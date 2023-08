4x400 m (F) Femke Bol läuft eine epische Zielgerade, holt knapp zehn Meter auf Jamaika und Großbritannien auf und sorgt nach einer Bauchlandung im Mixed-Staffelrennen für ein Happy End in "Oranje". Die Niederlande holt Gold in 3:20,72 Min vor Jamaika (3:20,88) und Großbritannien (3:21,04). Kanada wird Vierter in 3:22,42 Min.

4x400 m (F) Zur Hälfte des Staffelrennens bei den Frauen liegen Jamaika, Großbritannien und die Niederlande nahezu gleichauf.

Hochsprung (F) Die neue Weltmeisterin Jaroslawa Muhutschich hat sich für ihre Zugabe 2,07 m auflegen lassen, also zwei Zentimeter weniger als der Weltrekord von Stefka Kostadinowa aus dem Jahr 1987. Der erste Versuch misslingt.

4x400 m (F) Der letzte Wettbewerb ist die Frauen-Staffel. Sieben der vergangenen acht WM-Titel über 4x400 m bei den Frauen gingen an die USA - nach der Disqualifikation im Vorlauf ist dies in Budapest nicht mehr möglich. Nutznießerinnen könnten die Läuferinnen aus Jamaika sein. Wie die starken Kanadierinnen wollen auch die Staffeln aus den Niederlanden, Polen und Großbritannien im Finale eine gute Rolle spielen.

4x400 m (M) Gold: USA (Quincy Hall, Vernon Norwood, Justin Robinson, Rai Benjamin) 2:57,31, Silber: Frankreich (Ludvy Vaillant, Gilles Biron, David Sombe, Téo Andant) 2:58,45, Bronze: Großbritannien (Alex Haydock-Wilson, Charles Dobson, Lewis Davey, Rio MItcham) 2:58,71, ... im Vorlauf ausgeschieden: Deutschland (Jean Paul Bredau, Marvin Schlegel, Marc Koch, Manuel Sanders)

Hochsprung (F) Auch Nicola Olyslagers reißt dreimal bei 2,01 m. Weil sie mehr Fehlversuche hatte als Patterson, muss sie sich mit Bronze begnügen. Der WM-Titel geht aber in die Ukraine an Jaroslawa Mahutschich!

Hochsprung (F) Jaroslawa Muhutschich kommt ihrem ersten WM-Titel ganz nah, denn die Ukrainer überspringt 2,01 m im zweiten Versuch. Titelverteidigerin Patterson patzt und ist raus. Wird es Silber oder holt ihre Landsfrau Olyslagers Silber?

4x400 m (M) Rai Benjamin wird für die USA mit deutlichem Vorsprung auf die letzte Runde geschickt und gibt Staffelgold in 2:57,31 Min nicht mehr her. Dahinter holt Frankreich in 2:58,45 Min mit Silber seine erste Medaille bei dieser WM. Großbritannien wird Dritter in 2:58,71 Min vor Jamaika (2:59,34), Indien (2:59,92) und Botswana (2:59,94).

4x400 m (M) Zur Hälfte des Staffelrennens bei den Männern liegt die USA schon einige Meter vor ihren Konkurrenten. Großbritannien wechselt auf Platz 2.

Hochsprung (F) Die 2,01 m bleiben bislang unbezwungen: Nicola Olyslagers reißt ein erstes Mal, Eleanor Patterson gar schon ein zweites Mal.

Hochsprung (F) Morgan Lake reißt ihren einzigen Versuch über 2,01 m. Damit sind die Medaillen vergeben. Nur wer erhält welche?

4x400 m (M) Mit vier Startern mit einer Saisonbestleistung unter 44,50 Sek dürfte die USA über 4x400 m bei den Männern eigentlich kaum zu schlagen sein. Die größten Konkurrenten kommen vermeintlich aus Jamaika und Botswana, aber auch Indien machte im Vorlauf einen überraschend starken Eindruck.

Hochsprung (F) Morgan Lake spart sich den letzten Versuch für die 2,01 m auf. Eleanor Patterson und Jaroslawa Mahutschich reißen dort zum Auftakt.

