Minuten. Auch Silber und Bronze scheinen vergeben. Bianca Maria Dittrich ist mittlerweile in die Top 30 vorgerückt. Mit 20:09 Minuten Rückstand bei Kilometer 30 liegt die Freiburgerin auf dem 30. Platz.

35 km Gehen (M) Gold: Alvaro Martin (Spanien) 2:24:30, Silber: Brian Daniel Pintado (Ecuador) 2:24:34, Bronze: Masatora Kawano (Japan) 2:25:12, ... 5. Christopher Linke 2:25:35, ... 9. Karl Junghannß 2:27:08, ... aufgegeben: Carl Dohmann

35 km Gehen (F) Kuriose Szene bei den Frauen: Die führende Maria Perez klatscht Zusehende ab, schnappt sich eine spanische Flagge und möchte in Richtung Ziel abbiegen. Dabei fehlt der Spanierin noch eine zwei Kilometer lange Schleife. Perez lässt die Flagge sofort fallen und ihr Gesichtsausdruck wechselt binnen Bruchteilen von Sekunden von freudig auf konzentriert.

35 km Gehen (M) Und auch Karl Junghannß überzeugt in Budapest auf ganzer Linie. Als Neunter stellt der 27-Jährige in 2:27,08 Stunden eine neue persönliche Bestleistung auf. Der Rückstand auf den Sieger: 2:38 Minuten.

35 km Gehen (M) In einer Zeit von 2:25:35 Stunden unterbietet Christopher Linke seinen eigenen deutschen Rekord um genau eineinhalb Minuten. Eine fantastische Leitung des Potsdamers hier in Budapest!

35 km Gehen (M) Mit nur vier Sekunden Rückstand holt der Ecuadorianer Pintado Silber, mit 42 Sekunden Rückstand gibt es Bronze für dem Japaner Masatora Kawano. Wie schon über die 20 km belegen Evan Dunfee und Christopher Linke die Plätze 4 und 5.

35 km Gehen (M) Gehen ist eine rein spanische Angelegenheit in Budapest! Alvaro Martin holt die dritte spanische Goldmedaille dieser WM - die dritte im Gehen. Und auch Nummer 4 ist schon in der Pipeline... Martin siegt in 2:24:30 Stunden und ist wie schon über die 20 km nun auch Weltmeister über die 35 km.

35 km Gehen (M) Der letzte Kilometer steht den Spitzenathleten bevor. Alvaro Martin hat fünf Sekunden Luft auf Pintado, 24 Sekunden auf Kawano. Die Medaillen scheinen vergeben zu sein.

35 km Gehen (M) Alvaro Martin startet die nächste Attacke auf Gold - und es sieht gut aus. Der Spanier setzt sich um etwa zehn Meter vom Ecuadorianer Pintado ab.

35 km Gehen (M) Der Japaner Masatora Kawano kann das Tempo vorne nicht mehr mitgehen, damit deutet zwei Kilometer vor dem Ziel alles auf einen Zweikampf um Gold zwischen Alvaro Martin und Brian Daniel Pintado hin. Christopher Linke kann sich von Noda um einige Meter absetzen und liegt als Fünfter 47 Sekunden zurück.

35 km Gehen (M) Drei Kilometer vor dem Ziel hat die Dreiergruppe an der Spitze zwölf Sekunden Luft auf den viertplazierten Kanadier Evan Dunfee. Christopher Linke und der Japaner Tomohori Noda gehen gemeinsam mit 37 Sekunden auf dem fünften Platz. Für eine deutsche Medaille müssten vorne aber mindestens zwei Athleten noch einbrechen.

35 km Gehen (M) Karl Junghannß geht nahezu unbemerkt einer Topplatzierung entgegen. Der Thüringer liegt vier Kilometer vor dem Ziel mit 1:45 Minuten Rückstand auf einem starken neunten Platz. Schlechte Kunde kommt dagegen von seinem Namensvetter Carl Dohmann, Der 33-Jährige muss sein Rennen völlig entkräftet aufgeben.

35 km Gehen (F) Welch eine Tempoverschärfung! Der Vorsprung von Maria Perez bei den Frauen auf Kimberly Garcia Leon beträgt bei Kilometer 28 mittlerweile 1:16 Minuten. Die erfahrene Griechin Antigoni Ntrismpioti setzt sich auf dem dritten Platz von ihren Mitstreiterinnen um mehr als eineinhalb Minuten ab.

