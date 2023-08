Allgemein Während der Zehnkampf-Führende Leo Neugebauer noch an den Tribünen vorbeiläuft und ganz entspannt Selfies mit Fans macht, war es das von der "Morning Session". Am Abend geht es dann weiter mit dem Zehnkampf, der Hochsprung (ab 18.30 Uhr) und die 400 m (ab 21.05 Uhr) stehen auf dem Programm. Außerdem fallen die Entscheidungen im Dreisprung der Frauen (ab 19.38 Uhr), dem Speerwurf der Frauen (ab 20.20 Uhr) sowie über die 200 m (21.40 Uhr/21.50 Uhr). Wir sind an dieser Stelle ab etwa 18.20 Uhr wieder für Sie da.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Zwischenstand nach 3 von 10 Disziplinen: 1. Leo Neugebauer 2908, 2. Damian Warner (Kanada) 2812, 3. Pierce Lepage (Kanada) 2784, 4. Lindon Victor (Grenada) 2747, 5. Zachery Ziemek (USA) 2735, 6. Johannes Erm (Estland) 2734, ... 11. Manuel Eitel 2616, ... 19. Niklas Kaul 2449

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Niklas Kaul darf die Disziplin Kugelstoßen abschließen. Der Europameister pusht sich und verbessert sich erneut um wenige Zentimeter. 14,85 m gehen in die Wertung.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Der WM-Dritte Zachery Ziemek aus den USA steigert sich in seinem dritten Versuch auf 15,39 m, Olympiasieger Damian Warner kommt auch im dritten Versuch nicht über seine Bestweite 15,03 m hinaus.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Niklas Kaul stößt auf der anderen Anlage seinen zweiten Versuch auf 14,77 m, dies ist eine leichte Steigerung um zehn Zentimeter. Leo Neugebauer wechselt bereits seine Schuhe, er wird die Kräfte sparen und seinen dritten Versuch nicht mehr absolvieren.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Der zweite Versuch von Leo Neugebauer ist etwas kürzer, aber auch mit ihm hätte er die Führung im Kugelstoßen übernommen. Der 23-Jährige macht ihn ungültig. Manuel Eitel kommt im dritten Versuch nicht über seine Bestweite hinaus und macht ihn ebenfalls ungültig.

Speerwurf (M) Die Qualifikation im Speerwurf ist beendet. Mit 79,78 m rückt Andrian Mardare aus Moldau als Zwölfter ins Finale. Ausgeschieden sind Titelverteidiger Anderson Peters, der Kenianer Julius Yego und auch der finnische EM-Dritte Lassi Etelätalo (78,19 m). Als Vierter sicher im Finale: Julian Weber.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Der zweite Versuch von Manuel Eitel ist technisch nicht optimal. 14,45 m sind keine Steigerung. Dafür steigert sich Pierce Lepage mit 15,81 um sechs Zentimeter.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Guter erster Versuch auch für Niklas Kaul! Der Europameister wirft mit 14,67 m einen Zentimeter weiter als bei seinem Wettkampf in Ratingen im Juni.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Höher, schneller, weiter! Leo Neugebauer absolviert seinen Wettkampf weiter auf einer Euphoriewelle. Der 23-Jährige stößt in seinem ersten Versuch sagenhafte 17,04 m! Der Jahresbeste steigert seine persönliche Bestleistung um satte 38 Zentimeter.

Speerwurf (M) Arshad Nadeem aus Pakistan setzt auf seinen guten zweiten Versuch noch einen drauf. Mit 86,79 m im dritten Versuch steht er als dritter Athlet direkt im Finale.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Mit 15,75 m gelingt Pierce Lepage zum Auftakt ein sehr starker Versuch. Damian Warner stößt mit Kappe 15,03 m zum Auftakt, Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico kommt auf 14,21 m.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Manuel Eitel stößt die erste Kugel der Konkurrenz, und es ist kein ruhige Kugel. Mit 14,85 m zum Auftakt ist der Ulmer hörbar einverstanden.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Titelverteidiger Kevin Mayer wird im Kugelstoßen nicht mehr antreten. Wegen Achillessehnenproblemen steigt der Franzose auch mit Olympia in Paris im kommenden Jahr im Hinterkopf nach zwei Disziplinen aus.

