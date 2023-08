20 km Gehen Starker Linke mit deutschem Rekord WM-Fünfter - Gold geht nach Spanien Stand: 19.08.2023 12:29 Uhr

Im ersten Wettbewerb bei der Leichtathletik-WM hat Christopher Linke für den DLV ein tolles Ergebnis erzielt. Er wurde am Samstag (19.08.2023) über 20 km Gehen starker Fünfter - in deutscher Rekordzeit. Gold ging an den Spanier Alvaro Martin.

Vor vier Jahren hatte Linke im spanischen La Coruna den deutschen Rekord von Andreas Erm egalisiert: Mit einer Bestzeit von 1:18:42 Std. ging der 34-Jährige in Budapest ins Rennen. Auf dem Ein-Kilometer-Rundkurs am Heldenplatz in der Innenstadt lieferte der Potsdamer ein starkes Rennen ab. Lange hielt er sich im Mittelfeld des 50-köpfigen Feldes, ging sein Tempo und hatte so am Ende noch genug zuzusetzen, um sein hohes Tempo bis ins Ziel zu halten. Als er als Fünfter über die Linie ging, blieb die Zeit bei 1:18:12 Std. stehen - und Linke ballte lächelnd beide Fäuste. "Ich bin glücklich. Wieder Platz fünf, aber viel wichtiger war heute die Zeit. Die Bedingungen waren top", sagte der DLV-Athlet im ZDF. Im WM-Rennen über 35 km rechnet sich Linke möglicherweise noch mehr aus: "Neues Rennen, neues Glück. Ich hoffe, dass ich mich gut erholen kann und bin guter Dinge."

Hinter Sieger Martin (1:17:32) ging Silber über 20 km Gehen an Perseus Karlström aus Schweden (1:17:39), Platz drei und Bronze sicherte sich der Brasilianer Caio Bonfim (1:17:47).

Ikeda und Yamanishi gehen leer aus

Ein Unwetter mit Starkregen und Gewitter hatte am Morgen für eine Verschiebung der Startzeit gesorgt: Statt um 8.50 Uhr gingen die Teilnehmer erst zwei Stunden später auf die Strecke. Der WM- und Olympia-Zweite Koki Ikeda machte lange Zeit Führungsarbeit, konnte dann aber nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Auch Titelverteidiger Toshikazu Yamanishi aus Japan ging in Budapest leer aus.

Linke: Staffel-Test für Olympia wäre sinnvoll gewesen

Linke hatte in Budapest bereits vor dem 20 km Gehen gesagt, dass er einen Test-Wettkampf für die neue Olympia-Staffel in Ungarn sinnvoll gefunden hätte. "Ich finde es nicht gut überdacht, dass es erstmals bei Olympia stattfindet", sagte der Potsdamer. Im kommenden Jahr sollen bei den Spielen in Paris ein Mann und eine Frau jeweils im Wechsel Abschnitte über 10,5 Kilometer und insgesamt 42 Kilometer gehen. "Ich glaube nicht, dass sich ein Ausdauerfreund das überlegt hat", so Linke. Er habe einen ähnlichen Doppelstart probiert, es sei fast unmöglich. "Es ist spannend, weil der Körper reagiert", sagte er mit Blick auf zwei Ausdauerleistungen in kurzer Zeit. Insgesamt 25 Teams sollen bei dem neuen Wettbewerb bei den Spielen im kommenden Jahr in der französischen Hauptstadt an den Start gehen.