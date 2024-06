Stabhochsprung - Leichtathletik-EM Duplantis-Gold ohne Weltrekord - Zernikel holt Bronze Stand: 12.06.2024 23:56 Uhr

Toller Erfolg für Oleg Zernikel bei der Leichtathletik-EM in Rom. Der Stabhochspringer holte Bronze. Der Sieg ging an Überflieger Armand "Mondo" Duplantis aus Schweden, der sich an einem neuen Weltrekord versuchte.

Der 29-jährige Zernikel vom ASV Landau übersprang am Mittwoch (12.06.2024) im Olympiastadion 5,82 m und landete gemeinsam mit dem Türken Ersu Sasma auf Platz drei. Damit knackte er auch die Norm für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Silber ging an den Griechen Emmanouil Karalis (5,87).

Maß aller Dinge war aber der Schwede Duplantis. Für den 24 Jahre alten Olympiasieger und zweifachen Weltmeister ist es der dritte Europameister-Titel. Dazu reichten ihm 5,97 m. Bis dahin war er ohne jeden Fehlversuch geblieben. Danach ließ er 6,10 m auflegen - und auch die übersprang der "Überflieger". Das war dann Meisterschaftsrekord. Und danach versuchte er sich an einem neuen Weltrekord und ließ 6,25 m auflegen. An dieser Höhe scheiterte er dann aber gleich dreimal.

Blech auf Platz sechs

Torben Blech (Bayer Leverkusen) übersprang 5,75 m und landete damit auf dem geteilten sechsten Rang. Der Vize-Europameister von München 2022, Bo Kanda Lita Baehre (Bayer Leverkusen), war überraschend schon in der Qualifikation ausgeschieden.