Zehnkampf, Kugelstoßen (M) Der dritte Wettkampf der Zehnkämpfer steht unmittelbar bevor, das Kugelstoßen. Leo Neugebauer gilt als einer der besten Kugelstoßer des Feldes, damit dürfen wir wieder auf große Weiten weit über 16 Meter hoffen. Bei Niklas Kaul wäre eine Weite an die 15 Meter heran sehr respektabel, die Bestleistung von Manuel Eitel ist 15,28 m und stammt aus dem Mehrkampfweltcup in Götzis aus diesem Jahr.

Speerwurf (M) Der Weltjahresbeste Jakub Vadlejch aus Tschechien knackt als erst zweiter Athlet die geforderten 83 Meter. Mit geworfenen 83,50 m kann der Vizeeuropameister seine Tasche packen.

Speerwurf (M) Edis Matusevicius aus Litauen und Arshad Nadeem aus Pakistan setzen sich mit 82,35 m bzw. 81,53 m im zweiten Versuch an die Spitze der B-Gruppe, als Dritter und Vierter in der Gesamtwertung dürften sie auch ziemlich sicher im Finale stehen.

Speerwurf (M) Der Ägypter Ihab Abdelrahman wirft mit 80,75 m die zweitbeste Weite in Gruppe B. Im Gesamtklassement liegt Julian Weber weiterhin mit 82,39 m auf der zweiten Position.

Hochsprung (F) Es erwischt reihenweise Athletinnen über die 1,92 m, nur acht schaffen diese Höhe. Damit rückt Christina Honsel wegen der niedrigeren Anzahl an Fehlversuchen als Zwölfte gerade noch in den Finalwettkampf. Insgesamt wird das Finale 15 Athletinnen umfassen.

Speerwurf (M) Die Speerwurf-Qualifikation geht in seinen zweiten Akt - und wieder sind richtig große Weiten Mangelware. Der Weltjahresbeste Jakub Vadlejch kommt in seinem ersten Versuch auf 81,34 m, damit führt er in der Gruppe vor dem Inder Kishore Jena mit 80,55 m und Andrian Mardare aus der Republik Moldau mit 79,78 m.

Hochsprung (F) Christina Honsel reißt die 1,92 m im dritten Versuch mit dem Gesäß. Damit scheidet die 26-Jährige höchstwahrscheinlich nach dem Vorkampf aus. Die Wattenscheiderin ist jedoch in guter Gesellschaft, denn auch die Ukrainerin Julija Lewtschenko erwischt es.

Hochsprung (F) Christina Honsel fabriziert einen zweiten Fehlversuch über 1,92 m, während acht Athletinnen diese Höhe bereits übersprungen haben.

Zehnkampf, Weitsprung (M) Zwischenstand nach 2 von 10 Disziplinen: 1. Damian Warner (Kanada) 2020, 2. Leo Neugebauer 1992, 3. Ayden Owens-Delerme (Puerto Rico) 1982, 4. Pierce Lepage (Kanada) 1944, 5. Johannes Erm (Estland) 1921, 6. Zachery Ziemek (USA) 1921, ... 13. Manuel Eitel 1836, ... 23. Niklas Kaul 1669

Zehnkampf, Weitsprung (M) Niklas Kaul trifft in seinem Versuch das Brett nicht und bricht seinen Versuch ab. Mit der Bestweite von 7,16 m wird er nicht zufrieden sein, zudem klagt Kaul wohl über Hüftprobleme. Auch Manuel Eitel steigert sich mit 7,10 m im dritten Versuch nicht, die Bestweite von 7,14 m sind ebenfalls unter seinen Erwartungen.

Hochsprung (F) Bei 1,92 m handelt sich Christina Honsel im ersten Versuch ein "x" ein. Diese Höhe auf Anhieb übersprungen haben bislang Cunningham, Mahutschich, Lamara Distin aus Jamaika und Morgan Lake aus Großbritannien.

Zehnkampf, Weitsprung (M) "Let's go!": Leo Neugebauer heizt das Publikum bei den heißen Temperaturen in Budapest weiter an. Und der dritte Versuch des 23-Jährigen geht richtig weit. Mit 8,00 m pulverisiert er seine persönliche Bestleistung und schnappt sich 1061 Punkte. Damian Warner legt ebenfalls einen starken letzten Versuch hin und steigert sich auf 7,77 m.

