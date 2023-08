Leichathletik-WM Die deutschen Medaillenkandidaten in Budapest Stand: 16.08.2023 15:20 Uhr

Gold durch Weitspringerin Malaika Mihambo und Bronze durch die Sprintstaffel um Gina Lückenkemper - das war die überschaubare Medaillenausbeute im vergangenen Jahr bei der Leichtathletik-WM in Eugene (USA). Was ist in Budapest drin für das deutsche Team?

Von Bettina Lenner

Speerwerfer Julian Weber: Die 90 m im Blick

Der Europameister von München ist die größte deutsche Medaillenhoffnung. Mit 88,72 m holte der Mainzer Anfang Juli bei den Deutschen Meisterschaften den Titel und schob sich in der Weltjahresbestenliste vorbei an Olympiasieger Neeraj Chopra (Indien; 88,67 m) auf Rang zwei. Weiter hat in diesem Sommer bisher nur der Tscheche Jakub Vadlejch (89,51 m) geworfen.

"Es kann alles noch ein bisschen stimmiger werden, dann kann es noch deutlich weiter gehen", sagte Weber (Bestweite: 89,54 m) nach dem DM-Hattrick. "Die Medaille ist mein Ziel für die WM" - und in Anbetracht seiner Top-Verfassung schon beinahe Pflicht. Erfüllt er sich vielleicht sogar den doppelten WM-Traum von 90 m und Gold?

Pudenz, Craft, Vita: Starkes Diskus-Trio bei den Frauen

Drei deutsche Athletinnen unter den Top Acht sind - wie auch in der Weltjahresbestenliste - möglich. Kristin Pudenz, Shanice Craft und die WM-Fünfte Claudine Vita gehören allesamt der Weltspitze an. Die Beste von ihnen kann den Sprung aufs Treppchen schaffen.

Aus dem starken DLV-Trio sticht Pudenz noch einmal heraus. Die Potsdamerin wirft beständig formstark, alles andere als Edelmetall wäre für die Olympiazweite von Tokio und Vize-Europameisterin von München eine Enttäuschung. In Budapest hofft die 30-Jährige endlich auf "einen Wurf jenseits der 68 Meter". Damit wäre ihr eine Medaille gewiss. Gold führt wohl nur über Favoritin Valarie Allman aus den USA.

Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul in Lauerstellung

Deutschlands Leichtathleten reisen mit gleich zwei Medaillenkandidaten im Zehnkampf zur WM. Mit seinen 8.484 Punkten von Ratingen belegt Europameister Niklas Kaul zwar Platz neun der Weltjahresbestenliste, Deutschlands Sportler des Jahres hat aber schon oft bewiesen, dass er sich beim Saisonhöhepunkt noch einmal extrem steigern kann. Zumal er sich beim Meeting Mitte Mai in Götzis sogar drei Disziplinen geleistet hatte, "die gar nichts waren" - darunter seine große Stärke Speerwerfen. "So ein starkes Team hatten wir glaube ich ganz, ganz lange nicht mehr. Es wird ein lustiger Wettkampf", prognostizierte der Weltmeister von 2019 in Doha.

Zehnkampf-Shootingstar Leo Neugebauer: Was folgt auf den Rekord?

Stellte einen Zehnkampf-Rekord auf: Leo Neugebauer.

39 Jahre hielt der deutsche Rekord von Jürgen Hingsen - dann kam Leo Neugebauer. Um vier Punkte (8.836) verbesserte der College-Student Anfang Juni die Bestmarke und katapultierte sich damit auf den achten Platz der ewigen Weltbestenliste.

Jung, unbekümmert, in absoluter Topform - sorgt die aktuelle Nummer eins der Welt in Budapest für den nächsten Paukenschlag? Die größte Stärke des 23-Jährigen: Er hat kaum Schwächen. Und das Selbstbewusstsein stimmt auch: Als fünfter Zehnkämpfer der Geschichte möchte er die "magische" 9.000-Punkte-Marke knacken. "Wenn ich so weitermache, ist alles möglich. Ich weiß, dass ich echt was Großes machen kann."

Hochspringer Tobias Potye im Höhenflug

Der 28-Jährige lieferte fünf Wochen vor der WM den besten Wettkampf seiner Karriere ab: Beim Diamond-League-Meeting im polnischen Chorzow segelte er über 2,34 m. Der Vize-Europameister sprang vier Zentimeter höher als je zuvor, verbesserte dabei gleich zweimal seinen Hausrekord und prognostizierte: "Das war noch nicht alles."

Nachdem er im Vorjahr bei der WM in der Qualifikation ausgeschieden war, hat er sich nun für Budapest viel vorgenommen. "Letztes Jahr hat sich die WM nur wie teilnehmen angefühlt. Ich möchte dieses Jahr richtig mitspringen", sagte die Nummer vier der Weltjahresbestenliste aus München. Vielleicht sogar zu einer Medaille. Die jüngsten Oberschenkel-Probleme sind überwunden, die "Underdog-Lauerstellung" (Potye) liegt ihm: "Ich sehe mich schon unter den ersten Fünf", sagte er der ARD.

4x100-m-Staffeln: Ganz vielleicht ist da was drin...

Die Sprintstaffel der Frauen um Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper sorgte im vergangenen Jahr mit Bronze für eine von nur zwei WM-Medaillen und sicherte sich kurz darauf den Titelgewinn bei der Heim-EM. Vom damaligen Münchner Quartett sind jedoch nur Lückenkemper und Rebekka Haase fit. Wenn die Staffel an die Coups des vergangenen Jahres anschließen will, muss wirklich alles passen - zumal die beiden Stammkräfte Lisa Mayer und Alexandra Burghardt Mayer verletzungsbedingt ausfallen.

Die Konkurrenz aus den USA und Jamaika erscheint übermächtig, auch die Britinnen sind stark, aber bei den Staffelrennen weiß man ja nie... "Es ist natürlich nicht leicht. Aber leicht wäre ja auch schon fast langweilig. Die Dynamik im Team passt", sagte Lückenkemper. Auch das 4x100-m-Quartett der Männer um den EM-Fünften Joshua Hartmann, der bei der DM den 18 Jahre alten deutschen Rekord über 200 m pulverisiert und auf 20,02 Sekunden verbessert hatte, ist nicht chancenlos.

Was geht beim Gehen und im Siebenkampf?

Mit EM-Silber über die 35 km hat sich der unverwüstliche Christopher Linke im vergangenen Jahr den großen Traum von einer Medaille erfüllt. Zwei fünfte Plätze bei Olympia, WM-Fünfter 2017 und Vierter 2019 - immer war er dicht dran. Die Form stimmt, die Wettkampfhärte auch. Im Mai holte sich Linke den deutschen Rekord über 35 km zurück. Eine Top-Platzierung winkt dem Geher auch diesmal wieder, der über 20 km und die Langdistanz startet.

Im Siebenkampf muss Titelverteidigerin Nafi Thiam verletzt passen. Das eröffnet anderen Athletinnen Möglichkeiten. Bronze, so orakelt ARD-Leichtathletik-Experte Frank Busemann, könnte es in diesem Jahr zu überaus günstigen Konditionen geben. Sophie Weißenberg und 2017-Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer, die nach einem enttäuschenden Jahr 2022 viel investiert und sich wiedererstarkt zurückgemeldet hat, dürfen ebenfalls mit Plätzen unter den Top Sechs liebäugeln - und werden sich im Kampf um die deutsche Nummer eins pushen. Keine schlechten Voraussetzungen...