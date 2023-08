100 m der Männer Jacobs und Kerley verpassen das Finale Stand: 20.08.2023 17:08 Uhr

Mit Marcell Jacobs und Fred Kerley haben der Olympiasieger und der Titelverteidiger das Finale über 100 m verpasst. Noah Lyles lief im Halbfinale die schnellste Zeit.

Olympiasieger Jacobs aus Italien wurde in seinem Vorlauf in 10,05 Sekunden nur Fünfter und schied aus. Kerley (USA), der in Tokio hinter Jacobs ins Ziel gekommen war, reichte in seinem Vorlauf Platz drei in 10,02 Sekunden nicht.

Er war eine Hundertstelsekunde zu langsam, den letzten Platz im Finale über die Zeit bekam Ferdinand Omanyala aus Kenia in 10,01 Sekunden.

Lyles in 9,87 Sekunden Schnellster im Halbfinale

Noah Lyles aus den USA lief 9,87 Sekunden die beste Zeit vor Chris Coleman (USA/9,88 Sekunden) und Oblique Seville (Jamaika/9,90 Sekunden). Das Finale findet am Sonntag um 19.10 Uhr statt (live im Ersten).

Der amerikanische Sprinter Noah Lyles

Mitfavorit Zharnel Hughes (9,93/Großbritannien) steht ebenfalls im Finale. Afrikas Hoffnungsträger Ferdinand Omanyala aus Kenia (10,01) schaffte als Letzter den Sprung ins Finale, Akani Simbine (Fehlstart/Südafrika) schied hingegen aus.