Speerwurf (M) Gold: Neeraj Chopra (Indien) 88,17 m, Silber: Arshad Nadeem (Pakistan) 87,82 m, Bronze: Jakub Vadlejch (Tschechien) 86,87 m, 4. Julian Weber 85,79 m.

Hochsprung (F) Nicola Olyslagers überspringt die 1,99 m im zweiten Versuch und bietet Mahutschich und Patterson Paroli. Morgan Lake muss sich auf die letzte Chance verlassen.

Speerwurf (M) Auch die letzten Versuche von Jakub Vadlejch und Arshad Nadeem sind nicht weit genug, damit ist die Entscheidung gefallen: Tokio-Olympiasieger Neeraj Chopra aus Indien ist jetzt auch bei einer WM vorne.

Speerwurf (M) Die letzte Chance für Julian Weber, um einen erneuten vierten Platz bei einer WM zu verhindern, bleibt ungenutzt. Der Speer landet bei 79,01 m. Julian Weber bleibt ohne Medaille, der DLV bleibt in Budapest ohne Medaille.

Hochsprung (F) Bei 1,99 m ist noch lange nicht Schluss. Eleanor Petterson springt diese Höhe im ersten Versuch, und die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich zieht erfolgreich nach. Damit geht die Favoritin in Führung.

Speerwurf (M) Auch der fünfte Versuch von Neeraj Chopra auf 87,73 m ist so weit, dass der Inder in Führung gegangen wäre.

Hochsprung (F) Zwei weitere Athletinnen überspringen die 1,97 m im dritten Versuch und kämpfen weiter um die Medaillen: Titelverteidigerin Eleanor Patterson aus Australien und die Britin Morgan Lake. Ausgeschieden sind neben Christina Honsel, die Achte wird, auch Lamara Distin, Irina Geraschtschenko und Angelina Topic.

3000 m Hindernis (F) Und auch Olivia Gürth kann bei ihrer WM-Premiere zufrieden sein. Mit der persönlichen Bestleistung von 9:20,08 Min wird die 21-Jährige 14. und erfüllt zudem die Olympianorm für Paris im kommenden Jahr.

3000 m Hindernis (F) Die Chepkoechs sind geschlagen! Winfred Mutile Yavi aus Bahrain setzt sich auf der letzten Runde ab und holt überraschend WM-Gold in 8:54,29 Min. Weltjahresbestleistung! Beatrice Chepkoech aus Kenia bleibt Silber in 8:58,98 Min, ihre kenianische Landsfrau Faith Cherotich holt Bronze in 9:00,69 Min. Jackline Chepkoech wird Neunte in 9:14,72 Min.

Hochsprung (F) Christina Honsel scheidet bei 1,97 m aus. Auch der dritte Versuch gelingt nicht, aber die 26-Jährige kann stolz auf ihren Wettkampf sein.

Speerwurf (M) Und jetzt bleibt nur noch ein Versuch. Julian Weber stagniert im fünften Versuch und wirft "nur" 82,81 m.

Speerwurf (M) Jetzt ist es aber passiert! Jakub Vadlejch übertrumpft in seinem fünften Versuch die Weber-Weite und belegt mit nun 86,87 m den Bronzerang vor dem Mainzer. Zwei Versuche bleiben Weber für einen Konter.

Speerwurf (M) Schrecksekunde für Julian Weber. Der fünfte Versuch des Inders Kishore Jena ist weit. Mit 84,77 m bleibt er aber hinter dem Mainzer und schieb sich auf Platz 4.

3000 m Hindernis (F) Das Feld reißt komplett auseinander, an der Spitze bolzt Doha-Weltmeisterin Beatrice Chepkoech ordentlich Tempo. Nur Winfred Mutile Yavi aus Bahrain und die Kenianerin Faith Cherotich können Stand halten. Jackline Chepkoech ist schon ein gutes Stück zurück.

Hochsprung (F) Christina Honsel wirkt in ihrem zweiten Versuch über 1,97 m mutiger, aber die Latte fällt. Auch Titelverteidigerin Eleanor Patterson und Lamara Distin reißen erneut.

3000 m Hindernis (F) Nach zwei Runden zeigen sich die Favoritinnen schon an der Spitze. Olivia Gürth bildet den Schluss den Feldes, für die 21-Jährige ist die Finalqualifikation aber schon eine ganz große Sache.