Zehnkampf, Weitsprung (M) Pierce Lepage steigert sich im dritten Versuch auf 7,59 m, aber wie schon über die 100 m bleibt der starke Kanadier hinter den Erwartungen zurück. Kevin Mayer humpelt aus der Weitsprunggrube, es sieht irgendwie nicht so aus, als würde der Franzose den Wettbewerb durchziehen können. Immerhin sind 7,25 m eine Steigerung.

Hochsprung (F) Aus der Traum! Johanna Göring reißt auch im dritten Versuch und scheidet bei 1,89 m aus. Die ukrainische Medaillenkandidatin Julija Lewtschenko braucht ebenso wie Vashti Cunningham aus den USA alle drei Versuche. Beide bleiben aber dabei.

Zehnkampf, Weitsprung (M) Niklas Kaul springt auch in seinem zweiten Versuch weit vor dem Brett ab und verschenkt so wichtige Zentimeter. 7,01 m sind keine Verbesserung.

Zehnkampf, Weitsprung (M) Leo Neugebauer und Damian Warner fliegen beide in Richtung der Acht-Meter-Marke, aber beide Versuche sind übergetreten. Manuel Eitel steigert sich mit seinem zweiten Sprung auf immerhin 7,14 m. Der andere norwegische Youngster Markus Rooth kommt auf 7,62 m.

Hochsprung (F) Bravo, Christina Honsel! Die Wattenscheiderin meistert die 1,89 m im zweiten Versuch. Bislang sind 13 Athletinnen drüber.

Zehnkampf, Weitsprung (M) Der junge Norweger Sander Skotheim kommt in seinem ersten Versuch auf starke 7,80m - und bleibt nur drei Zentimeter hinter Leo Neugebauer zurück. Lindon Victor verbessert sich auf 7,55 m, der zweite Sprung von Kevin Mayer, der Probleme mit der Achillessehne haben soll, ist ungültig.

Hochsprung (F) Es wird knapp für Johanna Göring bei 1,89 m. Auch der zweite Versuch der 18-Jährigen misslingt.

Zehnkampf, Weitsprung (M) Niklas Kaul landet bei seinem ersten Versuch bei 7,16 m - bei seinem einzigen Wettkampf in Ratingen in diesem Jahr war er 18 Zentimeter weiter gekommen.

Hochsprung (F) Die beiden deutschen Hochspringerinnen haben bei 1,89 m zunächst einen schweren Stand. Christina Honsel und Johanna Göring scheitern im ersten Versuch. Jaroslawa Mahutschich schafft die 1,89 m ebenso auf Anhieb wie Nicola Olyslagers und Angelina Topic.

Zehnkampf, Weitsprung (M) Manuel Eitel kommt in seinem ersten Versuch auf 7,03 m und lässt sich noch Luft nach oben.

Zehnkampf, Weitsprung (M) Leo Neugebauer legt zum Auftakt einen sehr starken Versuch hin - und er ist gültig. 7,83 m sind eine neue persönliche Bestleistung für den Jahresbesten. Damian Warner startet mit 7,62 m.

Zehnkampf, Weitsprung (M) Pierce Lepage eröffnet mit 7,53 m und bleibt nur vier Zentimeter unter seiner Saisonbestleistung aus Götzis. Kevin Mayer, der bei Kauls WM-Sieg in Doha mit einem Salto Nullo im Weitsprung herausgefallen war, macht einen Sicherheitssprung auf 7,14 m.

Hochsprung (F) Der zweite Versuch von Johanna Göring über 1,85 m sieht besser aus. Die 18-Jährige darf die nächste Höhe, 1,89 m, angehen.

Speerwurf (M) Frühere Titelträger haben es in der ersten Gruppe nicht leicht. Julius Yego, Weltmeister von 2015, muss mit 78,42 m als Achter erheblich zittern. Titelverteidiger Anderson Peters aus Grenada liegt mit 78,49 m als Siebter auch nur unmittelbar davor. London-Olympiasieger Keshorn Walcott aus Trinidad und Tobago hat ganz auf seinen Start verzichtet.

