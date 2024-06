Abendsession - der sechste EM-Tag Medaillenregen für DLV-Team zum Abschluss Stand: 12.06.2024 22:53 Uhr

Malaika Mihambo, Julian Weber, Stabhochspringer Oleg Zernikel und die beiden Männer-Staffeln haben dem DLV am letzten Tag der Leichtathletik-EM in Rom einen Medaillenregen beschert. Die Wettkämpfe im Überblick.

Der Stabhochsprung der Männer läuft noch. Oleg Zernikel hat Bronze sicher. Wir halten Sie im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Weitsprung - Mihambo fliegt zu Gold

Malaika Mihambo hat sich zum zweiten Mal zur besten Weitspringerin Europas gekürt und dem DLV-Team am letzten EM-Tag noch das erste Gold beschert. Mit überragenden 7,22 m gewann die Olympiasiegerin den Titel. Die zweimalige Weltmeisterin blieb am Mittwoch im Olympiastadion nur acht Zentimeter hinter ihrer Bestweite. Zweite wurde die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,94 . Auf Rang drei kam die Portugiesin Agate de Sousa mit 6,91 m. Auch die zweite deutsche Final-Teilnehmerin Mikaelle Assani kam auf 6,91 m, sprang aber hauchdünn am Podest vorbei, weil die Portugiesin den besseren zweiten Versuch gegenüber der Deutschen vorwies.

4x400 m: DLV-Quartett

Die deutsche Männer-Staffel über 4x400 m gewann überraschend die Bronzemedaille. Manuel Sanders (Dortmund), Jean Paul Bredau (Potsdam), Marc Koch und Emil Agyekum (beide Berlin) mussten sich in 3:00,82 Minuten lediglich Sieger Belgien (2:59,84) und haarscharf Gastgeber Italien (3:00,81) geschlagen geben.

Die Frauen mit Skadi Schier, Alica Schmidt (beide Berlin), Luna Bulmahn (Wolfsburg) und Eileen Demes (Neu-Isenburg) verpassten als Achte des Finals klar das Podest. "Wir haben heute noch einmal alles gegeben. Das war das, was noch drin war", sagte Bulmahn am ZDF-Mikrofon. Gold sicherten sich bei den Frauen die Niederlande mit Superstar Femke Bol in europäischer Rekordzeit von 3:22,39 Minuten vor Irland (3:22,71) und Belgien (3:22,95).

Speerwurf - Weber verliert Gold und gewinnt Silber

Der deutsche Speerwerfer Julian Weber verlor seinen EM-Titel in einem spannenden Wettkampf, durfte sich aber über Silber freuen. Der Mainzer erzielte gleich in seinem ersten Versuch 85,94 m und holte damit Rang zwei. Der Titel am letzten Wettkampftag im Stadio Olimpico ging an den tschechischen Olympia-Zweiten Jakub Vadlejch, der Weber im letzten Versuch mit 88,65 m noch abfing. Bronze holte Oliver Helander (Finnland/85,75).

1.500 m - Ingebrigtsen zweites Gold in Rom

Jakob Ingebrigtsen, wer sonst? Der Norweger lief nach seinem Triumph über 5.000 m auch über 1.500 m zum Titel. In 3:31,95 Min. verwies er Jochem Vermeulen aus Belgien (3:33,30) und den Italiener Pietro Arese (3:33,34) auf die Plätze. Robert Farken kam auf Rang acht (3:33,98).

800 m - Kolberg Fünfte, Hodgkinson gewinnt

800-m-Läuferin Majtie Kolberg (Ahrweiler) konhte ihre starken Auftritte in Rom nicht mit einer Medaille krönen. Die Mittelstrecklerin, die im Halbfinale ihre drei Jahre alte persönliche Bestzeit auf 1:58,74 Minuten verbessert und damit die Olympia-Norm erfüllt hatte, lief in ihrem ersten großen Finale am Mittwoch auf den guten fünften Rang (1:59,87). Top-Favoritin und Titelverteidigerin Keely Hodgkinson (Großbritannien) holte sich nach 1:58,65 Minuten erneut Gold, Silber gewann Gabriela Gajanova (1:58,79/Slowakei), und Bronze ging an Anais Bourgoin (1:59,30/Frankreich).

10.000 m - Gold geht in die Schweiz

Über die längste Stecke im Stadion gewann der Schweizer Dominic Lokinyomo Lobalu in 28:00,32 Min. Gold. Silber ging an Yann Schrub aus Frankreich (28:00,48), Bronze holte Thierry Ndikumwenayo (Spanien, 28:00,96). Davor Aaron Bienenfeld (Hanau) als 15. (28:18,19), Nils Voigt (16., 28:21,28) und Tom Förster (28., 28:41,95) hatten keine Chance.