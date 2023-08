Leichtathletik-WM Unwetter in Budapest - Verschiebungen am ersten Wettkampftag Stand: 19.08.2023 11:01 Uhr

Der Start der ersten WM-Entscheidung der Leichtathleten in Budapest hat sich am Samstag (19.08.2023) wegen eines Unwetters mit Starkregen und Gewitter verzögert. Der Wettkampf der Geher über 20 Kilometer, der eigentlich um 8.50 Uhr beginnen sollte, wurde um zwei Stunden verschoben. Im Stadion starten der Siebenkampf sowie die ersten Vorläufe und Qualifikationen erst um 11.30 Uhr statt um 10.30 Uhr.

Klitschnass und mit großen Pfützen - so präsentierte sich der Startbereich und der Ein-Kilometer-Rundkurs am Heldenplatz im Stadtzentrum von Budapest um 10.50 Uhr, als endlich der Startschuss für das Geher-Rennen ertönte. Der deutsche Geher Christopher Linke hatte rund zwei Stunden zuvor schnell ein trockenes Plätzchen aufgesucht, als das Unwetter nahte. Anderthalb Stunden Sturm waren angekündigt, sodass die Organisatoren zum Handeln gezwungen waren und die Startzeiten nach hinten verschoben.

Der 34 Jahre alte Potsdamer strebt einen Platz in den Top 8 an. Zu den Favoriten zählen der Chinese Zhang Jun, Toshikazu Yamanishi und Koki Ikeda aus Japan sowie der Schwede Perseus Karlström zu den Favoriten.

Linke: "Erfahrene Athleten mögen eher harte Bedingungen"

"Top acht sollte möglich sein", sagte der Sportsoldat am Freitag (18.08.2023) in Budapest: "Ich bin so schnell wie seit vier Jahren nicht mehr - trotz des fortgeschrittenen Alters." Linke, der zusammen mit Sprinterin Gina Lückenkemper die Kapitänsrolle im deutschen Team übernommen hat, hatte auf warmes Renn-Wetter gehofft: "Erfahrene Athleten mögen eher harte Bedingungen, dann wird es vielleicht nicht ganz so schnell. Darauf spekuliere ich ein bisschen."

Im vergangenen Jahr gab der 34-Jährige bei der WM in Eugene in den USA auf. 2021 belegte er bei den Olympischen Spielen in Tokio über diese Distanz Rang fünf.

Auch im Stadion geht es später los

Das Unwetter wirft auch den Zeitplan für die erste Frühsession bei der Leichtathletik-WM durcheinander. Die Organisatoren haben den Beginn der Vorläufe und ersten Qualifikationen im Stadion um 60 Minuten nach hinten auf 11.30 Uhr verschoben.