Speerwurf (M) Auch der vierte Versuch des zweitplatzierten Arshad Nadeem ist wieder richtig weit. 87,15 m sind aber keine Steigerung.

Hochsprung (F) Jaroslawa Mahutschich und Nicola Olyslagers melden sich zurück im Kampf um Gold. Als einzige Athletinnen aus den besten Acht überwinden die beiden Favoritinnen 1,97 m bereits im ersten Versuch.

Speerwurf (M) Der vierte Versuch von Julian Weber kippt frühzeitig herunter und landet bei 82,55 m - keine Verbesserung.

Speerwurf (M) Alle drei indischen Speerwerfer sind unter den besten Acht - auf den Plätzen 1, 5 und 7. Der tschechische Jahresbeste Vadlejch bleibt auch im vierten Anlauf mit 83,62 m hinter der bisherigen Bestweite von Julian Weber zurück. Der ist jetzt wieder dran.

Hochsprung (F) Christina Honsel hat großen Respekt vor den 1,97 m. Anstatt zu versuchen, über die Latte zu springen, macht sie einen Purzelbaum darunter auf die Matte.

3000 m Hindernis (F) Chepkoech gegen Chepkoech könnte das kenianische Duell um Gold über 3000 m Hindernis lauten. Während Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech um die Form vergangener Jahre ringt, ist der Stern von der erst 19-jährigen Jackline Chepkoech in diesem Jahr erst richtig aufgegangen - mit der schnellsten Zeit des Jahres. Auch in Abwesenheit der EM-Zweiten Lea Mayer (verletzt) und Gesa Felicitas Krause (nach Schwangerschaft) findet das Finale mit deutscher Beteiligung statt: Die erst 21-jährige Olivia Gürth, zuletzt U23-Europameisterin, hat sich in einem couragierten Rennen im Vorlauf einen Startplatz im Finale redlich verdient.

Hochsprung (F) Bei 1,94 m wird ausgedünnt. Morgan Lake aus Großbritannien schafft als achte Athletin im dritten Versuch diese Höhe. Sechs Athletinnen, darunter Vashti Cunningham, scheiden aus. Als nächstes werden 1,97 m aufgelegt.

Hochsprung (F) Mahutschich und Olyslagers machen ihren Patzer bei 1,94 m im zweiten Versuch wieder gut und bleiben im Rennen um die Medaillen.

Speerwurf (M) Julian Weber setzt den Speer im dritten Versuch zu steil an, somit kommt er auch schon vor der 80-Meter-Marke bei 76,86 m herunter.

Speerwurf (M) Julian Weber büßt seinen zweiten Platz ein und ist nur noch Dritter. Der Pakistani Arshad Nadeem schiebt sich mit 87,82 m auf den Silberrang. Kann Weber kontern?

800 m (F) Gold: Mary Moraa (Kenia) 1:56,03, Silber: Keely Hodgkinson (Großbritannien) 1:56,34, Bronze: Athing Mu (USA) 1:56,61, ... im Halbfinale ausgeschieden: Christina Hering, im Vorlauf ausgeschieden: Majtie Kolberg

800 m (F) Athing Mu will das Rennen von vorne gewinnen, wird aber auf der Zielgerade gleich doppelt überlaufen. Keely Hodgkinson wählt die Überholung innen und setzt damit aufs falsche Pferd, denn Mary Moraa stürmt außen vorbei und gewinnt Gold in 1:56,03 Min vor der Britin. Hodgkinson (1:56,34) hat einfach ein Abonnement auf zweite Plätze. Mu wird Dritte in 1:56,61 Min.

800 m (F) Die favorisierten Athing Mu und Keely Hodgkinson taktieren nicht. Beide sind nach der ersten Runde gemeinsam mit der Kenianerin Mary Moraa schon vorne. Das Tempo ist hoch.

Speerwurf (M) Jakub Vadlejch kommt noch nicht so richtig in seinem Finalwettkampf - und das ist gut für Julian Weber. Der dritte Versuch des Tschechen landet bei 83,65 m. Auch der dritte Versuch des Führenden Neeraj Chopra fliegt mit 86,32 m über die 85-Meter-Marke, ist aber keine weitere Steigerung.

