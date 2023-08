So läuft der erste WM-Tag Linke happy über deutschen Rekord - Mixed-Staffel sprintet ins Finale Stand: 19.08.2023 13:59 Uhr

Die Leichtathletik-WM beginnt mit einem deutschen Rekord von Christopher Linke im Gehen. Auch die Mixed-Staffel ist schnell unterwegs. Der erste Wettkampftag in Budapest im Überblick. Wir halten Sie auch in unserem Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

20 km Gehen - Linke feiert deutschen Rekord

Wegen eines Unwetters in Budapest am Samstagmorgen (19.08.2023) gingen die 50 Teilnehmer des 20 km Gehen-Wettbewerbs mit zwei Stunden Verspätung auf die Strecke. Eine Stunde, 18 Minuten und zwölf Sekunden nach dem Startschuss ballte Christopher Linke aus Potsdam dann beide Fäuste: In deutscher Rekordzeit war er als starker und schneller Fünfter ins Ziel gekommen. Gold ging an den Spanier Alvaro Martin.

Siebenkampf - deutsches Trio nicht in den Top-10

Die deutschen Siebenkämpferinnen Vanessa Grimm, Sophie Weißenberg und Carolin Schäfer sind solide in die Leichtathletik-WM in Budapest gestartet. Sophie Weißenberg lief die 100 m Hürden in 13,58 Sek., Carolin Schäfer kam in 13,60 Sek. ins Ziel und für Vanessa Grimm stoppte die Uhr bei 14,00 Sek. Nach der ersten Disziplin und vor dem Hochsprung belegte das deutsche Trio die Plätze 13, 14 und 20 im 23-köpfigen Teilnehmerinnen-Feld. Vorne liegen mit Taliyah Brooks, Anna Hall und Cahri Hawkins drei Siebenämpferinnen aus den USA.

4x400 m Mixed-Staffel Vorlauf - deutsches Quartett im Finale

Die deutsche 4x400 m Mixed-Staffel ist mit einer starken Vorlaufleistung ins Finale am Abend (21.47 Uhr) eingezogen. Manuel Sanders, Alicia Schmidt Jean Paul Bredau und Skadi Schier liefen mit Saisonbestleistung von 3:13,25 Minuten auf Platz vier im zweiten Vorlauf. Das reichte über die Zeitregel für den Endlauf. "Wir sind alle top drauf. Es hat von Anfang an gut geklappt", sagte Schmidt. "Es ist ein tolles Stadion und eine tolle Stimmung hier. Das hat richtig Bock gemacht", ergänzte Sanders. Teamkollegin Schier verausgabte sich als Schlussläuferin dermaßen, dass sie nach dem Zieleinlauf vorübergehend von Betreuern versorgt werden musste. Die schnellste Zeit in den zwei Vorläufen lief das US-Team mit 3:10,41 Minuten.

Nach einem Sturz von Bredau vor die Füße einer Läuferin aus dem polnischen Quartett gab es einen Protest dieses Teams. Das Resultat: Polen darf als neuntes Team im Finale starten. Deutschland behält aber seinen Startplatz, wird nicht disqualifiziert.

Kugelstoßen - Ryan Crouser ohne Probleme im Finale

Olympiasieger und Titelverteidiger Ryan Crouser ist in Budapest souverän ins Finale der Kugelstoßer am Abend (20.35 Uhr) eingezogen. Der 30-Jährige stieß bei schwierigen Bedingungen nach dem heftigen Unwetter in Budapest gleich im ersten Versuch der Qualifikation 21,48 m. Damit überbot er die für den direkten Finaleinzug geforderte Weite um acht Zentimeter. Der Weltrekordhalter musste sich kurz vor der WM zwei Blutgerinnsel aus dem Unterschenkel entfernen lassen. Er nimmt derzeit Blutverdünner, um kein medizinisches Risiko einzugehen. Auch Ex-Weltmeister Joe Kovacs (21,59 m/USA) und Tom Walsh (21,73/Neuseeland) zogen ungefährdet ins Finale ein. Bei der WM ist in diesem Jahr kein deutscher Kugelstoßer dabei.

3.000 m Hindernis - Vorlauf ist Endstation für Karl Bebendorf

Der deutsche Serienmeister Karl Bebendorf aus Dresden hat den erhofften Einzug ins Finale über 3.000 m Hindernis verpasst. Der 27-Jährige lief in seinem Vorlauf in 8:22,33 Minuten auf Rang acht. Für den Endlauf hätte er mindestens Fünfter werden müssen, doch nach etwa 2.000 m konnte er das Tempo an der Spitze nicht mehr mitgehen. Olympiasieger und Titelverteidiger Soufiane El Bakkali (8:23,66/Marokko) gab sich ebenso keine Blöße wie Mitfavorit Lamecha Girma (8:15,89/Äthiopien).