Leichtathletik-WM Deutsche Siebenkämpferinnen solide gestartet Stand: 19.08.2023 12:29 Uhr

Die deutschen Siebenkämpferinnen Vanessa Grimm, Sophie Weißenberg und Carolin Schäfer sind solide in die Leichtathletik-WM in Budapest gestartet. Der erste Wettkampftag begann wegen eines Unwetters verspätet.

Blitz, Donner und starke Regenfälle hatten für eine Verschiebung des Auftakts im Stadion um gut eine Stunde gesorgt. Vanessa Grimm ging als erste Starterin des deutschen Trios in die Blöcke und dürfte mit ihren 14,00 Sekunden über die 100 m Hürden zufrieden sein. Für die 26-Jährige ist 2023 nach einem Kreuzbandteilriss ein Durchgangsjahr mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris.

Schäfer wirkt nicht ganz locker

Weißenberg, die Schäfer in Budapest als langjährige deutsche Nummer eins ablösen könnte, hatte ein wenig Schwierigkeiten am Start, lief dann aber flüssig durch und in 13,58 Sekunden ins Ziel. Die angepeilte Zeit von unter 13,5 Sekunden verpasste sie nur knapp, ihre persönliche Bestleistung von 13,46 Sekunden hatte sie in diesem Jahr in Götzis aufgestellt. Stärke der Leverkusenerin sind die Sprung-Disziplinen wie der nun anstehende Hochsprung.

Schäfer wirkte verkrampft und blieb in 13,60 Sekunden zwei Zehntel unter ihrer Vorgabe. Die 31-Jährige, die sich aus der Trainingsgruppe um Zehnkämpfer Niklas Kaul verabschiedet hat und mittlerweile von ihrem Freund Jan Uder gecoacht wird, hat nach einem verkorsten Jahr 2022 viel investiert und sich in dieser Saison wiedererstarkt zurückgemeldet.

US-Amerikanerin Hall die hohe Favoritin

Nach dem Startverzicht von Titelverteidigerin Nafissatou Thiam aus Belgien, die sich mit Achillessehnen-Problemen bereits auf die Olympia-Vorbereitung konzentriert, ist die erst 22-jährige Amerikanerin Anna Hall die Favoritin auf den Gesamtsieg. Der Kampf um Silber und Bronze ist dagegen offen, auch weil die EM-Zweite Adrianna Sulek aus Polen abgesagt hat. Sie erwartet ihr erstes Kind. Zum ersten Mal seit 2015 sind wieder drei deutsche Athletinnen in einem WM-Siebenkampf vertreten.