Hochsprung (F) Bravo, Christina Honsel! Die 26-Jährige macht einen komplett unbekümmerten Eindruck und überspringt die 1,94 m in ihrem zweiten Versuch als erst vierte Athletin - persönliche Bestleistung im Freien. Auch Angelina Topic ist im zweiten Anlauf erfolgreich.

Hochsprung (F) Es wird ausgesiebt. Nur drei Athletinnen schaffen die 1,94 m im ersten Versuch: Eleanor Patterson aus Australien, Lamara Distin aus Jamaika und Irina Geraschtschenko aus der Ukraine. Auch Mahutschich und Olyslagers reißen.

800 m (F) Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Athing Mu ließ lange offen, ob sie in Budapest über die 800 m antreten würde. Die US-Amerikanerin tauchte aber in den Startlisten auf - und so kommt es wie in Tokio und Eugene schon zum spannenden Duell mit der 21-jährigen britischen Senkrechtstarterin Keely Hodgkinson, die nach zweimal Silber nun Gold anpeilt und dafür die stärkste Zeit des Jahres mitbringt.

5000 m (M) Gold: Jakob Ingebrigtsen (Norwegen) 13:11,30, Silber: Mohamed Katir (Spanien) 13:11,44, Bronze: Jacob Krop (Kenia) 13:12,28, ... im Vorlauf ausgeschieden: Sam Parsons

Speerwurf (M) Julian Weber animiert das Publikum für seinen zweiten Versuch - und ist nach seiner Bauchlandung zum Abwurf deutlich hörbar zufrieden. 85,79 m sind derzeit der zweite Platz - und alles andere als eine Bauchlandung. Bravo!

Hochsprung (F) Die Französin Solène Gicquel scheidet bei 1,90 m als einzige Athletin aus. Der erste Versuch von Christina Honsel über 1,94 m sieht schon ganz gut aus, die Latte fällt dennoch von der Halterung.

5000 m (M) Mohamed Katir macht den europäischen Doppelerfolg in 13:11,44 Min perfekt. Dem Kenianer Jacon Krop, WM-Zweiter aus Kenia, bleibt in 13:12,28 Min die Bronzemedaille. Die Äthiopier gehen vollends leer aus.

Speerwurf (M) Neeraj Chopka jubelt schon aufreizend, kurz nach dem der Speer die Hand verlassen hat. Mit 88,17 m setzt sich der favorisierte Inder deutlich an die Spitze.

5000 m (M) Fast mit der Schlussglocke setzen die Athleten zum Spurt an. Der spanische EM-Zweite Mohamed Katir möchte das Rennen von vorne ins Ziel bringen, hat aber die Rechnung ohne Jakob Ingebrigtsen gemacht. Der Norweger zieht etwa fünf Meter vor dem Ziel doch noch vorbei und holt in 13:11,30 Min Gold - große Emotionen bleiben jedoch aus.

5000 m (M) Das Tempo wird von Runde zu Runde schneller. Zwei Runden vor Rennende wartet das Publikum im Stadion auf die vorentscheidende Attacke.

Speerwurf (M) Der Jahresbeste Jakub Vadlejch erzielt im zweiten Versuch eine neue Bestweite. Mit 84,18 m liegt der Tscheche nun vorn.

5000 m (M) Zwei Stadionrunden später ist der Kenianer Kipkurui ist eingefangen. Die Favoriten formieren sich vorne, und auch Jakob Ingebrigtsen ist in Lauerposition. Der Norweger möchte sich auf keinen Fall übertölpeln lassen.

Hochsprung (F) Christina Honsel bleibt weiter dabei! Die Wattenscheiderin überspringt die 1,90 m im dritten Anlauf.

Speerwurf (M) Das Niveau im ersten Durchgang ist noch überschaubar, und auch Julian Weber passt sich dem in seinem ersten Versuch an. Mit 80,43 m schiebt sich der Mainzer zunächst auf den vierten Platz.

5000 m (M) Der Kenianer Ishmael Kipkurui enteilt dem Rest des Feldes und hat nach 2000 Metern einen Vorsprung von sechs Sekunden. Die Äthiopier Berihu Aregawi und Hagos Gebrhiwet führen die Verfolger an.

Hochsprung (F) Christina Honsel steht schon bei 1,90 m vor dem Aus. Auch ihr zweiter Versuch ist ungültig.