35 km Gehen (M) Der spanische Doppelerfolg über 35 km ist alles andere als sicher. Pintado und Kawano schließen auf Martin auf, weiter geht es vorne als Dreiergruppe. Bitter: Der Franzose Aurélien Quinion erhält seine dritte Verwarnung, mit der Zeitstrafe von 3:30 Minuten wird er durchgereicht werden.

35 km Gehen (M) Alvaro Martin schluckt den Franzosen und geht als Einzelkämpfer dem WM-Titel entgegen. Fünf Kilometer vor dem Ziel beträgt der Vorsprung auf Pintado und Kawano vier Sekunden, Evan Dunfee ist mit sieben Sekunden Rückstand Vierter. Christopher Linke kann dem Tempo leider nicht entgegensetzen, der Potsdamer liegt mit nun 15 Sekunden Rückstand auf dem sechsten Platz.

35 km Gehen (M) Nun droht der tapfere Quinion schon früher eingeholt zu werden als gedacht. Gerade der Spanier Alvaro Martin macht in der Verfolgergruppe reichlich Tempo. Sechs Kilometer vor dem Ziel ist der Franzose nur noch neun Sekunden vorne. Christopher Linke ringt um Anschluss.

35 km Gehen (M) Der Vorsprung des Franzosen Quinion schmilzt weiter wie Eis in der Sonne. Sieben Kilometer vor dem Ziel bleiben 22 Sekunden vor der Siebenergruppe um Christopher Linke. Karl Junghannß verbessert sich mit 1:32 Minuten Rückstand auf Platz 12.

35 km Gehen (F) Zehn Kilometer vor dem Ziel wird der Doppelsieg der Spanierin Maria Perez immer realistischer, der Vorsprung auf Kimberly Garcia Leon beträgt mittlerweile 24 Sekunden. Um Bronze könnten sich Antigoni Ntrismpioti und Qieyang Shijie streiten. Bianca Maria Dittrich ist mit 11:58 Minuten Rückstand als 36. weiter auf Kurs persönliche Bestleistung.

35 km Gehen (F) Die Spanierin Maria Perez geht ihrem Doppelsieg in Budapest entgegen, bei Kilometer 23 vergrößert sich der Vorsprung auf Garcia Leon auf sieben Sekunden. Die Polin Katarzyna Zdzieblo muss dagegen ihre Hoffnungen auf eine Medaille begraben. Die Zweite von Eugene erhält ihre dritte Verwarnung und muss dreieinhalb Minuten zum Stillstand kommen.

35 km Gehen (M) Zehn Kilometer vor dem Ziel schrumpft der Vorsprung des Franzosen Quinion leicht auf 33 Sekunden. Hinter ihm hat sich mittlerweile eine Siebenergruppe mit Massimo Stano, Alvaro Martin, Evan Dunfee, Tomohiro Noda, Masatora Kawano, Brian Daniel Pintado und nicht zuletzt Christopher Linke formiert.

35 km Gehen (F) Maria Perez macht bei den Frauen weiter den deutlich stärksten Eindruck, aber Verfolgerin Kimberly Garcia Leon lässt sich nicht vollends abschütteln. Bei Kilometer 22 beträgt der Vorsprung der Spanierin auf die Peruanerin vier Sekunden, die Dreiergruppe um Zdzieblo liegt 15 Sekunden zurück.

35 km Gehen (M) Nach einer starken ersten Rennhälfte muss Karl Junghannß dem hohen Tempo der Topathleten zunehmend Tribut zollen. Als 15. beträgt der Rückstand des 27-Jährigen auf Quinion mittlerweile 1:17 Minuten. Carl Dohmann wurde bereits überrundet und ist als 27. bereits 4:39 Minuten zurück.

35 km Gehen (M) Dem Franzosen Quinion gelingt es weiter, seinen Vorsprung auf die Verfolger zu vergrößern. Bei Kilometer 23 liegen 37 Sekunden zwischen ihm und den Topathleten. Allerdings handelt sich Quinion auch seine zweite Rote Karte ein und ist damit ebenfalls von einer Zeitstrafe bedroht.

35 km Gehen (F) 20-km-Weltmeisterin Maria Perez nimmt vor Kilometer 20 die Verfolgung zu Zdzieblo auf und zieht an der Polin vorbei. Einige Meter hinter der Spanierin folgt auch Titelverteidigerin Kimberly Garcia Leon.

