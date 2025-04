Freizeitsport Gurken-Medaillen, Erdbeertorte und Streckenvorteile: Alles Wissenswerte zum Spreewald-Marathon Stand: 22.04.2025 06:19 Uhr

Bereits zum 23. Mal findet vom 24. bis 27. April und rund um Burg, Lübbenau sowie Straupitz der sogenannte Spreewald-Marathon statt. Mit jeder Menge Disziplinen, einem bunten Rahmenprogramm und ganz besonderer Verpflegung.

Wann und wo findet der Spreewald-Marathon statt?

Der klassische Marathon-Lauf findet am 27. April in Burg statt. Startschuss für die 42,195 Kilometer ist um 9 Uhr. Allerdings bietet der 23. Spreewald-Marathon noch viel mehr als das. In insgesamt zehn Disziplinen, vom Kinderlauf über die Radtour bis zum Wandern, sind insgesamt 40 Wettbewerbe im Angebot, deren Start- und Zielpunkte sich auf Straupitz, Lübbenau und Burg verteilen.

Wieviele Teilnehmer werden erwartet und worauf dürfen sie sich einstellen?

Stand Ostermontag waren über 12.000 Sportler und Sportlerinnen gemeldet. Nachmeldungen sind an den Wettkampftagen selbst und vor Ort möglich, außer in den Rad-Veranstaltungen, die bereits die Maximal-Kapazität erreicht haben. Die Teilnahmegebühren variieren je nach Disziplin und starten ab acht Euro. Kinder allerdings zahlen grundsätzlich nichts. Dafür gibt es Verpflegung und eine ganz besondere Medaille - die Gurke. Entweder in Gold, Silber oder Bronze für einen der drei ersten Plätze. Oder aber in grün für die allgemeine Teilnahme und in blau für alle Teilnehmer des fünf Kilometer langen Burger Nachtlaufs (26. April, 20:30 Uhr). 13.200 dieser Gurken haben die Veranstalter bestellt, passend zum offiziellen Motto des Ganzen: "Auf die Gurke, fertig, los."



Besonders ist auch die Verpflegung vor Ort. Neben der obligatorischen Spreewaldgurke gibt es je nach Wettkampf und den 23 Streckenpunkten Erdbeertorte, Kartoffelsuppe oder Schmalzstulle. Weshalb Organisationschef Hans-Joachim Weidner im Gespräch mit rbb|24 sagt: "Ich vermute mal, die Sportler kommen alle schwerer ins Ziel, als sie losgerannt sind." Die Banane, so Weidner, werde auch angeboten, sei aber eher "der Ladenhüter".

Wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Streng genommen, so Orga-Chef Weidner, biete man sogar elf Disziplinen, nämlich auch: Tanzen und feiern. Am 25. April von 18-23 Uhr im Rathaus Lübbenau. 26. April von 12-23 Uhr auf dem Festplatz in Burg. Sein Highlight dort: Die Partyband Hess aus Thüringen, die auch beim dortigen "Rennsteiglauf richtig Bambule" mache.

Was sind die Besonderheiten der Strecke(n)?

"Äußerst flach", sagt Hans-Joachim Weidner, seien die Strecken durch den Spreewald. Auch damit erklärt er den steten Zuspruch durch die Sportler, "dass man sich nicht so quälen muss wie im Erzgebirge oder im Thüringer Wald". Die großen Teilnehmerfelder böten dann wiederum ganz eigene Vorteile. So würden sich viele auch deshalb an die 200-Kilometer-Radstrecke trauen, weil sie "viel Windschatten haben".



Ebenfalls besonders, so Weidner, sei die Inlineskating-Strecke, die sonst kaum noch jemand anbiete und wegen der seit "Jahren ein Sonderflieger aus Schweden" zum Spreewald-Marathon komme. Aber auch aus Belgien oder Ungarn reisen die Sportler an.

Welche Promis könnten vor Ort sein und was gilt für die Anreise?

Vor allem aus dem Radsport sind viele Ex-Profis zu erwarten. Tour de France-Legende Jens Voigt "ist auf alle Fälle da", so Hans-Joachim Weidner, dazu illustre Namen wie Olaf Ludwig oder Olaf Pollack. Auch mit Claudia Pechstein habe er "mehrmals gesprochen, ob sie wieder kommt".



Sollte sie tatsächlich kommen, sollte sie wie alle anderen am Ortseingang Burg parken, so Weidner, dort habe man "riesengroße Wiesen" gepachtet. Zu beachten sei allerdings, dass es dann zu Fuß rund 1,4 Kilometer bis zur Anmeldung bzw. zum Start geht, weshalb zum Beispiel bei einem Wettkampf-Beginn um 9 Uhr eine Anreise bis spätestens sieben Uhr empfohlen wird.

