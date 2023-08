Temperaturen über 30 Grad Celsius WM-Zeitplan in Budapest für Mittwoch hitzebedingt geändert Stand: 22.08.2023 13:55 Uhr

Wegen einer Hitzewarnung für Mittwoch (23.08.2023) werden in Budapest einige Wettbewerbe der Leichtathletik-WM verlegt. Das betrifft auch DLV-Sprinter Joshua Hartmann.

Wie der Leichtathletik-Weltverband World Athletics am Dienstag (22.08.2023) bekannt gab, wird der Zeitplan der Wettbewerbe am Vormittag wegen der extremen Wetterverhältnisse angepasst. Am Mittwoch sollen die Temperaturen in der ungarischen Hauptstadt auf mehr als 30 Grad Celsius ansteigen. "Dies ist für unsere Athleten nicht akzeptabel", hieß es in einer Mitteilung. Demnach starten die Vorläufe über die 5.000 m der Frauen nun nicht wie ursprünglich vorgesehen um kurz nach 11 Uhr, sondern erst am Abend um kurz nach 19 Uhr. Deutsche Läuferinnen sind für diese Rennen nicht gemeldet.

In Folge der Verlegung werden auch die Vorläufe über die 200 m am Vormittag etwas früher gestartet als bisher geplant. Der deutsche Meister Joshua Hartmann aus Köln wird nun bereits um 12.15 statt um 12.50 Uhr in den Startblock gehen.

Unwetter zu WM-Beginn

Schon zu Beginn der WM hatten die Wetterverhältnisse in Budapest den WM-Organisatoren zu schaffen gemacht. Am vergangenen Samstagf (19.08.2023) musste das Medaillen-Rennen der Geher über 20 km zwei Stunden später gestartet werden, weil ein Unwetter mit Starkregen und Gewitter die Stadt getroffen hatte. Auch im Stadion begannen die Wettbewerbe aus diesem Grund eine Stunde später.