Leichtathletik Termine, Modus, Preisgeld - Die wichtigsten Fakten zur Diamond League Stand: 24.04.2025 14:37 Uhr

Hohe Preisgelder, kompakte Veranstaltungen und das Finale im Züricher Letzigrund: Die Diamond League ist eine hochdotierte Meeting-Serie der internationalen Leichtathletik. Die wichtigsten Daten und Fakten.

Was ist die Diamond League in der Leichtathletik?

Die Diamond League umfasst insgesamt 15 Stationen auf vier Kontinenten. 14 dienen der Qualifikationen für das Finale in Zürich. Los geht es am 26. April in Xiamen (China). Das Finale wird am 27./28. August im legendären Letzigrund ausgetragen.

Wo werden die Diamond-League-Meetings ausgetragen?

Die Wettkampf-Serie beginnt in China und endet mit dem Finale in Zürich. Die Stationen in der Übersicht (Zeiten sind jeweils deutsche Zeit):

26. April: Xiamen (China): 13 -15 Uhr

3. Mai: Shanghai/Keqiao (China): 13 -15 Uhr

16. Mai: Doha (Katar): 18 - 20 Uhr

25. Mai: Rabat (Marokko): 20 - 22 Uhr

6. Juni: Rom (Italien): 21- 23 Uhr

12. Juni: Oslo (Norwegen): 20 - 22 Uhr

15. Juni: Stockholm (Schweden): 18 - 20 Uhr

20. Juni: Paris (Frankreich): 21 - 23 Uhr

5. Juli: Eugene (USA): 22 - 0 Uhr

11. Juli: Monaco: 20 - 22 Uhr

19. Juli: London (Großbritannien): 15 - 17 Uhr

16. August: Silesia (Polen): 16 - 18 Uhr

20. August: Lausanne (Schweiz): 20 - 22 Uhr

22. August: Brüssel (Belgien): 20 - 22 Uhr

27. August: Zürich (Schweiz): 17.30 - 19.30

28. August: Zürich (Schweiz): 18.30 - 22 Uhr

Wie viele Disziplinen gibt es?

In insgesamt 32 Disziplinen werden am Ende der Serie Siegerinnen und Sieger gekürt. Allerdings werden nur beim Finale in Zürich auch alle Disziplinen ausgetragen. Bei den ersten 14 Meetings variiert das Wettkampfprogramm.

Die Disziplinen im Überblick:

Frauen: 100 m / 200 m / 800 m / 1500 m / 3000 m / 100 m Hürden / 400 m Hürden / 3000 m Hürden / Hochsprung / Stabhochsprung / Weitsprung / Dreisprung / Kugelstoßen / Diskus / Speerwurf

Männer: 100 m / 200 m / 800 m / 1500 m / 3000 m / 110 m Hürden / 400 m Hürden / 3000 m Hürden / Hochsprung / Stabhochsprung / Weitsprung / Dreisprung / Kugelstoßen / Diskus / Speerwurf

Wie ist der Modus der Diamond League?

Bei den ersten 14 Meetings erhalten die Athletinnen und Athleten für ihre Platzierungen Punkte: Der Sieger 8, der Zweite 7, der Dritte 6 - und so weiter - bis zum Achten, der noch einen Zähler bekommt.

In den technischen Disziplinen qualifizieren sich besten Sechs für das Finale in Zürich, auf den Laufstrecken bis einschließlich 800 Meter die besten Acht. Für die längeren Lauftrecken qualifizieren sich die besten Zehn.

Zudem gibt es die Möglichkeit, dass Athletinnen und Athleten eine Wildcard für das Finale erhalten.

In Zürich wird dann in allen 32 Disziplinen über den Sieg entschieden. Ausschlaggebend ist einzig und allein die Platzierung bei diesem Meeting.

Wie hoch ist das Preisgeld bei der Diamond League?

Insgesamt werden 9,24 Millionen US-Dollar (ca. 8,12 Mio. Euro) ausgeschüttet: jeweils 500.000 Dollar pro Meeting bei den ersten 14 Stationen - und 2,24 Millionen Dollar beim Finale in Zürich.

Bei den ersten 14 Veranstaltungen erhalten die Siegerinnen und Sieger jeweils 10.000 Dollar, beim Finale im Letzigrund jeweils 30.000. Diese Summe kann sich auf 20.000 bzw. 50.000 (beim Finale) erhöhen, da der Leichtathletik-Weltverband bei den ersten 14 Meetings jeweils vier und beim Finale acht Disziplinen bestimmen wird, die einen sogenannten Diamant-plus-Disziplin-Status erhalten. Welche dies sind, wird kurzfristig bekanntgegeben.

Sind Deutsche beim Auftakt dabei?

Der Deutsche Leichtathletik-Verband ist beim Auftakt-Meeting in Xiamen (China) mit drei Athletinnen vertreten. Im Hochsprung starten Imke Onnen (Cologne Athletics) und Christina Honsel (TV Wattenscheid), im Diskuswurf Marike Steinacker (Leverkusen).