5000 m (M) Zu Beginn des 5000-m-Finals hält sich Jakob Ingebrigtsen wie gewohnt zurück. Nach den ersten beiden Stadionrunden führt der Kenianer Ishmael Kipkurui das Feld an.

Speerwurf (M) Der favorisierte Olympiasieger Neeraj Chopra, einer von drei Indern im Finale, erzielt noch einen gültigen Versuch zum Auftakt und erhält ein "x" in der Statistik.

Hochsprung (F) Der Start von Jaroslawa Mahutschich und Nicola Olyslagers in die Hochsprung-Konkurrenz bei 1,90 m gelingt - und auch Vashti Cunningham scheint nach einem weiteren gelungenen Versuch nun im Wettkampf angekommen zu sein.

Speerwurf (M) Der Weltjahresbeste Jakub Vadlejch aus Tschechien startet mit einem Wurf auf 82,59 m noch verbesserungswürdig.

Speerwurf (M) Der erste von 60 Würfen des Abends: Der Finne Oliver Helander eröffnet den Finalwettkampf mit ganz passablen 83,38 m.

Hochsprung (F) Für Christina Honsel wären die 1,90 m eine neue Saisonbestleistung unter freiem Himmel. Beim ersten Versuch fliegt die Latte aber noch von der Halterung.

5000 m (M) Der 1500-m-Vizeweltmeister Jakob Ingebrigtsen hat sich über 5000 m in dieser Saison bislang rar gemacht. In Abwesenheit des Norwegers sind der afrikanischen Konkurrenz einige schnelle Zeiten geglückt. So führt der Äthiopier Berihu Aregawi die Meldeliste an, 10.000 m-Weltmeister Joshua Cheptegei hatte für das Rennen gemeldet, aber auf dem letzten Drücker doch noch zurückgezogen. Der einzige deutsche Starter Sam Parsons hat sich nach seinem Sturz im Vorlauf leider nicht für das Finale qualifiziert.

Hochsprung (F) Bei Vashti Cunningham, die in diesem Jahr schon 1,98 m gesprungen ist, steckt bei den ersten beiden Versuchen über 1,85 m komplett der Wurm drin. Erst der dritte Versuch ist erfolgreich. Damit gehen alle 15 Starterinnen die 1,90 m als nächste Höhe an.

Hochsprung (F) Die US-Amerikanerin Vashti Cunningham und die Französin Solène Gicquel waren bei der Anfangshöhe nicht aufmerksam genug und müssen es über die 1,85 m als einzige Athletinnen erneut versuchen.

Speerwurf (M) Jahrelang herrschte dichtes Gedränge um die deutschen Startplätzte bei Welt- und Europameisterschaften. In Budapest ist Europameister Julian Weber als Einzelkämpfer unterwegs. Als Zweiter der Meldeliste und mit vier Würfen über die 87 Meter gehört Weber im Finale zu den Medaillenkandidaten. Auf ähnlichem Niveau war bislang der tschechische Tokio-Zweite Jakub Vadlejch unterwegs, und auch mit Olympiasieger Neeraj Chopra aus Indien ist wieder zu rechnen, wie er imposante Wurf auf 88,77 m in der Qualifikation zeigte. Aber im Speerwurf kann bekanntlich viel passieren. Für den DLV ist Julian Weber das letzte heiße Eisen, um doch noch eine Medaille zu gewinnen und eine komplette Nullrunde in Budapest zu verhindern.

Hochsprung (F) Der Aufgalopp über 1,85 m ist für Christina Honsel noch kein Problem. Die 26-Jährige überwindet diese Höhe im ersten Versuch und strahlt.

Hochsprung (F) Als Einstiegshöhe werden 1,85 m aufgelegt. Jaroslawa Mahutschich und Nicola Olyslagers werden diese noch auslassen, die anderen 13 Athletinnen werden springen.

