10.000 m der Frauen Hassan stürzt und erhebt Vorwürfe - Dreifach-Sieg für Äthiopien Stand: 19.08.2023 21:49 Uhr

Die Niederländerin Sifan Hassan lag im Finale über 10.000 m knapp vorn - stürzte aber wenige Meter vor dem Ziel. Sie erhob anschließend Vorwürfe gegen die Siegerin Gudaf Tsegay aus Äthiopien.

Hassan befand sich in einem Zweikampf mit Tsegay auf den letzten Metern vor der Ziellinie. Hassan, die bei der WM 2019 und bei Olympia 2021 jeweils Gold über 10.000 m gewonnen hatte, geriet einem langen Schritt ins Straucheln und stürzte. Mit einem blutenden Ellbogen kam sie als Elfte ins Ziel, Tsegay gewann.

Hassan erhob Vorwürfe gegen ihre Konkurrentin. "Ich wurde von der Äthiopierin geschubst" , sagte Hassan im ZDF. "Sie hat mich geschubst und deshalb bin ich gestürzt." Die Fernsehbilder gaben keinen genauen Aufschluss. Der Weltverband führte Tsegay zunächst als Siegerin auf.

Drei äthiopische Läuferinnen auf dem Podest

Tsegay gewann in 31:27,18 Minuten Gold. Äthiopien feierte am Ende einen Dreifachsieg. Silber ging an Letesenbet Gidey, die das Rennen in 31:28,16 lief. Bronze holte Ejgayehu Taye in 31:28,31.