35 km Gehen (M) Gerade Christopher Linke fühlt sich in der Verantwortung, den Franzosen an der Spitze nicht noch weiter ziehen zu lassen. 28 Sekunden hinter Quinion führt der 34-Jährige weiter das Feld der kleiner werdenden Verfolgergruppe an. Karl Junghannß muss derweil abreißen lassen und liegt zehn Sekunden hinter Linke und Co. Auch He Xianghong und Perseus Karlström fallen zurück.

35 km Gehen (F) Die polnische Vizeweltmeisterin Katarzyna Zdzieblo geht volles Risiko und wagt wie ihr französisches Vorbild einen Versuch, sich vom Rest der Fünfergruppe nach vorne zu entfernen. Besonders riskant: Zdzieblo hat bereits zwei Verwarnungen wegen unsauberen Gehens. Damit droht bei der nächsten Verwarnung eine 3:30 Minuten lange Zeitstrafe.

35 km Gehen (F) Bei den Frauen ziehen an der Spitze weiter Zdziieblo, Qieyang, Ntrismpioti, Perez und Garcia Lopez vorne weiter einsam ihre Kreise. Bei Kilometer 17 liegen die Verfolgerinnen Lyra und Sonoda 39 Sekunden zurück, der Rückstand von Bianca Maria Dittrich beträgt knapp acht Minuten.

35 km Gehen (M) Der Franzose Aurélien Quinion war bislang ein recht unbeschriebenes Blatt. Bei Kilometer 19 überrundet er die Spitzengruppe der Frauen, der Vorsprung auf die männlichen Verfolger um Christopher Linke und Karl Junghannß wächst bereits auf 27 Sekunden.

35 km Gehen (M) Die schattigen Bereiche auf der Strecke werden von Minute zu Minute weniger. Der Vorsprung des Franzosen Aurélien Quinion vergrößert sich bei Kilometer 17 aber auf 20 Sekunden. Christopher Linke setzt sich an die Spitze der Verfolgergruppe, auch Karl Junghannß ist weiter gut dabei.

35 km Gehen (F) Bianca Maria Dittrich muss einige Athletinnen passieren lassen. Bei Kilometer 13 beträgt der Rückstand der 30-Jährige auf Platz 37 schon 5:59 Minuten.

35 km Gehen (M) Der Franzose Aurélien Quinion setzt sich ein Stück weit vom Rest der Topathleten ab. Bei Kilometer 15 beträgt sein Vorsprung zwölf Sekunden.

35 km Gehen (M) Bei den Männern umfasst die Spitzengruppe um Christopher Linke und Karl Junghannß 14 Athleten. Bei Kilometer 13 bestimmt der Kanadier Even Dunfee das Tempo. Carl Dohmann liegt bei 2:40 Rückstand an 28. Stelle.

35 km Gehen (F) Das Ausscheidungsrennen vorne bei den Frauen setzt sich fort. Serena Sonoda aus Japan und die Brasilianerin Vivianne Lyra können die Pace der Spitzengruppe nicht mehr mitgehen. Bei Kilometer 11 beträgt die Durchgangszeit der fünf führenden Athletinnen 51:20 Min.

35 km Gehen (M) Der Brasilianer Ciao Bonfim fällt bei Kilometer 9 aus der nun noch 15-köpfigen Spitzengruppe um Christopher Linke und Karl Junghannß heraus. Carl Dohmann hat sich bei 1:52 Minuten Rückstand einer Sechsergruppe angeschlossen und ist nun auf Platz 31.

35 km Gehen (F) Bei Kilometer 7 bei den Frauen ist die Ukrainerin Wasilina Sidortschuk aus der Spitzengruppe herausgefallen. Der Rückstand auf die nun siebenköpfige Gruppe vorne beträgt bereits 17 Sekunden. Bianca Maria Dittrich hat bei 2:46 Minuten Rückstand zwei weitere Athletinnen geschluckt und liegt nun an Position 32.

35 km Gehen (M) Nach sieben Kilometern zeigt sich Christopher Linke in einer Durchgangszeit von 29:07 Min in der 16 Athleten umfassenden Spitzengruppe ganz vorne. Karl Junghannß schaut sich das Treiben als 14. an der Seite des Schweden Perseus Karlström von etwas weiter hinten an. Carl Dohmann ist 34. mit 1:28 Minuten Rückstand.