Hochsprung (F) Die letzte Session dieser WM startet mit dem Hochsprung. Silber in Doha, Silber in Eugene. In Budapest soll für die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich endlich WM-Gold her. Die Formkurve der Europameisterin zeigte zuletzt aber ein wenig nach unten. Dies könnte die Chance für die Jahresbeste Nicola Olyslagers aus Australien ein. In Lauerposition befinden sich auch Irina Geraschtschenko aus der Ukraine, die US-Amerikanerin Vashti Cunningham, U20-Europameisterin Angelina Topic aus Serbien und nicht zuletzt Titelverteidigerin Eleanor Patterson aus Australien. Christina Honsel ist als Zwölfte gerade so ins Finale der besten 15 Athletinnen gerutscht und kann ohne Druck auf Höhenjagd gehen.

Allgemein Das war's zunächst aus Budapest. Am heutigen Abend fallen dann die letzten sieben Entscheidungen im Hochsprung der Frauen (ab 20.00 Uhr) mit Christina Honsel, dem Speerwurf der Männer (ab 20.15 Uhr) mit der womöglich letzten deutschen Medaillenhoffnung Julian Weber, den 5000 m der Männer (ab 20.20 Uhr), den 800 m der Frauen (ab 20.45 Uhr), den 3000 m Hindernis der Frauen (ab 21.05 Uhr) mit Olivia Gürth sowie den beiden Staffeln über 4x400 m (ab 21.37 Uhr/21.50 Uhr). Wir melden uns an dieser Stelle um etwa 19.50 Uhr wieder für Sie zurück.

Marathon (M) Gold: Victor Kiplangat (Uganda) 2:08:53, Silber: Maru Teferi (Israel) 2:09:12, Bronze: Leul Gebresilase (Äthiopien) 2:09:19, ...15. Haftom Welday 2:11:25, ... 26. Johannes Motschmann 2:14:19

Marathon (M) Auch Johannes Motschmann kann mit seiner Platzierung mehr als zufrieden sein. Der Berliner wird 26. mit 5:26 Minuten Rückstand auf den Gewinner.

Marathon (M) Haftom Welday macht am Ende sogar noch einmal zwei Plätze gut und belegt mit derselben Zeit wie der Kenianer Timothy Kiplagat und 2:32 Minuten Rückstand einen starken 15. Rang.

Marathon (M) Auch Tabello Ramakongoana läuft mit Flagge ins Ziel und freut sich sehr über seinen vierten Platz für Lesotho mit 1:04 Minuten Rückstand. Stephen Kissa aus Uganda wird 25 Sekunden hinter ihm Fünfter.

Marathon (M) Victor Kiplangat biegt auf dem Heldenplatz schon auf die letzten Meter ein und schnappt sich eine Landesflagge. Der Mann aus Uganda gewinnt nach einem starken Rennen in 2:09:53 Stunden und ist Weltmeister. Auf den letzten 100 Metern zieht der Israeli Maru Teferi sogar noch an Leul Gebresilase vorbei und gewinnt mit 19 Sekunden Rückstand Silber.

Marathon (M) Tamirat Tola hat sein Rennen wohl beendet, taucht auf dem Zeitenmonitor gar nicht mehr auf. Haftom Welday ist 17. mit 2:42 Minuten Rückstand.

Marathon (M) Nach 40 Kilometern beträgt der Vorsprung von Kiplangat auf Gebresilase nun 13 Sekunden. Teferi ist als Dritter 44 Sekunden von der Spitze entfernt und hat selbst 22 Sekunden Vorsprung auf den derzeit viertplatzierten Tabello Ramakongoana aus Lesotho.

Marathon (M) An der Spitze wird der Abstand von Victor Kiplangat nun doch größer. Die letzten beiden Kilometer dürften ein Triumphlauf für den Mann aus Uganda werden.

Marathon (M) Mit raumgreifenden Schritten zieht Victor Kiplangat davon, mit etwa 40 Metern Abstand lässt sich Gebresilase aber noch nicht vollends abschütteln. Der Israeli Teferi dürfte Bronze eigentlich sicher haben, sollte er nicht noch völlig einbrechen.

Marathon (M) An der Spitze forciert Kiplangat aus Uganda knapp fünf Kilometer vor dem Ziel das Tempo und bringt einige Meter zwischen sich und seinem schärfsten Verfolger Leul Gebresilase.

Marathon (M) Ganz vorne weicht Gebresilase seinem Mitstreiter Kiplangat nicht vor der Seite. Im Kampf um Platz 3 schließt der Israeli Maru Teferi erst zu Titelverteidiger Tamirat Tola auf und zieht dann sogar vorbei.