Speerwurf (M) Julian Weber animiert das Publikum vor seinem dritten Versuch und verfehlt wieder die geforderten 83 Meter. Aber der Speer fliegt konstant über die 80 Meter. 80,83 m sind keine Steigerung. Weber liegt weiterhin an zweiter Stelle.

Hochsprung (F) Christina Honsel macht es in ihrem ersten Versuch über 1,85 m besser als Johanna Göring und überspringt die Höhe auf Anhieb.

Zehnkampf, Weitsprung (M) In wenigen Minuten geht es für die Zehnkämpfer zu ihrer zweiten Disziplin, dem Weitsprung. Auch hier dürfte Europameister Niklas Kaul, der seine Stärken am zweiten Tag hat, an Boden auf die Spitze verlieren. Leo Neugebauer ist dagegen ein passabler Weitspringer, bei seinem deutschen Rekord sprang der 23-Jährige 7,68 m. Manuel Eitel kam in dieser Saison bislang auf 7,40 m.

Hochsprung (F) Ohne Aderlass geht es weiter zu 1,85 m, und dort unterläuft Johanna Göring der erste Fehler.

Speerwurf (M) Nach dem Abwurf seines zweiten Versuches geht der Zeigefinger von Julian Weber nach oben. Aber der Europameister freut sich zu früh. Zwar sind 82,39 m eine Verbesserung, aber der sichere Finaleinzug ist dies noch nicht. Dennoch dürften kaum zwölf Athleten diese Weite in beiden Gruppen übertreffen.

Hochsprung (F) Keine der 35 Athletinnen fällt bei 1,75 m raus. So werden 1,80 m aufgelegt, und wieder sind Christina Honsel und Johanna Göring bereits im ersten Versuch erfolgreich. Die favorisierte Jaroslawa Mahutschich steigt erst bei 1,89 m ein.

Speerwurf (M) Der indische Tokio-Olympiasieger Neeraj Chopra setzt dann aber ein dickes Ausrufezeichen. Mit 88,77 m wirft er die bisher zweitbeste Weite des ganzen Jahres aller Athleten und zieht mit fliegenden Fahnen ins Finale ein. In der Form ist er auch dort der Topfavorit.

Speerwurf (M) Im Stadion weht kaum ein Lüftchen, das macht es den Athleten in der Qualifikation nicht leicht. Umso bedeutender ist die gute Weite von Julian Weber aus dem ersten Versuch einzuordnen. Hinter dem Mainzer liegen Toni Kuusela aus Finnland mit 79,27 m und Roderick Genki Dean aus Japan mit 78,21 m auf den Plätzen 2 und 3.

Zehnkampf, 100 m (M) Zwischenstand nach 1 von 10 Disziplinen: 1. Damian Warner (Kanada) 1018, 2. Ayden Owens-Delerme (Puerto Rico) 992, 3. Manuel Eitel 989, 4. Pierce Lepage (Kanada) 987, 5. Zachery Ziemek (USA) 956, 6. Kyle Garland (USA) 954, ... 10. Leo Neugebauer 931, ... 23. Niklas Kaul 817

Hochsprung (F) Die beiden deutschen Starterinnen Johanna Göring und Christina Honsel steigen bei der Auftakthöhe von 1,75 m ein, und beide sind auf Anhieb erfolgreich. Für den sicheren Finaleinzug werden 1,94 gefordert.

Zehnkampf, 100 m (M) Olympiasieger Damian Warner aus Kanada gilt als einer der stärksten Sprinter und wird dieser Rolle mit der schnellsten Zeit der Konkurrenz in 10,32 Sek gerecht. Pierce Lepage dürfte als Vierter in 10,45 Sek mit seiner Zeit nicht ganz zufrieden sein.

Zehnkampf, 100 m (M) Die beiden Deutschen Leo Neugebauer und Manuel Eitel bleiben ebenfalls jeweils nur wenige Hundertstelsekunden über ihren Saisonbestleistungen. Neugebauer läuft als Siebter eine 10,69, Eitel als Dritter gar eine 10,44.

