Premiere für Wunderläufer Kiplimo Fällt beim London-Marathon die Zwei-Stunden-Marke? Stand: 25.04.2025 11:57 Uhr

Ein klassisches Marathonrennen hat noch nie ein Mensch in unter zwei Stunden bewältigt. Jacob Kiplimo wird das in London bei seiner Premiere über 42,195 Kilometer zugetraut.

Wenn jemand die magische Zwei-Stunden-Marke knacken kann, so wird es derzeit in der Marathon-Szene gesehen, dann wohl Jacob Kiplimo. Erst im Februar erschütterte der Wunderläufer die Sportwelt mit seinem Fabelweltrekord im Halbmarathon von Barcelona, nun plant der 24-Jährige aus Uganda den ganz großen Coup.

Kiplimo trifft unter anderem auf Kipchoge

In London geht Kiplimo am Sonntag (27.04.2025) erstmals über die doppelte Distanz an den Start. "Der Marathon ist eine neue Herausforderung" , sagte er bescheiden. "Ich werde mein Bestes geben. Ich will mein Rennen laufen und versuchen, eine gute Zeit zu erreichen. Schon ein Podestplatz wäre ein gutes Ergebnis."

Die Konkurrenz in der britischen Metropole hat es in sich. Der zweimalige Olympiasieger Eliud Kipchoge (Kenia), der 2019 - allerdings unter Laborbedingungen - als bisher einziger Mensch einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen war, steht ebenso auf der Startliste wie Paris-Gewinner Tamirat Tola (Äthiopien).

Eliud Kipchoge beim Zieleinlauf in Wien

Kiplimo pulverisierte die Bestzeit auf der Halbdistanz

Nach seiner Bestmarke von Barcelona, wo er den vorigen Rekord gleich um 48 Sekunden auf 56:42 Minuten verbessert hatte, lief Kiplimo kein Rennen mehr. Rechnet man die Leistung des Olympia-Dritten über 10.000 Meter auf die Marathon-Distanz hoch, käme eine Zeit von 1:53:24 Stunden heraus. Das ist zwar nur eine Spielerei, doch bestens ausgeruht könnte sehr wohl der Weltrekord von Kelvin Kiptum (Kenia/2:00:35 Stunden) in Gefahr geraten. Und vielleicht auch die magische Zwei-Stunden-Marke.