Marathon (M) Haftom Welday liegt nach Kilometer 35 auf Platz 21 mit einem Rückstand von 1:35 Minuten. Johannes Motschmann schlägt sich ebenfalls sehr gut, er ist 32. mit 3:56 Minuten Rückstand.

Marathon (M) Bei Kilometer 35 haben Kiplangat und Gebresilase einen Vorsprung von 15 Sekunden auf Tola. Kissa fällt als Vierter wieder ein wenig zurück. Teferi und Getachew haben auf den Plätzen 5 und 6 nun 22 Sekunden Rückstand.

Marathon (M) Das Rennen um Bronze zumindest ist noch völlig offen. Kissa schließt zu Tola auf, allerdings machen beide nicht mehr den allerfrischesten Eindruck.

Marathon (M) Stephen Kissa wirkt durch seinen Sturz nahezu beflügelt und zieht an der dreiköpfigen Verfolgergruppe vorbei. An der Spitze muss Tola abreißen lassen. Kiplangat und Gebresilase führen das Rennen nun als Duo an.

Marathon (M) Zehn Kilometer vor dem Ziel setzen sich vorne Victor Kiplangat aus Uganda, Titelverteidiger Tamirat Tola und sein äthiopischer Landsmann Leul Gebresilase vom Rest der Konkurrenz ab und reißen schon eine größere Lücke auf die Verfolger, ebenfalls eine Dreiergruppe mit Tsegaye Getachew aus Äthiopien, dem Kenianer Timothy Kiplagat und dem Israeli Maru Teferi.

Marathon (M) In der Spitzengruppe kommt Stephen Kissa aus Uganda nach einer leichten Kollision mit einem Kenianer zum Sturz und ringt fortan um Anschluss.

Marathon (M) Nach 30 Kilometern hat Haftom Welday als 24. nun 33 Sekunden Rückstand zur Spitze, Johannes Motschmann verbessert sich mit 2:32 Minuten Rückstand weiter Platz um Platz und ist nun auf Platz 38.

Marathon (M) Bei Kilometer 30 formiert sich an der Spitze nun eine Sechsergruppe mit Kiplangat, seinem Landsmann Stephen Kissa, den drei Äthiopiern Tamirat Tola, Leul Gebresilase und Milkesa Mengesha und dem Kenianer Timothy Kiplagat. Allerdings können auch weitere Athleten wieder aufschließen.

Marathon (M) Haftom Welday hat sich ein wenig erholt und bildet nun eine Dreiergruppe mit dem Italiener Daniel Meucci und dem Norweger Sondre Nordstad Moen. An der Spitze der Konkurrenz attackiert Victor Kiplangat aus Uganda.

Marathon (M) Haftom Welday hat Probleme, das Tempo mitzugehen und droht, aus der vordersten Spitzengruppe herauszufallen. Angeführt wird das Feld nun vom Italiener Yohanes Chiappinelli.

Marathon (M) Eine Verpflegungsstation nutzt der Kenianer Timothy Kiplagat zu einer kleinen Tempoverschärfung, die Spitzengruppe zieht sich weit auseinander. Nach 25 Kilometern liegt Haftom Welday auf Platz 19, Johannes Motschmann verbessert sich mit 1:44 Minuten Rückstand auf Platz 48.

Marathon (M) Haftom Welday zeigt sich mit seiner roten Kappe nach etwa 23 Kilometern erstmals an der Spitze des Rennens und sammelt Führungsmeter. In der Spitzengruppe befinden sich noch insgesamt elf Europäer.

Marathon (M) Halbzeit! Der Halbmarathon wird an der Spitze in einer Durchgangszeit von 1:05:02 Stunden bewältigt. Haftom Welday ist 28. von nur noch 31 Athleten im vorderen Teil der Konkurrenz.

Marathon (M) Der Kilometerschnitt zwischen Kilometer 15 und 20 beträgt bereits unter drei Minuten. Johannes Motschmann hat als 55. derzeit 1:29 Minuten Rückstand.

Marathon (M) Nach einer Stunde kurz vor der 20-Kilometer-Marke hält Haftom Welday, der bei der Verpflegungsstation eine neue Kappe erhält, vorne weiter ausgezeichnet mit.