Hochsprung (F) Silber in Doha, Silber in Eugene. In Budapest soll für die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich endlich WM-Gold im Hochsprung her. Die Formkurve der Europameisterin zeigte zuletzt aber ein wenig nach unten. Dies könnte die Chance für die Jahresbeste Nicola Olyslagers aus Australien ein. In Lauerposition befinden sich auch die anderen starken Ukrainerinnen Julija Lewtschenko und Irina Geraschtschenko, die US-Amerikanerin Vashti Cunningham, U20-Europameisterin Angelina Topic aus Serbien und nicht zuletzt Titelverteidigerin Eleanor Patterson, die in dieser Saison aber noch nicht so gut in Schwung gekommen ist. Christina Honsel hat in der Hallensaison schon richtig gute Ergebnisse gezielt und an den zwei Metern geschnuppert, unter freiem Himmel wartet die 26-Jährige noch auf den großen Wurf. Die hochtalentierte erst 18-jährige Johanna Göring darf erste internationale Erfahrungen bei den Erwachsenen sammeln.

Zehnkampf, 100 m (M) Der WM-Dritte Zachery Ziemek stößt einen Urschrei aus. In 10,58 Sek stellt der US-Amerikaner eine neue Saisonbestleistung auf und gewinnt seinen Lauf vor Lindon Victor aus Grenada (10,60) und dem Niederländer Rik Taam (10,64).

Speerwurf (M) Das ist doch ein gute Basis: Julian Weber übertrifft bereits in seinem ersten Versuch die 80-Meter-Marke und setzt sich mit 81,05 m vorläufig an die Spitze des Klassements.

Speerwurf (M) Für das Finale werden 83,00 m aufgerufen. Der Rio-Zweite Julius Yego aus Kenia bleibt in seinem ersten Versuch ohne Weite. Was macht Julian Weber?

Zehnkampf, 100 m (M) Niklas Kaul läuft ein couragiertes Rennen, hängt aber erwartungsgemäß ein wenig zurück. Mit 11,20 Sek läuft der Mainzer als Siebter bis auf vier Hundertstelsekunden an seine persönliche Bestleistung der EM in München heran, das ist durchaus zufriedenstellend. Der Este Johannes Erm gewinnt in 10,69 Sek, Titelverteidiger Kevin Mayer steigt als Zweiter mit einer 10,79 in den Wettkampf ein.

Speerwurf (M) Fast zeitgleich steigt auch der nächste deutsche Medaillenkandidat in seine Qualifikation ein: Julian Weber. Jahrelang herrschte dichtes Gedränge um die deutschen Startplätzte bei Welt- und Europameisterschaften. In Budapest ist der Europameister aus Mainz als Einzelkämpfer unterwegs. Als Zweiter der Meldeliste und mit vier Würfen über die 87 Meter gehört Weber zu den Favoriten. Auf ähnlichem Niveau war bislang der tschechische Tokio-Zweite Jakub Vadlejch unterwegs, auch mit Olympiasieger Neeraj Chopra aus Indien ist wieder zu rechnen. Aber im Speerwurf kann bekanntlich viel passieren.

Zehnkampf, 100 m (M) Leo Neugebauer und Manuel Eitel gelten als ausgezeichnete Sprinter und werden im dritten von drei Läufen in ihren Zehnkampf einsteigen. Niklas Kaul hat andere Schokoladendisziplinen und wird schon im ersten Rennen dabei sein. Insgesamt gehen 24 Athleten auf die Jagd nach Gold, Silber und Bronze.

Zehnkampf, 100 m (M) Sie gelten als "Könige der Athleten": Die Zehnkämpfer steigen mit den 100 Metern in ihren Wettkampf ein - und die Chancen auf eine deutsche Medaille stehen nach der reinen Papierform ausgezeichnet, denn Youngster Leo Neugebauer steht nach seinem 8836-Punkte-Wettkampf bei den US-College-Meisterschaften im Juni an der Spitze der Meldeliste. Mit Europameister und Doha-Weltmeister Niklas Kaul hat der DLV ein weiteres heißes Eisen im Feuer. Aber die Konkurrenz ist stark und namhaft. Dazu gehören unter anderem Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada und sein Landsmann Pierce Lepage sowie der französische Weltrekordhalter Kevin Mayer, der in dieser Saison aber noch keinen Zehnkampf absolviert hat. Es wird richtig spannend!