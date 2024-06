Leichtathletik-EM 2024 in Rom Silber! Weber verliert Speerwurf-Titel im letzten Versuch Stand: 12.06.2024 21:50 Uhr

Lange lag er in Führung, am Ende reichte es nicht ganz: Julian Weber hat die erste Goldmedaille für Deutschland am Schlusstag der Leichtathletik-EM in Rom knapp verpasst und musste sich mit Silber begnügen. Neuer Europameister ist der Tscheche Jakub Vadlejch, der Weber und die Konkurrenz mit seinem letzten Versuch schockte.

Weber setzte sich zunächst mit seinem ersten Wurf von 85,94 m an die Spitze - seine beste Weite an diesem Tag, die letztlich zu Platz zwei reichen sollte. Dritter in Rom wurde der Finne Oliver Helander (85,75 m).

Vor zwei Jahren hatte Julian Weber in München mit 87,66 m gewonnen.

Webers Richtmarke starker Auftakt

Weber gab gleich im ersten Versuch die Richtung vor und setzte die Konkurrenz unter Druck. Webers 85,94 m - das war zu Beginn die Richtmarke, an der sich die europäische Elite in Rom orientieren musste.

Max Dehning muss Lehrgeld bezahlen

Und die Kontrahenten taten sich zunächst schwer bei nicht optimalen Bedingungen im Olympiastadion, wo die Windstille für wenig Auftrieb der Speere sorgte. Vor allem der zweite deutsche Starter, Max Dehning (TSV Bayer Leverkusen), kam gar nicht gut zurecht.

Max Dehning

Mit 76,12 m musste der erst 19-Jährige, der im Februar mit 90,20 m sensationell eine Weltjahresbestweite aufgestellt hatte, Lehrgeld zahlen. Das reichte nicht für den Endkampf der besten Acht.

Weber am nächsten kam anfangs der Finne Oliver Helander, der mit seinen 85,75 m im dritten Versuch dem Deutschen gefährlich nah auf die Pelle rückte. Mehr hatte Helander nicht zu bieten. Dafür aber der Tscheche, der in seinem letzten Versuch den Speer auf 88,65 m schleuderte - Gold!