Marathon (M) An der Spitze des Feldes verschärft John Hakizimana aus Ruanda zwischenzeitlich das Tempo, entscheidend aus der Gruppe lösen kann er sich aber nicht.

Marathon (M) Der 15. Kilometer wird mit dem Kenianer Joshua Belet an der Spitze in einer Durchgangszeit von 46:09 Minuten passiert. Die große Gruppe vorne umfasst 40 Athleten. Haftom Welday liegt mit neun Sekunden Rückstand an 30. Stelle, Johannes Motschmann ist 60. und liegt 1:05 Minuten zurück.

Marathon (M) Das Feld passiert wieder den Heldenplatz, den Startort des Marathons. Die Spitzengruppe mit Haftom Welday am Ende umfasst derzeit etwa 35 Athleten. Das Tempo ist vergleichsweise überschaubar. Ser-Od Bat-Ochir beendet sein Rennen.

Marathon (M) Der lange führende Mongole Bat-Ochir greift sich an den Oberschenkel und beklagt wohl einen Krampf, damit wird er weit zurückfallen. An der Spitze zeigt sich bereits der Kenianer Timothy Kiplagat, Führender der Meldeliste. Die Zehn-Kilometer-Marke passiert er in 30:35 MInuten. Haftom Welday liegt mit zwölf Sekunden Rückstand auf Platz 30, Johannes Motschmann liegt als 60. in einer kleineren Verfolgergruppe nun 50 Sekunden zurück.

Marathon (M) Bei Kilometer 9 kommt die Verfolgergruppe herangestürmt und wird in Kürze den Führenden Bat-Ochir einkassieren. Der Rückstand beträgt nur noch acht Sekunden. Auch Teil dieser Gruppe ist Haftom Welday, einer der beiden Deutschen.

Marathon (M) Bei Kilometer 7 schrumpft der Vorsprung des führenden Mongolen auf seine Verfolger auf 22 Sekunden. Die drei hoch gehandelten Äthiopier mit Titelverteidiger Tamirat Tola, Leul Gebresilase und Milkesa Mengesha sowie der Kenianer Joshua Belet machen bei den Verfolgern das Tempo.

Marathon (M) Die beiden deutsche Läufer sind noch Teil der weit auseinandergezogenen Verfolgergruppe. Haftom Welday liegt nach fünf Kilometern mit 39 Sekunden Rückstand auf Platz 44, Johannes Motschmann hat als 65. nun 45 Sekunden Rückstand.

Marathon (M) Nach vier Kilometern beträgt der Vorsprung von Ser-Od Bat-Ochir auf die erste Verfolgergruppe mit afrikanischen Läufern am Kopf des Feldes bereits satte 37 Sekunden.

Marathon (M) Der Mongole Ser-Od Bat-Ochir setzt sich direkt nach Rennbeginn von der Spitze des Feldes ab und erhält von dort aus von den Kameras eingefangen wichtige Screentime. Im Kampf um die Medaillen wird er vermutlich kein Wort mitsprechen.

Marathon (M) 85 Teilnehmer aus 42 Nationen werden sich auf die Schleife an den schönsten Sehenswürdigkeiten Budapests vorbei begeben. Allein die Kettenbrücke wird viermal in die eine und viermal in die andere Richtung passiert werden. Mit herrlichem Sonnenschein ist das Wetter noch ideal für eine Sightseeingtour, ob den Athleten bei den Anstrengung bei den schon jetzt sehr warmen Temperaturen der Sinn danach steht, darf bezweifelt werden. Das Rennen beginnt.

Marathon (M) Seit 2001 ist der WM-Titel im Marathon der Männer fest in kenianischer Hand. Auch in diesem Jahr wird wieder mit einem Duell kenianischer und äthiopischer Läufer gerechnet. Darunter sind der äthiopische Titelverteidiger Tamirat Tola, sein Landsmann Deso Gelmisa, Gewinner des Tokio-Marathons sowie der Kenianer Joshua Belet, der Zweiter beim Hamburg-Marathon wurde. Nach der Fersenverletzung von Tom Gröschel ist das deutsche Team auf zwei Athleten zusammengeschrumpft. Johannes Motschmann und Haftom Welday wollen sich in Budapest teuer verkaufen.