35 km Gehen (F) Die Achtergruppe an der Spitze des Feldes, bestehend aus Katarzyna Zdzieblo, Qieyang Shijie, Viviane Lyra, Maria Perez, Kimberley Garcia Leon, Serena Sonoda, Antigoni Ntrismpioti und Wasilina Sidortschuk hat bei Kilometer 5 schon einen Vorsprung von 29 Sekunden auf die Verfolgerinnen. Bianca Maria Dittrich verbessert sich bei einem Rückstand von 1:46 Minuten auf Rang 34.

35 km Gehen (M) Gebummelt wird hier nicht, vier Kilometer werden von den Spitzenathleten in einer Durchgangszeit von 16:31 Min bewältigt. Christopher Linke und Karl Junghannß gehen Seite an Seite als 14. und 15. am Ende der Topgruppe. Carl Dohmann ist derzeit 32. mit 53 Sekunden Rückstand.

35 km Gehen (F) Auch Bianca Maria Dittrich kann die Pace der Spitzenathletinnen vorne nicht mitgehen. Nach drei Kilometern liegt die Freiburgerin mit 58 Sekunden Rückstand an 35. Stelle. Vorne haben sich acht namhafte Athletinnen aus acht Nationen bereits vom Rest der Gruppe abgesetzt.

35 km Gehen (M) Nach zwei Kilometern ist die Spitzengruppe bereits weit auseinandergezogen. Christopher Linke ist relativ weit vorne dabei, Karl Junghannß ist als 19. schon sechs Sekunden zurück. Carl Dohmann geht sein eigenes Tempo und ist als 33. mit 33 Sekunden Rückstand schon jetzt nicht mehr Teil dieses Pulks.

35 km Gehen (F) Auch bei den Frauen zeigen sich die großen Namen schon zu Beginn am Kopf des Feldes: Titelverteidigerin Kimberly Garcia Leon, 20-km-Weltmeisterin Maria Perez und auch die polnische Eugene-Zweite Katarzyna Zdzieblo.

35 km Gehen (M) Der Startschuss ertönt, es "geht" los für die Frauen und Männer. Titelverteidiger Massimo Stano setzt sich an die Spitze des Feldes und auch Christopher Linke orientiert sich direkt nach vorne.

35 km Gehen (F) Nach der Premiere in Eugene werden sich in Budapest zum zweiten Mal auch die Geherinnen auf die 35 km begeben. Nach ihrem Sieg über die 20 km plant die Spanierin Maria Perez ihr Husarenstück, Titelverteidigerin Kimberly Garcia Leon aus Peru möchte es besser machen als über die kürzere Distanz, als sie sich abschütteln ließ und Vierte wurde. Die Geherinnen aus China sollten auch nie unterschätzt werden. Für die deutsche Starterin Bianca Maria Dittrich ist die Teilnahme an ihrer ersten WM bereits ein Erfolg.

35 km Gehen (M) Christopher Linke hat seine gute Form mit dem fünften Platz über die 20 km schon unter Beweis gestellt. Geht über die 35 km vielleicht noch mehr? Nun bekommt er auf der Langstrecke noch Carl Dohmann und Karl Junghannß zur Seite gestellt, die beide in Richtung der besten 15 gehen wollen. Die Favoritenliste ist lang. Mit der besten Zeit ist - vor dem Japaner Tomohiro Noda - der Chinese He Xianghong angereist, beide sind zudem noch "frisch" ohne Start über die 20 km. Nach Platz 2 dort möchte auch der schwedische WM-Dritte Perseus Karlström mehr. Titelverteidiger Massimo Stano hat nach einem enttäuschenden ersten Rennen noch etwas gutzumachen, und auch 20-km-Weltmeister Alvaro Martin ist wieder am Start.

35 km Gehen (M) 35 Kilometer bei entsprechenden Temperaturen in Budapest zu gehen, kann selbst für Topathleten für den Kreislauf sehr herausfordernd sein. Deswegen geht es schon um 7 Uhr morgens für Athletinnen auf Athleten auf die ein Kilometer lange Schleife rund um den Heldenplatz im Stadtzentrum. Die Sonne geht langsam über Budapest auf, mit 22 Grad ist es in der Stadt schon relativ warm.