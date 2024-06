4x400 m DLV-Viertelmeiler holen überraschend Bronze Stand: 12.06.2024 21:41 Uhr

Die deutsche 4x400-m-Staffel der Männer hat bei der Leichtathletik-EM in Rom Bronze gewonnen. Es siegte Belgien. Die DLV-Frauen wurden Achte.

Die deutsche 4x400-m-Staffel der Männer hat bei der Leichtathletik-EM in Rom überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Die DLV-Frauen wurden Achte.

Manuel Sanders, Jean Paul Bredau, Marc Koch und Emil Agyekum mussten sich am Schlusstag der kontinentalen Titelkämpfe in 3:00,82 Minuten nur Sieger Belgien (2:59,84) und hauchdünn Italien (3:00,81) geschlagen geben. Hürden-Spezialist Agyekum, der in seiner Spezialdisziplin Sechster geworden war, war im Schlusspurt drauf und dran, Italien noch abzufangen. Am Ende musste er sich um eine Hundertstel geschlagen geben.

Es ist die erste Staffel-Medaille der Männer über diese Distanz seit 2012, auch damals gab es in Helsinki Bronze.

Das Frauen-Quartett mit Skadi Schier, Alica Schmidt, Luna Bulmahn und Eileen Demes konnte beim Sieg der Niederlande mit Schlussläuferin Femke Bol in europäischer Rekordzeit von 3:22,39 Minuten nichts ausrichten und belegte in 3:27,11 Minuten Rang acht. Silber sicherte sich Irland vor Belgien.

Die DLV-Frauen hatten durch ihre Zeit im Vorlauf (3:25,90) einen großen Schritt in Richtung der Olympischen Sommerspiele in Paris geschafft. Es wäre die fünfte DLV-Staffel, die beim Saison-Highlight in Frankreich dabei ist.