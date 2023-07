Deutsches Team Das DLV-Team für die Leichtathletik-WM in Budapest Stand: 06.07.2023 10:20 Uhr

Vom 19. bis 27. August geht es bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest um Gold, Silber und Bronze. Das ist das deutsche Team für die Titelkämpfe in Ungarn.

In den Disziplinen Marathon und Gehen hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bereits Teilnehmer und Teilnehmerinnen für den Saisonhöhepunkt nominiert.

Eine weitere Nominierungsrunde steht am 13. Juli an - nach den deutschen Meisterschaften in Kassel. Die Erst- und Zweitplatzierten der nationalen Titelkämpfe haben bei Erfüllung der WM-Norm ihr Ticket für Budapest sicher. Alle weiteren WM-Fahrer will der DLV am 7. August bekanntgeben.